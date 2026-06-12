Dahabeya Égypte étoffe son offre de croisières sur le Nil pour 2027

croisières 100 % francophones

Avec quatre nouvelles dahabeyas et jusqu'à 75 cabines commercialisables chaque semaine, Dahabeya Égypte renforce son offre de croisières sur le Nil en 2027.



Rédigé par La Rédaction le Lundi 15 Juin 2026 à 16:54

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