PromPerú forme les agences de voyages à Marseille

« On connaît déjà la destination, mais cela nous permet d'avoir toutes les informations.



Même lorsqu'on est expérimenté, cela reste intéressant. Ça nous rend beaucoup plus à l'aise et apporte davantage d'expertise »

« C'est une formation extrêmement poussée. Ce n'est pas générique, on entre dans le détail des circuits. Le formateur est passionné et passionnant, et ça donne envie de découvrir la destination. »

« C'est une destination qui est vendue pratiquement toute l'année, entre mars et novembre. Elle a le meilleur rapport qualité-prix en Amérique du Sud »

« La gastronomie péruvienne est clairement un argument de vente énorme pour les voyageurs français. »