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Évacuation réussie du puy de Dôme après un incendie lors de la première des Nocturnes

Près de 3 000 visiteurs mis en sécurité


Un départ de feu s'est déclaré, jeudi 23 juillet 2026 en début de soirée, sur la façade sud du puy de Dôme, à proximité du chemin des Muletiers. Une évacuation préventive a été décidée, alors que près de 3 000 spectateurs étaient présents pour la première édition des Nocturnes. Face à un incendie rapidement circonscrit par les secours, les équipes de gestion du site et les forces de l'ordre ont acheminé les visiteurs vers le bas de la montagne grâce à un dispositif combinant trains en double rame et navettes de bus.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 24 Juillet 2026 à 12:55

Évacuation réussie du puy de Dôme après un incendie - Depositphotos.com, wirestock_creators
Évacuation réussie du puy de Dôme après un incendie - Depositphotos.com, wirestock_creators
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Alors que se tenait la première édition de la saison des Nocturnes du puy de Dôme, un feu s'est déclaré à distance de la zone où se déroulait le spectacle, jeudi 23 juillet 2026, sur la façade sud, à hauteur du chemin des Muletiers.

Les équipes sur place ont immédiatement déclenché la mise en sécurité du site, en accordant une priorité aux personnes vulnérables. Aucun blessé ni aucune personne incommodée n'est à déplorer, indique le Panoramique des Dômes dans un communiqué.

Pour reconduire l'ensemble du public, le Panoramique des Dômes a fait circuler des trains en double rame, tandis que des bus de liaison assuraient les acheminements vers le parking du col de Ceyssat.

L'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS 63 et des gendarmes a permis de contenir rapidement la propagation des flammes, malgré un vent soutenu sur le sommet.

L'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade et fait l'objet d'une enquête. Des informations complémentaires concernant les prochaines dates des Nocturnes seront communiquées prochainement.


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Tags : puy de dome
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