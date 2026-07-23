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Air Canada déploie son Airbus A321XLR sur la ligne Nantes - Montréal

L'appareil sera exploité jusqu'à quatre fois par semaine


Air Canada renforce sa présence à Nantes. La compagnie canadienne déploie son nouvel Airbus A321XLR sur sa liaison saisonnière vers Montréal, lancée en juin dernier. Exploité jusqu'à quatre fois par semaine jusqu'au 12 octobre 2026, l'appareil doit offrir davantage de confort aux passagers tout en renforçant les connexions de l'Ouest de la France vers l'Amérique du Nord.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 09:54

Air Canada déploie son Airbus A321XLR sur la liaison Nantes - Montréal - Photo : Aéroport Nantes Atlantique
Air Canada déploie son Airbus A321XLR sur la liaison Nantes - Montréal - Photo : Aéroport Nantes Atlantique
CroisiEurope
Air Canada poursuit le développement de sa présence dans l'Ouest de la France.

La compagnie canadienne a déployé, jeudi 23 juillet 2026, son nouvel Airbus A321XLR sur la liaison directe entre Nantes et Montréal.

Lancée le 11 juin dernier, cette route saisonnière permet aux voyageurs de rejoindre le Canada sans escale depuis Nantes.

Depuis son hub de Montréal, Air Canada propose ensuite des correspondances vers près de 150 destinations au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.

Le service sera assuré jusqu'à quatre fois par semaine jusqu'au 12 octobre 2026.

Un appareil de nouvelle génération

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Dernier appareil à avoir rejoint la flotte d'Air Canada, l'Airbus A321XLR dispose d'une autonomie accrue et doit permettre à la compagnie d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ses liaisons long-courriers.

Sa consommation de carburant optimisée par rapport aux appareils de générations précédentes contribue également à réduire son empreinte environnementale.

À bord, les passagers peuvent voyager dans deux classes de service. La cabine Air Canada Signature Class propose notamment des sièges pouvant s'incliner complètement à plat, tandis que la classe Economy bénéficie de la dernière génération du système de divertissement à bord de la compagnie et d'une connectivité améliorée.

"L'arrivée de notre nouvel Airbus A321XLR à Nantes marque une étape importante pour cette nouvelle liaison qui connaît un excellent démarrage depuis son lancement en juin", a déclaré Jean-François Raudin, représentant pour la France d'Air Canada, dans un communiqué.

Pour la compagnie, le déploiement de cet appareil sur la route Nantes - Montréal traduit la confiance accordée au marché nantais et, plus largement, à l'Ouest de la France. "Nos clients bénéficient désormais d'une expérience de voyage encore plus confortable, tout en profitant d'un accès direct à Montréal et de correspondances simples vers près de 150 destinations en Amérique", ajoute le représentant d'Air Canada.

Un appareil qui met en avant la filière aéronautique régionale

L'arrivée de l'A321XLR est également mise en avant par l'aéroport Nantes Atlantique. "Cet appareil de nouvelle génération, dont certaines parties sont produites à Nantes et Saint-Nazaire, incarne l'excellence de la filière aéronautique régionale", souligne Guillaume Dubois, directeur de l'aéroport Nantes Atlantique - VINCI Airports.

Selon lui, le déploiement de l'appareil sur cette liaison contribue à renforcer les connexions internationales du Grand Ouest, tout en répondant aux attentes croissantes des voyageurs et des territoires en matière d'efficacité environnementale.

Les passagers voyageant vers les États-Unis peuvent par ailleurs continuer à bénéficier du service de précontrôle américain disponible à l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Les formalités d'immigration et de douane américaines peuvent ainsi être effectuées à Montréal avant le départ, permettant aux voyageurs d'arriver aux États-Unis comme sur un vol intérieur.


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Tags : air canada, montreal, nantes
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