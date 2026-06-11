Authentique Égypte rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

L'Égypte constitue naturellement le cœur de l'activité du réceptif. Les programmes proposés permettent de découvrir les sites majeurs du pays, des pyramides de Gizeh à Louxor, Assouan ou Abou Simbel, en passant par les croisières sur le Nil.



L'agence développe également des itinéraires plus confidentiels vers l'oasis de Siwa, le désert Blanc ou certaines régions moins fréquentées du pays.



Son expertise s'étend par ailleurs à la Jordanie, permettant la construction de programmes combinés pour les voyageurs souhaitant découvrir plusieurs destinations du Moyen-Orient au cours d'un même séjour.



Cette approche sur-mesure permet aux agences partenaires de disposer d'un interlocuteur unique pour construire des voyages adaptés à différents profils de clientèle, des circuits culturels aux expériences immersives en passant par les voyages thématiques ou spirituels.