ITB Berlin 2022 annulé !

L'ITB Berlin qui devait avoir lieu en mars 2022 n'aura pas lieu.



Les organisateurs ont annoncé sur le site internet de l'évènement que le salon est annulé " en raison des derniers développements et des dernières directives qui découlent de la pandémie de covid-19".



L'ITB Berlin "n'est pas en mesure d'offrir à ses exposants et partenaires la sécurité de planification nécessaire à la tenue du salon au début du mois de mars. La situation actuelle entourant la pandémie, ainsi que les restrictions de voyage et les limites imposées du nombre de participants à de grandes manifestations ont incité les organisateurs à prendre cette mesure. "



Les organisateurs ont un temps envisagé de reporter le salon à l'été 2022, mais "après avoir consulté nos partenaires, nous avons décidé de conserver les dates de début mars. Celles-ci sont importantes pour l'industrie du voyage, car les mois d'été sont la période principale des opérations de voyage et de tourisme. " explique Martin Ecknig, PDG de Messe Berlin.