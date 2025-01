Pérou : Sol y Luna, un cinq étoiles au grand coeur

Evidemment, les hébergements d'aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec ceux des débuts. Désormais, "Sol y Luna" compte 43 chambres, suites et "casitas" (villas) disséminées dans un jardin rempli de fleurs.



Bâties en pierre de pays, et agrémentées, chacune, d’un jardin individuel, les " casitas " ont été récemment rénovées. Chacune se distingue grâce à une décoration personnalisée, faite de textiles péruviens et d'objet artisanaux locaux.



Dans chacune, la pièce à vivre, carrelée de terre cuite, jouit d’une belle hauteur sous plafond et se prolonge par une terrasse de plain-pied.



Les parures du lit king size ainsi que celles des lits doubles sont en coton Pima péruvien de première qualité, les couettes sont garnies de plumes d’oie. Les salles de bain en marbre sont dotées d'une baignoire profonde. Les clients ont accès à la conciergerie et au service en chambre.



Les tarifs -ils varient selon les périodes- sont, évidemment, à la hauteur du raffinement et du confort proposés : pour les clients qui réservent en direct sur le site de l'hôtel, compter, par exemple, à partir de 460 $ la nuit en février, de 549 $ en mars et en avril 2025, pour les clients qui réservent en direct, en cette mi-janvier, sur le site de l'hôtel.



Pour les agences qui réservent pour leurs clients, mieux vaut contacter en direct l'hôtel.



Comme tout Relais & Châteaux qui se respecte, Sol y Luna mise sur la gastronomie raffinée avec son restaurant "Killa Wasi" qui, à l'aide de produits frais et bios, revisite les traditions culinaires rustiques locales en y mêlant une touche contemporaine. On peut, par exemple, y déguster un hamburger de viande d'alpaga, une truite péruvienne marinée ou une salade de quinoa.



L'offre culinaire est complétée par Wayra, un bistrot plus décontracté qui, lui aussi, fait honneur notamment aux produits locaux. Sol y Luna possède aussi une magnifique caves à vins.



S'y ajoutent un espace bien-être où les rituels de guérison traditionnels s’allient aux soins les plus récents, une piscine... Et aussi, un centre d'activités nommé Viento Sur.



En effet, le cœur de la Vallée Sacrée est le point de départ idéal pour visiter les sites archéologiques incas du Machu Picchu, de Chincheros, Pisac ou Ollantaytambo, mais aussi s'offrir des vols en parapente, des sorties de paddle sur le lac voisin de Huaypo, des balades à moto ou à vélo, faire de nombreux treks, et aussi s'adonner à des activités plus paisibles comme des cours de cuisine. Une boutique d'artisanat local complète l'offre.



Sol y Luna s'est également doté d'un ranch (ferme) qui élève des chevaux péruviens de paso, des équidés réputés dans le monde entier être des chevaux de selle très confortables et très endurants. Sur place, démonstrations. Et aussi balades équestres.