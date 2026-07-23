Australie : Double Island va renouer avec le tourisme après 13 ans de fermeture

Après treize années de fermeture, Double Island s’apprête à changer de dimension.
Le groupe familial australien Morris Group a remporté l’appel d’offres lancé par le gouvernement du Queensland pour exploiter cette île située au large de Palm Cove, à une trentaine de kilomètres de Cairns.
L’entreprise prévoit d’investir 40 millions de dollars australiens dans la relance touristique du site, avec un projet combinant excursion à la journée, infrastructures de loisirs et hôtellerie haut de gamme.
Le groupe familial australien Morris Group a remporté l’appel d’offres lancé par le gouvernement du Queensland pour exploiter cette île située au large de Palm Cove, à une trentaine de kilomètres de Cairns.
L’entreprise prévoit d’investir 40 millions de dollars australiens dans la relance touristique du site, avec un projet combinant excursion à la journée, infrastructures de loisirs et hôtellerie haut de gamme.
Une première ouverture au public prévue en 2027
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Ancien resort insulaire parmi les plus réputés d’Australie, Double Island doit d’abord renouer avec une clientèle de proximité et les visiteurs de passage dans le Tropical North Queensland.
La première phase du projet prévoit la construction d’un nouveau ponton ainsi que l’ouverture d’un bar-restaurant de plage. Cet espace accessible au public doit accueillir ses premiers visiteurs en décembre 2027.
Le groupe Morris souhaite faire de l’île une destination d’excursion à part entière, accessible aussi bien aux habitants de la région qu’aux touristes. Des sentiers de randonnée doivent également être aménagés afin de valoriser l’environnement naturel de l’île.
"Nous voulions nous assurer que chaque étape de ce projet soit bien accueillie par la communauté locale", explique Chris Morris, dirigeant du groupe.
L’accès à la journée constitue ainsi la première étape de la stratégie de relance de Double Island, avant le développement d’une offre d’hébergement plus exclusive.
La première phase du projet prévoit la construction d’un nouveau ponton ainsi que l’ouverture d’un bar-restaurant de plage. Cet espace accessible au public doit accueillir ses premiers visiteurs en décembre 2027.
Le groupe Morris souhaite faire de l’île une destination d’excursion à part entière, accessible aussi bien aux habitants de la région qu’aux touristes. Des sentiers de randonnée doivent également être aménagés afin de valoriser l’environnement naturel de l’île.
"Nous voulions nous assurer que chaque étape de ce projet soit bien accueillie par la communauté locale", explique Chris Morris, dirigeant du groupe.
L’accès à la journée constitue ainsi la première étape de la stratégie de relance de Double Island, avant le développement d’une offre d’hébergement plus exclusive.
24 villas de luxe à l’horizon 2029
La seconde phase du projet doit être consacrée à la Double Island Lodge, dont l’ouverture est annoncée pour 2029.
Le futur resort comprendra 24 villas de luxe, réparties sur six secteurs de plage. L’établissement intégrera également une piscine, un spa, une salle de fitness et un Sunset Bar situé entre les deux collines de l’île.
Un restaurant-boutique cinq étoiles de 100 couverts doit compléter l’offre. Outre les clients de l’hôtel, il pourra accueillir des mariages et des conférences.
Avec cette offre, Morris Group entend positionner Double Island sur le marché du tourisme haut de gamme, en ciblant à la fois les voyageurs australiens et la clientèle internationale.
"La Double Island Lodge sera un hébergement de luxe sans équivalent dans la région", affirme Chris Morris, qui veut en faire une nouvelle référence touristique pour le Queensland.
Le futur resort comprendra 24 villas de luxe, réparties sur six secteurs de plage. L’établissement intégrera également une piscine, un spa, une salle de fitness et un Sunset Bar situé entre les deux collines de l’île.
Un restaurant-boutique cinq étoiles de 100 couverts doit compléter l’offre. Outre les clients de l’hôtel, il pourra accueillir des mariages et des conférences.
Avec cette offre, Morris Group entend positionner Double Island sur le marché du tourisme haut de gamme, en ciblant à la fois les voyageurs australiens et la clientèle internationale.
"La Double Island Lodge sera un hébergement de luxe sans équivalent dans la région", affirme Chris Morris, qui veut en faire une nouvelle référence touristique pour le Queensland.
Un projet intégré au développement touristique de la région de Cairns
La stratégie d’accès constitue un autre volet important de l’investissement. Le nouveau ponton doit permettre l’accueil d’opérateurs d’excursions maritimes, tandis que la flotte de Morris Nautical pourra également être mobilisée pour assurer les transferts.
Le groupe prévoit notamment d’utiliser trois superyachts de luxe stationnés à Cairns. Depuis Palm Cove, la traversée devrait durer environ 20 minutes.
Un héliport doit également être aménagé sur l’île. Il permettra d’organiser des transferts directs depuis le continent, mais aussi des vols panoramiques au-dessus de la Grande Barrière de corail.
Double Island entend ainsi s’inscrire dans l’écosystème touristique déjà développé autour de Cairns et du Tropical North Queensland, où plusieurs îles proposent des expériences complémentaires, de l’excursion à la journée au séjour en resort de luxe.
Pour le Queensland, la réhabilitation de Double Island représente également un enjeu de valorisation d’un site touristique emblématique resté fermé pendant plus d’une décennie.
Le groupe prévoit notamment d’utiliser trois superyachts de luxe stationnés à Cairns. Depuis Palm Cove, la traversée devrait durer environ 20 minutes.
Un héliport doit également être aménagé sur l’île. Il permettra d’organiser des transferts directs depuis le continent, mais aussi des vols panoramiques au-dessus de la Grande Barrière de corail.
Double Island entend ainsi s’inscrire dans l’écosystème touristique déjà développé autour de Cairns et du Tropical North Queensland, où plusieurs îles proposent des expériences complémentaires, de l’excursion à la journée au séjour en resort de luxe.
Pour le Queensland, la réhabilitation de Double Island représente également un enjeu de valorisation d’un site touristique emblématique resté fermé pendant plus d’une décennie.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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