TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Australie : Double Island va renouer avec le tourisme après 13 ans de fermeture

Un projet à 40 M$ pour relancer une destination emblématique


Après treize ans de fermeture, l’île emblématique de Tropical North Queensland doit rouvrir au public en 2027 avant d’accueillir un resort de luxe de 24 villas à partir de 2029.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:03

Double Island, une île emblématique du Queensland, se réinvente - Photo : Morris Group
Double Island, une île emblématique du Queensland, se réinvente - Photo : Morris Group
CroisiEurope
Après treize années de fermeture, Double Island s’apprête à changer de dimension.

Le groupe familial australien Morris Group a remporté l’appel d’offres lancé par le gouvernement du Queensland pour exploiter cette île située au large de Palm Cove, à une trentaine de kilomètres de Cairns.

L’entreprise prévoit d’investir 40 millions de dollars australiens dans la relance touristique du site, avec un projet combinant excursion à la journée, infrastructures de loisirs et hôtellerie haut de gamme.

Une première ouverture au public prévue en 2027

Autres articles
Ancien resort insulaire parmi les plus réputés d’Australie, Double Island doit d’abord renouer avec une clientèle de proximité et les visiteurs de passage dans le Tropical North Queensland.

La première phase du projet prévoit la construction d’un nouveau ponton ainsi que l’ouverture d’un bar-restaurant de plage. Cet espace accessible au public doit accueillir ses premiers visiteurs en décembre 2027.

Le groupe Morris souhaite faire de l’île une destination d’excursion à part entière, accessible aussi bien aux habitants de la région qu’aux touristes. Des sentiers de randonnée doivent également être aménagés afin de valoriser l’environnement naturel de l’île.

"Nous voulions nous assurer que chaque étape de ce projet soit bien accueillie par la communauté locale", explique Chris Morris, dirigeant du groupe.

L’accès à la journée constitue ainsi la première étape de la stratégie de relance de Double Island, avant le développement d’une offre d’hébergement plus exclusive.

24 villas de luxe à l’horizon 2029

La seconde phase du projet doit être consacrée à la Double Island Lodge, dont l’ouverture est annoncée pour 2029.

Le futur resort comprendra 24 villas de luxe, réparties sur six secteurs de plage. L’établissement intégrera également une piscine, un spa, une salle de fitness et un Sunset Bar situé entre les deux collines de l’île.

Un restaurant-boutique cinq étoiles de 100 couverts doit compléter l’offre. Outre les clients de l’hôtel, il pourra accueillir des mariages et des conférences.

Avec cette offre, Morris Group entend positionner Double Island sur le marché du tourisme haut de gamme, en ciblant à la fois les voyageurs australiens et la clientèle internationale.

"La Double Island Lodge sera un hébergement de luxe sans équivalent dans la région", affirme Chris Morris, qui veut en faire une nouvelle référence touristique pour le Queensland.

Un projet intégré au développement touristique de la région de Cairns

La stratégie d’accès constitue un autre volet important de l’investissement. Le nouveau ponton doit permettre l’accueil d’opérateurs d’excursions maritimes, tandis que la flotte de Morris Nautical pourra également être mobilisée pour assurer les transferts.

Le groupe prévoit notamment d’utiliser trois superyachts de luxe stationnés à Cairns. Depuis Palm Cove, la traversée devrait durer environ 20 minutes.

Un héliport doit également être aménagé sur l’île. Il permettra d’organiser des transferts directs depuis le continent, mais aussi des vols panoramiques au-dessus de la Grande Barrière de corail.

Double Island entend ainsi s’inscrire dans l’écosystème touristique déjà développé autour de Cairns et du Tropical North Queensland, où plusieurs îles proposent des expériences complémentaires, de l’excursion à la journée au séjour en resort de luxe.

Pour le Queensland, la réhabilitation de Double Island représente également un enjeu de valorisation d’un site touristique emblématique resté fermé pendant plus d’une décennie.


Lu 180 fois

Tags : australie, cairns
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news LuxuryTravelMaG

Trois adresses Grecotel pour découvrir Réthymnon

Trois adresses Grecotel pour découvrir Réthymnon
La Crète continue de figurer parmi les destinations les plus prisées de la Méditerranée. Si les...
Dernière heure

Le tourisme azuréen rend hommage à Denis Zanon

Meliá, Kenya, Coupe du Monde… les infos tourisme à retenir cette semaine [ABO]

Perk intègre la gestion des visas directement dans le processus de réservation

SNCF Connect lance une carte interactive pour trouver une escapade de dernière minute

Australie : Double Island va renouer avec le tourisme après 13 ans de fermeture

Brand News

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À partir du 24 juillet, TourMaG suivra une expédition de plus de 5 000 kilomètres à travers...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !
Distribution

Distribution

TourMaG recharge ses batteries... et vous donne rendez-vous le 17 août !

TourMaG recharge ses batteries... et vous donne rendez-vous le 17 août !
Partez en France

Partez en France

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !
Production

Production

Allemagne : LMX Touristik, première acquisition d'un projet européen plus ambitieux

Allemagne : LMX Touristik, première acquisition d'un projet européen plus ambitieux
AirMaG

AirMaG

Air Canada déploie son Airbus A321XLR sur la ligne Nantes - Montréal

Air Canada déploie son Airbus A321XLR sur la ligne Nantes - Montréal
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect lance une carte interactive pour trouver une escapade de dernière minute

SNCF Connect lance une carte interactive pour trouver une escapade de dernière minute
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Australie : Double Island va renouer avec le tourisme après 13 ans de fermeture

Australie : Double Island va renouer avec le tourisme après 13 ans de fermeture
HotelMaG

Hébergement

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers
CruiseMaG

CruiseMaG

Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille : le lancement très français du MSC World Asia

Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille : le lancement très français du MSC World Asia
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Perk intègre la gestion des visas directement dans le processus de réservation

Perk intègre la gestion des visas directement dans le processus de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias