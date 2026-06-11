Air Canada inaugure sa ligne directe entre Nantes et Montréal

Le vol inaugural qui s'est élancé de la piste nantaise ouvre de nouvelles perspectives de voyage pour la région.
Au-delà de l'accès direct à la métropole québécoise, cette ligne connecte les passagers au réseau international d'Air Canada depuis son hub de Montréal-Trudeau, facilitant les déplacements vers le reste du Canada, les Caraïbes et l'Amérique du Sud.
Les voyageurs à destination des États-Unis profitent en outre du dispositif de pré-contrôle américain à Montréal, qui permet d'effectuer les formalités douanières en amont et de débarquer sur le sol américain avec la fluidité d'un vol intérieur.
Cette arrivée sur le tarmac de Nantes Atlantique, plateforme opérée par VINCI Airports, répond à des dynamiques économiques, familiales et culturelles profondes, particulièrement ancrées auprès d'un public jeune.
Pour Guillaume Dubois, directeur de l'aéroport, cette collaboration internationale illustre le dynamisme du territoire et la capacité du gestionnaire aéroportuaire à structurer de nouvelles liaisons majeures au service du désenclavement et de l'attractivité des régions françaises.
Au-delà de l'accès direct à la métropole québécoise, cette ligne connecte les passagers au réseau international d'Air Canada depuis son hub de Montréal-Trudeau, facilitant les déplacements vers le reste du Canada, les Caraïbes et l'Amérique du Sud.
Les voyageurs à destination des États-Unis profitent en outre du dispositif de pré-contrôle américain à Montréal, qui permet d'effectuer les formalités douanières en amont et de débarquer sur le sol américain avec la fluidité d'un vol intérieur.
Cette arrivée sur le tarmac de Nantes Atlantique, plateforme opérée par VINCI Airports, répond à des dynamiques économiques, familiales et culturelles profondes, particulièrement ancrées auprès d'un public jeune.
Pour Guillaume Dubois, directeur de l'aéroport, cette collaboration internationale illustre le dynamisme du territoire et la capacité du gestionnaire aéroportuaire à structurer de nouvelles liaisons majeures au service du désenclavement et de l'attractivité des régions françaises.
L'Airbus A321XLR en vedette dès le cœur de l'été
Autres articles
-
Air Canada dévoile ses nouvelles cabines long-courrier
-
Air Canada renforce son offre vers les destinations soleil pour l’hiver 2026-2027
-
Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, quittera ses fonctions en 2026
-
New York : ce que l'on sait de l'accident du vol d'Air Canada Express ?
-
Air Canada renforce sa présence au Mexique
Le plan de déploiement de la compagnie s'articule en deux temps distincts pour cette saison estivale.
Si les premières rotations sont assurées par un Boeing 737MAX, Air Canada positionnera son tout nouvel Airbus A321XLR sur cette route à compter du 23 juillet 2026.
L'introduction de cet appareil de dernière génération marque une étape stratégique pour le transporteur, qui y voit une opportunité d'optimiser l'efficacité énergétique de la ligne tout en élevant les standards de confort sur un monocouloir long-courrier.
Jean-François Raudin, directeur général d'Air Canada pour la France, souligne que cette desserte consolide l'engagement de la compagnie sur le marché français tout en introduisant une cabine aux prestations modernisées.
L'avion sera configuré en deux classes, intégrant la Signature Class avec ses sièges entièrement inclinables à plat et un service premium, ainsi que la classe Économique, dotée des derniers systèmes de divertissement connectés.
Enfin, la commercialisation de ces vols s'intègre pleinement dans l'écosystème de l'alliance Star Alliance, permettant aux clients de cumuler et d'utiliser les avantages du programme de fidélité Aeroplan.
A lire : Hiver : Air Transat annualise Paris - Toronto et muscle son offre au départ des régions
Si les premières rotations sont assurées par un Boeing 737MAX, Air Canada positionnera son tout nouvel Airbus A321XLR sur cette route à compter du 23 juillet 2026.
L'introduction de cet appareil de dernière génération marque une étape stratégique pour le transporteur, qui y voit une opportunité d'optimiser l'efficacité énergétique de la ligne tout en élevant les standards de confort sur un monocouloir long-courrier.
Jean-François Raudin, directeur général d'Air Canada pour la France, souligne que cette desserte consolide l'engagement de la compagnie sur le marché français tout en introduisant une cabine aux prestations modernisées.
L'avion sera configuré en deux classes, intégrant la Signature Class avec ses sièges entièrement inclinables à plat et un service premium, ainsi que la classe Économique, dotée des derniers systèmes de divertissement connectés.
Enfin, la commercialisation de ces vols s'intègre pleinement dans l'écosystème de l'alliance Star Alliance, permettant aux clients de cumuler et d'utiliser les avantages du programme de fidélité Aeroplan.
A lire : Hiver : Air Transat annualise Paris - Toronto et muscle son offre au départ des régions