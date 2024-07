Pérou : exploration authentique avec Condor Travel

C'est à Taquile, sur les rives du lac Titicaca, que les professionnels du tourisme ont pu vivre une soirée immersive magique. Après avoir pêché à bord d'un voilier coloré, ils ont profité d'une balade sur le plus haut lac navigable au monde – et au coucher du soleil, s'il vous plaît ! Accueillis chaleureusement par les chants et danses traditionnels des habitants, ils se sont, eux aussi, essayé à la chorégraphie ! Et à 3812 mètres d'altitude, ce n'est pas chose aisée !



Le village, composé de 14 familles, propose un séjour authentique et confidentiel où les touristes peuvent s'intégrer à la vie locale (travaux agricoles et activités scolaires). En partenariat avec Condor Travel, cette expérience, respectueuse de la culture locale, offre une source de revenus supplémentaire pour les familles. Après une nuit passée sur l'île, les visiteurs reprennent les bateaux et retournent à Puno.