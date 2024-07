Le Pérou élu Destination Leader de l'Amérique du Sud

Les World Travel Awards constituent un événement qui permet de réunir les principaux leaders, décideurs, influenceurs et médias de l'industrie touristique. Lancés en 1993, leurs prix visent à reconnaître et à récompenser les meilleures destinations en matière de voyage, de tourisme et d'hospitalité.



Au cours de chaque année, des cérémonies de gala sont organisées à travers le monde pour honorer les meilleurs hôtels, pays et autres sites de chaque continent. En fin de l'année, les lauréats des diverses régions participent à une grande finale.