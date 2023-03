PERU NOW, nouvelle campagne sur les marchés internationaux

Après les troubles politiques qui ont secoué le pays en décembre dernier et qui ont amené à la destitution du président de gauche Pedro Castillo, le 7 décembre 2022, le Pérou souhaite renouer avec l'activité touristique.Les autorités avaient fermé un temps les aéroports et le site du Machu Picchu. Ce dernier a rouvert ses portes le 15 février 2023. Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a déconseillé au plus fort de la crise sociale la destination. Les voyages dans le Sud du Pérou demeurent déconseillés sauf raison impérative, en raison de l’instabilité et de nombreux blocages précise le Quai d'Orsay.Toutefois, le Pérou souhaite reprendre la parole auprès des voyageurs et vient de lancer une nouvelle campagne touristique, intitulée "PERU NOW".Cette campagne, présentée à l'occasion d'ITB Berlin 2023, a été développée par la Commission pour la promotion des exportations et du tourisme péruviens (PROMPERU) et représente un investissement d'environ 2 millions d'euros.Le coup d'envoi de cette opération de promotion a été donné et se déroulera jusqu'au 10 avril prochain principalement dans des villes telles que : Los Angeles, New York, Mexico, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Guayaquil, Bogota, Medellin, Madrid et Barcelone, entre autres.Elle sera relayée à l'échelle internationale par l'intermédiaire d'importants médias spécialisés tels que National Geographic, The New York Times, CNN, HBO et le groupe Forbes, ainsi que de différentes plateformes de médias et réseaux sociaux.En janvier 2023, 25 000 touristes étrangers ont visité le pays indique l'office du tourisme du Pérou.