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Air Canada nomme Anko Van der Werff à sa tête

Michael Rousseau quittera ses fonctions fin août


Air Canada a annoncé la nomination d’Anko Van der Werff, actuel président et chef de la direction de Scandinavian Airlines (SAS), qui prendra les rênes du transporteur d’ici à la fin janvier 2027. Il succédera à Michael Rousseau, dont le départ à la retraite est prévu le 31 août 2026.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 18:22

Air Canada a annoncé la nomination d'Anko Van der Werff - Depositphotos.com @nextnewmedia
Air Canada a annoncé la nomination d'Anko Van der Werff - Depositphotos.com @nextnewmedia
IFTM
Air Canada a annoncé la nomination d’Anko Van der Werff au poste de président et chef de la direction.

L’actuel dirigeant de Scandinavian Airlines (SAS) prendra ses fonctions d’ici à la fin du mois de janvier 2027, succédant à Michael Rousseau, qui quittera ses fonctions à la fin du mois d’août 2026 après 19 années passées au sein du transporteur canadien.

Cette nomination intervient à l’issue d’un processus de recrutement international mené par le conseil d’administration afin d’identifier le candidat appelé à conduire la prochaine phase de développement de la compagnie.

Selon Air Canada, plusieurs critères ont été pris en compte, notamment l’expérience dans le secteur aérien, les capacités de leadership ainsi que la maîtrise du français.

Michael Rousseau poussé vers la sortie à cause de la langue... française

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Et cela peut paraître anecdotique, mais c'est un point extrêmement imortant au Canada.

Son prédécesseur avait été à l’origine de différentes tempêtes linguistiques en raison de son absence de maîtrise de la langue française.

Comme le rapportent nos confrères canadiens, en mars dernier, Michael Rousseau s’était exprimé exclusivement en anglais lors d’un discours tenu à la suite de la collision survenue à l’aéroport de LaGuardia.

À la suite de cet épisode, "une motion avait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale pour réclamer la démission de M. Rousseau, une démarche exceptionnelle contre le grand patron d’une entreprise privée.

La retraite du gestionnaire avait par la suite été annoncée le 30 mars dernier", rapporte La Presse.

Anko Van der Werff : un parcours de 25 ans dans l’aérien

Fort d’une carrière de 25 ans dans l’aviation, Anko Van der Werff dirige actuellement Scandinavian Airlines (SAS).

Il a auparavant occupé des fonctions de direction au sein d’Avianca Group et d’Aeroméxico, après avoir exercé chez KLM Royal Dutch Airlines, aujourd’hui intégrée au groupe Air France-KLM, ainsi que chez Qatar Airways.

"Nous sommes ravis d’avoir attiré et recruté un dirigeant du calibre de M. Van der Werff", a déclaré Vagn Sørensen, président du conseil d’administration d’Air Canada.

Il a salué son expérience internationale et estimé qu’il contribuera à soutenir la croissance et la transformation de la compagnie, tout en maintenant une gestion rigoureuse du capital.

A lire : Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !"

De son côté, Anko Van der Werff a indiqué être "honoré" de rejoindre Air Canada.

Le futur dirigeant a également confirmé son intention de s’installer à Montréal avant sa prise de fonctions.

Michael Rousseau quittera officiellement ses fonctions de président et chef de la direction le 31 août 2026. Il restera toutefois disponible pour accompagner la transition.

Durant cette période, le comité de direction relèvera directement du conseil d’administration jusqu’à l’entrée en fonction d’Anko Van der Werff, prévue d’ici à la fin janvier 2027.


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Tags : air canada, nomiation
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