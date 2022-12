Pérou : l'Etat d'urgence, une mauvaise nouvelle pour le tourisme

"sur le fait que la normalité sera rétablie pour tous ceux qui souhaitent visiter et voyager au Pérou".

"le gouvernement péruvien a appelé les citoyens à œuvrer pour la paix sociale et à respecter les normes constitutionnelles et les lois de l'État péruvien par le dialogue et l'engagement".



"l’État péruvien garantit le respect de tous les droits constitutionnels en vigueur, ainsi que la liberté de circulation pour les voyageurs internationaux"

"Il convient de mentionner

que le gouvernement est en permanence ouvert au dialogue

De leur côté, les responsables de Promperú essayent de rassurerDans un nouveau communiqué, l'organisme de promotion péruvien rappelle queToujours dans ce nouveau communiqué, Promperú confirme que, ajoute-t-il,".Promperú précise qu'un formulaire en ligne est maintenant disponible pour l'identification et la localisation des touristes nécessitant une assistance à la suite des manifestations dans le pays.L’office du tourisme péruvien, iPerú, est joignable via WhatsApp (+51 944 492 314) ou par courrier électronique iperu@promperu.gob.pe. Les visiteurs nationaux et étrangers ont également à leur disposition l'application Tourist Police Peru.De plus, en coordination avec la police touristique et IPERÚ, pour tout signalement ou urgence, un autre numéro de téléphone est disponible : POLTUR Central Lima +51 (0)1 4601060.Les informations sur l’état du trafic routier sont disponibles sur le site web du Ministère des Transports.