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Création du premier baromètre des… indépendants du tourisme !

Les indépendants peuvent répondre au questionnaire qui alimentera le baromètre


Les différentes études et baromètres du tourisme ont des angles morts. Celui des Entreprises du Voyage ne prend pas bien en compte les ventes de séjours sur mesure, quand d’autres oublient certains acteurs. Travel Force, en partenariat avec l’IFTM, lance le premier Baromètre des indépendants du tourisme.



Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 14:42

Les indépendants peuvent répondre au questionnaire qui alimentera le baromètredes… indépendants du tourisme - Depositphotos
Les indépendants peuvent répondre au questionnaire qui alimentera le baromètredes… indépendants du tourisme - Depositphotos
CroisiEurope
Il existe toujours des angles morts dans les baromètres du secteur.

Celui des Entreprises du Voyage, basé sur les données d’Orchestra, élude les ventes de voyages sur mesure réalisées auprès des réceptifs ou construites en additionnant les prestations.

Ces manquements sont progressivement comblés, grâce, par exemple, aux données communiquées par Civitatis.

Pour refléter d’une façon plus fidèle l’industrie, Travel Force, en partenariat avec l’IFTM, lance le premier Baromètre des indépendants du tourisme.

"Les indépendants sont partout dans le tourisme, mais nulle part dans les chiffres.

On parle d’eux, on travaille avec eux, mais personne ne les avait jamais vraiment écoutés à l’échelle nationale. Ce baromètre leur donne enfin une existence statistique et plus les réponses seront nombreuses, plus leur voix portera", annonce Olivier Charmes, président de l’agence de conseil et de renfort opérationnel.

Baromètre des indépendants du tourisme : questionnaire ouvert jusqu’à fin juillet

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Pour réaliser ce baromètre, un questionnaire a été mis en ligne.

Il est constitué de plusieurs questions et prend entre cinq et six minutes. Il vise à établir une photographie inédite du marché des indépendants du tourisme en 2025, en se basant sur les pratiques, les revenus et les modèles existants, puis à faire émerger les vrais enjeux du terrain.

Pour participer au baromètre, cliquez ici.

Les indépendants du tourisme peuvent répondre jusqu’au 31 juillet 2026, pour une analyse de l’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

À la suite de cela, les réponses seront analysées et anonymisées. Aucun classement ne sera mis en place, mais un panorama de ces acteurs sera dressé.

Il sera possible d’accéder aux résultats consolidés de l’étude lors du salon IFTM, à l’occasion d’une conférence qui se tiendra le 17 septembre à 14h30, en salle Agora.

"Le fil rouge de cette édition d'IFTM est de révéler la valeur créée par le voyage, or les indépendants en créent chaque jour une part essentielle, souvent invisible dans les statistiques.

Accueillir la présentation de ce premier baromètre s'imposait comme une évidence : il apporte à toute la filière des données qui manquaient pour comprendre ces professionnels et travailler avec eux," Marie Allantaz, directrice éditoriale et pilotage stratégique IFTM.

Parmi les indépendants, nous retrouvons les consultants, travel planners, formateurs, créateurs de contenu, accompagnateurs, apporteurs d’affaires, journalistes, commerciaux externalisés, experts métiers…

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Tags : iftm
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