Air Canada déploie son Airbus A321XLR sur la ligne Nantes - Montréal

L'arrivée de notre nouvel Airbus A321XLR à Nantes marque une étape importante pour cette nouvelle liaison qui connaît un excellent démarrage depuis son lancement en juin

Nos clients bénéficient désormais d'une expérience de voyage encore plus confortable, tout en profitant d'un accès direct à Montréal et de correspondances simples vers près de 150 destinations en Amérique