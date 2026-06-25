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easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris

easyjet monte en charge sur easyjet Holidays


Après avoir renforcé son activité de tour-opérateur en Europe, easyJet holidays élargit son catalogue avec une nouvelle offre de croisières sur le Nil. Le voyagiste s'appuie sur l'ouverture de deux nouvelles lignes vers Louxor au départ de Lyon et Nantes, en complément de la ligne depuis Paris, pour proposer des forfaits combinant vols, transferts et croisière l'hiver prochain.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 14:38

easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départs de Nantes, Lyon et Paris - Depositphotos.com Auteur ewastudio
easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départs de Nantes, Lyon et Paris - Depositphotos.com Auteur ewastudio
CroisiEurope
easyJet holidays poursuit la diversification de son offre. Le tour-opérateur du groupe easyJet commercialise désormais des croisières de sept nuits sur le Nil, au départ de Paris-Charles de Gaulle, Lyon et Nantes.

Cette nouvelle offre s'appuie sur le développement du réseau aérien d'easyJet vers l'Égypte. À compter du 31 octobre 2026, la compagnie ouvrira deux nouvelles lignes exclusives reliant Lyon et Nantes à Louxor, opérées chaque samedi. Elles viennent compléter la liaison déjà assurée depuis Paris-CDG, faisant de Louxor une destination accessible depuis trois grandes villes françaises.

Les forfaits proposés par easyJet holidays comprennent le vol, un bagage en soute de 23 kg, les transferts et une croisière de sept nuits à bord de navires cinq étoiles. Deux produits sont commercialisés : le Steigenberger Regency, proposé à partir de 1 890 euros par personne, et le Jaz Celebrity, accessible dès 1 401 euros. Les voyageurs peuvent opter pour une formule libre ou un « Experience Package » intégrant un programme d'excursions.

Pour Kevin Keogh, directeur Europe d'easyJet holidays, cette nouvelle programmation répond à l'intérêt des voyageurs français pour la destination. « L'Égypte a quelque chose d'unique : elle fait rêver depuis des siècles, et reste une destination particulièrement appréciée des Français », souligne-t-il.

easyjet Holidays : le nombre de clients a augmenté de 22% au 1er semestre

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Au-delà de cette nouveauté, cette annonce s'inscrit dans la montée en puissance d'easyJet holidays.

Ces derniers mois, le voyagiste a renforcé sa présence en Europe, notamment en concluant un partenariat avec 500 agences de voyages en Allemagne, où ses forfaits seront distribués à partir de 2027.

Le groupe a également décidé de mettre davantage en avant son offre « vol + hôtel » directement sur le moteur de réservation d'easyJet afin de convertir une partie de sa clientèle aérienne vers les voyages à forfait.

Cette stratégie accompagne une activité en forte croissance. Au premier semestre 2026, easyJet holidays a vu son nombre de clients progresser de 22 % et a dégagé un bénéfice avant impôt de 61 millions de livres sterling, confirmant son rôle grandissant au sein du groupe.

Si la compagnie aérienne reste le cœur de métier d'easyJet, son activité de tour-opérateur continue de s'étoffer avec des produits de plus en plus diversifiés.

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Tags : easyjet, egypte, nil
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