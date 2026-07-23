Évacuation réussie du puy de Dôme après un incendie lors de la première des Nocturnes

Alors que se tenait la première édition de la saison desà distance de la zone où se déroulait le spectacle, jeudi 23 juillet 2026, sur la façade sud, à hauteur du chemin des Muletiers.Les équipes sur place ont immédiatement déclenché la mise en sécurité du site, en accordant une priorité aux personnes vulnérables., indique le Panoramique des Dômes dans un communiqué.Pour reconduire l'ensemble du public, le Panoramique des Dômes a fait circuler, tandis queassuraient les acheminements vers le parking du col de Ceyssat.L'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 63 et des gendarmes a permis de contenir rapidement la propagation des flammes, malgré un vent soutenu sur le sommet.L'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade et fait l'objet d'une enquête. Des informations complémentaires concernant les prochaines dates des Nocturnes seront communiquées prochainement.