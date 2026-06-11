Authentique Égypte rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

Le modèle d'Authentique Égypte repose sur une double implantation entre la France et l'Égypte - Photo : Hongbin - Unsplash
Créée en 2017, Authentique Égypte s'est spécialisée dans la conception de voyages sur-mesure à destination de l'Égypte.
L'agence s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux agences de voyages et travel planners à la recherche d'un partenaire local francophone.
Son modèle repose sur une double implantation entre la France et l'Égypte, permettant d'assurer un accompagnement avant le départ tout en conservant une présence opérationnelle sur le terrain.
L'agence conçoit des itinéraires adaptés aux attentes de chaque client, qu'il s'agisse de voyages culturels, de séjours en famille, d'expériences spirituelles ou de découvertes plus confidentielles.
Au-delà des grands classiques de la destination, Authentique Égypte met également en avant des régions moins fréquentées et des expériences favorisant les rencontres avec les populations locales.
L'agence s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux agences de voyages et travel planners à la recherche d'un partenaire local francophone.
Son modèle repose sur une double implantation entre la France et l'Égypte, permettant d'assurer un accompagnement avant le départ tout en conservant une présence opérationnelle sur le terrain.
L'agence conçoit des itinéraires adaptés aux attentes de chaque client, qu'il s'agisse de voyages culturels, de séjours en famille, d'expériences spirituelles ou de découvertes plus confidentielles.
Au-delà des grands classiques de la destination, Authentique Égypte met également en avant des régions moins fréquentées et des expériences favorisant les rencontres avec les populations locales.
Une présence locale au cœur de l'expérience
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L'agence s'appuie sur un réseau de guides égyptologues francophones, de chauffeurs et de partenaires sélectionnés localement afin d'assurer le bon déroulement des séjours.
Cette connaissance du terrain lui permet de proposer un accompagnement personnalisé tout au long du voyage, avec une attention particulière portée à la qualité des prestations et à la réactivité des équipes sur place.
Authentique Égypte développe ainsi une offre qui privilégie la flexibilité et l'adaptation aux besoins des voyageurs, qu'il s'agisse de couples, de familles, de groupes ou de voyageurs individuels.
Cette connaissance du terrain lui permet de proposer un accompagnement personnalisé tout au long du voyage, avec une attention particulière portée à la qualité des prestations et à la réactivité des équipes sur place.
Authentique Égypte développe ainsi une offre qui privilégie la flexibilité et l'adaptation aux besoins des voyageurs, qu'il s'agisse de couples, de familles, de groupes ou de voyageurs individuels.
Des itinéraire sur-mesure entre patrimoine, désert et mer Rouge
L'Égypte constitue naturellement le cœur de l'activité du réceptif. Les programmes proposés permettent de découvrir les sites majeurs du pays, des pyramides de Gizeh à Louxor, Assouan ou Abou Simbel, en passant par les croisières sur le Nil.
L'agence développe également des itinéraires plus confidentiels vers l'oasis de Siwa, le désert Blanc ou certaines régions moins fréquentées du pays.
Son expertise s'étend par ailleurs à la Jordanie, permettant la construction de programmes combinés pour les voyageurs souhaitant découvrir plusieurs destinations du Moyen-Orient au cours d'un même séjour.
Cette approche sur-mesure permet aux agences partenaires de disposer d'un interlocuteur unique pour construire des voyages adaptés à différents profils de clientèle, des circuits culturels aux expériences immersives en passant par les voyages thématiques ou spirituels.
L'agence développe également des itinéraires plus confidentiels vers l'oasis de Siwa, le désert Blanc ou certaines régions moins fréquentées du pays.
Son expertise s'étend par ailleurs à la Jordanie, permettant la construction de programmes combinés pour les voyageurs souhaitant découvrir plusieurs destinations du Moyen-Orient au cours d'un même séjour.
Cette approche sur-mesure permet aux agences partenaires de disposer d'un interlocuteur unique pour construire des voyages adaptés à différents profils de clientèle, des circuits culturels aux expériences immersives en passant par les voyages thématiques ou spirituels.
Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :
- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75
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