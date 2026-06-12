Dahabeya Égypte étoffe son offre de croisières sur le Nil pour 2027 - Depositphotos.com antonaleksenko82.gmail.com
Dahabeya Égypte a dévoilé sa brochure 2027.
L'opérateur programmera huit embarcations l'an prochain, dont quatre nouvelles unités : Mabrouka, Nile Majestic, Qamar et Sacred Lotus, venant compléter une flotte déjà composée des dahabeyas Sekhmet, Papyrus, Yalla Bina et Saray el Nil.
L'entreprise met en avant une capacité de 75 cabines commercialisables chaque semaine et conserve son positionnement sur les petites unités, avec un maximum de dix cabines par bateau.
L'opérateur programmera huit embarcations l'an prochain, dont quatre nouvelles unités : Mabrouka, Nile Majestic, Qamar et Sacred Lotus, venant compléter une flotte déjà composée des dahabeyas Sekhmet, Papyrus, Yalla Bina et Saray el Nil.
L'entreprise met en avant une capacité de 75 cabines commercialisables chaque semaine et conserve son positionnement sur les petites unités, avec un maximum de dix cabines par bateau.
Dahabeya Égypte : une nouvelle classification de 3 à 5 voiles
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Une nouvelle classification de 3 à 5 voiles fait également son apparition afin de mieux différencier les niveaux de prestations.
Dahabeya Égypte continue de miser sur des croisières 100 % francophones axées sur le slow travel, avec la possibilité de privatiser certains départs.
Les voyageurs pourront également compléter leur séjour par une extension au Caire, notamment pour découvrir le Grand Egyptian Museum (GEM), ou poursuivre leur voyage vers Abou Simbel ou Hurghada.
Dahabeya Égypte continue de miser sur des croisières 100 % francophones axées sur le slow travel, avec la possibilité de privatiser certains départs.
Les voyageurs pourront également compléter leur séjour par une extension au Caire, notamment pour découvrir le Grand Egyptian Museum (GEM), ou poursuivre leur voyage vers Abou Simbel ou Hurghada.