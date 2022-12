Pérou : la reprise du tourisme sera-t-elle remise en cause ?

"Avec 108 873 touristes en 2019, le marché français était le deuxième pays européen pourvoyeur de touristes au Pérou"

Ces événements tombent vraiment mal. Vendredi dernier, à Levallois Perret, dans la très proche banlieue de Paris, Rosario Pajuelo, directrice France de PromPeru avait convié à déjeuner à la Casa Nikkei, restaurant spécialisé dans les mélanges des saveurs japonaises et péruviennes très appréciés au Pérou, les nombreux opérateurs français du monde du tourisme qui avaient, selon elle, contribué à la reprise du tourisme, un activité essentielle pour son pays : en effet,bien plus vite que dans n’importe quel pays d’Amérique latine… On imagine aisément la catastrophe qu’a représenté la fermeture des frontières et des sites touristiques, en premier lieu du plus célèbre d’entre eux, le Machu Picchu., soulignait alors Rosario Pajuelo Escobar. Les chiffres 2022 n'étaient aussi bons, mais, mais après un an d'efforts pour mobiliser les compagnies aériennes, les voyagistes, les tours operators et la presse, la reprise était au rendez-vous :L'avenir s'annonçait d'autant plus prometteur que le 1er novembre dernier, les dernières restrictions sanitaires avaient été levées.Bien mieux, les Français semblaient de nouveau portés à s'offrir des destinations long courrier comme le Pérou. En témoignait le succès du voyage proposé récemment à ses clients par le réseau des supermarchés Leclerc, en partenariat avec Tui. Il s'attendait à placer 350 voyages, il était sur le point d'en vendre 650 !Outre les difficultés créées, dans l'immédiat, pour les voyageurs déjà au Pérou -et pour ceux sur le point de partir-, les soubresauts politiques en cours créent, fatalement, une nouvelle incertitude pour l'avenir du tourisme dans ce pays. Si le calme revient rapidement, cette reprise ne sera pas trop impactée. Dans le cas contraire... Une affaire à suivre de près, donc.