Perú Travel Mart 2024 : les inscriptions sont ouvertes

Arrivée et départ internationaux.

Transfert vers le lieu des rendez-vous d’affaires.

Transfert vers le lieu des activités sociales programmées par l'organisation de l'événement.

Les dates d'arrivée et de retour des vols aériens internationaux peuvent être comprises entre le 13 et le 24 octobre, en fonction des activités d'inspection de la destination prévues avant ou après le déroulement de l'événement. Si d'autres exigences se présentent, elles seront évaluées.

Les billets disponibles sont en classe économique ou équivalente selon la compagnie aérienne ; ils incluent 23 kilos de bagages en soute.

Les billets d'avion seront achetés en fonction du pays d'origine de l'entreprise.

- Accréditation pour accéder au système de rendez-vous préprogrammés.- Agenda personnalisé des rendez-vous préprogrammés et répertoire officiel avec informations sur les fournisseurs.- Participation à des séminaires spécialisés.- 02 déjeuners exécutifs (vendredi 18 et samedi 19 octobre).- Invitation au cocktail de bienvenue et au cocktail de clôture (jeudi 17 et samedi 19 octobre).- 03 nuits d'hébergement à Lima (hôtels 5, 4 et 3 étoiles supérieurs).- Transferts les jours officiels de l'événement :L'assurance voyage n'est pas incluse. Elle doit être souscrite par la personne voyageant pour le compte de l'entreprise.