Pérou : Lima, capitale aux mille visages

Quel que soit le quartier de Lima sur lequel on jette son dévolu, la promenade sera délicieuse, même par temps gris. Et, même s'il tombe une petite bruine côtière que l'on appelle localement "Garua" .



Garua ou pas, il ne faut manquer de s'offrir une dégustation de café et de chocolat péruviens (l'équivalent de 30€ par personne), par exemple à Barranco dans la jolie boutique de El Cacaotal ou l'on pourra aussi acheter quelques douceurs à rapporter en France.



A l'heure de l’apéritif, on ne manquera pas de boire un pisco sour. Ce cocktail typiquement péruvien aurait, dit-on, été inventé par des immigrés italiens qui auraient voulu reproduire, au Pérou, la Grappa italienne. C’est un mélange d’alcool de raisin -dénommé justement pisco-, de jus de citron, de sirop de canne, de blanc d’oeuf battu et de glace pilée.



Enfin, une fois passé à table, on n’en doutera plus : à Lima, la cuisine relève d'un somptueux art de vivre. Depuis quelques années, des chefs talentueux ont porté la gastronomie nationale au sommet, souvent en jouant sur les métissages entre spécialités régionales et (ou) avec d'autres cuisines, japonaises ou chinoises par exemple.



Le Pérou a d’ailleurs été élu à plusieurs reprises « Meilleure Destination Gastronomique du Monde » aux WTA. Et plusieurs de ses restaurants ont été classés parmi les « 50 meilleurs du monde ». La plupart se trouvent, bien entendu, à San Isidro, à Miraflores et à Barranco où se trouve une clientèle aisée.



Ainsi, à Miraflores, La Mar est passée maître dans l’art d’accommoder le poisson. Ainsi, toujours à Miraflores, Maido mêle avec talent les saveurs péruviennes et nippones. On découvre aussi, à San Isidro, un subtil mélange de saveurs japonaises et péruviennes chez Osaka, établissement réputé pour son décor élégant et sa cuisine dite "fusion de style Nikkei". Attention toutefois : le lieu peut être bruyant !



On trouve, toujours à San Isidro, d’autres délicieuses influences chez Astrid & Gastón du chef Gastón Acurio qui décline avec raffinement toutes les saveurs péruviennes et excelle dans les coquillages et les poissons.



Enfin, le restaurant Cala qui sert, à Barranco, face à l'océan, diverses spécialités péruviennes mérite également d'être mentionné, et ce d'autant plus que l'on peut s'y régaler vraiment pour l'équivalent de 40€.