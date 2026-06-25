easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris

easyjet monte en charge sur easyjet Holidays

Après avoir renforcé son activité de tour-opérateur en Europe, easyJet holidays élargit son catalogue avec une nouvelle offre de croisières sur le Nil. Le voyagiste s'appuie sur l'ouverture de deux nouvelles lignes vers Louxor au départ de Lyon et Nantes, en complément de la ligne depuis Paris, pour proposer des forfaits combinant vols, transferts et croisière l'hiver prochain.



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 25 Juin 2026 à 14:38

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