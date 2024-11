Le Pérou mise sur un tourisme durable et culturel

Avec sa stratégie de diversification et son engagement pour un tourisme durable et inclusif, le Pérou semble bien positionné pour attirer davantage de voyageurs français dans les années à venir. En mettant en valeur des destinations moins connues et en s’appuyant sur une approche responsable, le pays répond aux attentes des visiteurs français, de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et à l’authenticité des expériences. Pour le Pérou, le défi est maintenant de maintenir cet équilibre entre croissance touristique et préservation de son patrimoine, tout en continuant à valoriser les richesses naturelles et culturelles du pays.



Ainsi, en proposant une expérience de voyage enrichissante et respectueuse des populations locales, le Pérou espère devenir une destination de référence pour le tourisme durable. Un engagement qui pourrait faire de ce pays un modèle en matière de tourisme responsable en Amérique latine, et renforcer son attractivité auprès d’un public international.