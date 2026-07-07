La Maison Anne de Bretagne finalise sa montée en gamme

La Maison Anne de Bretagne, établissement dirigé par Mathieu Guibert et Claire Bâcle, a rouvert ses portes le 3 juillet 2026 après plusieurs mois de travaux.



Situé face à l’océan, l’hôtel a revu son offre d’hébergement en réduisant volontairement sa capacité d’accueil, passée de 19 à 15 chambres.



Cette transformation s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme. L’établissement propose désormais 13 Junior Suites et deux chambres supérieures, avec des superficies comprises entre 25 et plus de 50 m².



Les travaux ont notamment consisté à regrouper certaines chambres afin de créer des espaces plus vastes et davantage ouverts sur le paysage maritime.



Selon Claire Bâcle, maîtresse de maison, ce choix vise à privilégier la qualité de l’accueil plutôt que le volume. La réduction du nombre de chambres doit permettre un accompagnement plus personnalisé des clients et renforcer la cohérence avec l’offre gastronomique de l’établissement.