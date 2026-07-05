Air Canada nomme Anko Van der Werff à sa tête

Michael Rousseau quittera ses fonctions fin août

Air Canada a annoncé la nomination d’Anko Van der Werff, actuel président et chef de la direction de Scandinavian Airlines (SAS), qui prendra les rênes du transporteur d’ici à la fin janvier 2027. Il succédera à Michael Rousseau, dont le départ à la retraite est prévu le 31 août 2026.

Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 8 Juillet 2026 à 18:22

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