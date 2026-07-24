Création du premier baromètre des… indépendants du tourisme !

Le fil rouge de cette édition d'IFTM est de révéler la valeur créée par le voyage, or les indépendants en créent chaque jour une part essentielle, souvent invisible dans les statistiques.



Accueillir la présentation de ce premier baromètre s'imposait comme une évidence : il apporte à toute la filière des données qui manquaient pour comprendre ces professionnels et travailler avec eux,

Il est constitué de plusieurs questions etIl vise à établir une photographie inédite du marché des indépendants du tourisme en 2025, en se basant sur les pratiques, les revenus et les modèles existants, puis à faire émerger les vrais enjeux du terrain.Les indépendants du tourisme peuvent répondre jusqu’au 31 juillet 2026, pour une analyse de l’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.À la suite de cela, les réponses seront analysées et anonymisées. Aucun classement ne sera mis en place, mais un panorama de ces acteurs sera dressé. Marie Allantaz, directrice éditoriale et pilotage stratégique IFTM.Parmi les indépendants, nous retrouvons les consultants, travel planners, formateurs, créateurs de contenu, accompagnateurs, apporteurs d’affaires, journalistes, commerciaux externalisés, experts métiers…