Pourquoi les pros du tourisme français se rendent à l'ITB Berlin ? [ABO]

"Chaque année, c'est pour moi un rendez-vous indispensable"

"Ce salon me permet de rencontrer mes partenaires et notamment la vingtaine d'armateurs avec qui nous travaillons et qui sont basés aux quatre coins du monde. Ces deux jours passés sur l'ITB sont très stimulants, l'ambiance est dynamique. Nous sentons une véritable effeversance avec des stands très spectaculaires."

Visiteurs ou exposants, ils sont français et n'ont pas raté le rendez-vous de l'ITB Berlin. Les posts sur les réseaux sociaux ont fleuri, mettant à l'honneur la grand-messe du tourisme européen.Les chiffres ont de quoi impressionner : 5300 exposants, 190 pays représentés, et 100 000 visiteurs annoncés sur plus d'une vingtaine de halls. Autant le dire, pour arpenter les allées de l'ITB mieux vaut être bien chaussés.Ce rendez-vous est devenu incontournable pour certains opérateurs français. C'est en effet le lieu où les contrats se font et se défont, où les stocks et les prix se négocient et où l'on peut prendre le pouls des autres marchés européens., nous explique Lionel Rabiet, fondateur de Voyages d'Exception.