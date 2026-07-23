Australie : Double Island va renouer avec le tourisme après 13 ans de fermeture

La stratégie d’accès constitue un autre volet important de l’investissement. Le nouveau ponton doit permettre l’accueil d’opérateurs d’excursions maritimes, tandis que la flotte de Morris Nautical pourra également être mobilisée pour assurer les transferts.



Le groupe prévoit notamment d’utiliser trois superyachts de luxe stationnés à Cairns. Depuis Palm Cove, la traversée devrait durer environ 20 minutes.



Un héliport doit également être aménagé sur l’île. Il permettra d’organiser des transferts directs depuis le continent, mais aussi des vols panoramiques au-dessus de la Grande Barrière de corail.



Double Island entend ainsi s’inscrire dans l’écosystème touristique déjà développé autour de Cairns et du Tropical North Queensland, où plusieurs îles proposent des expériences complémentaires, de l’excursion à la journée au séjour en resort de luxe.



Pour le Queensland, la réhabilitation de Double Island représente également un enjeu de valorisation d’un site touristique emblématique resté fermé pendant plus d’une décennie.