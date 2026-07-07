La Maison Anne de Bretagne finalise sa montée en gamme

La Maison Anne de Bretagne repense son offre hôtelière avec 15 chambres - Photo La Maison Anne de Bretagne
La Maison Anne de Bretagne, établissement dirigé par Mathieu Guibert et Claire Bâcle, a rouvert ses portes le 3 juillet 2026 après plusieurs mois de travaux.
Situé face à l’océan, l’hôtel a revu son offre d’hébergement en réduisant volontairement sa capacité d’accueil, passée de 19 à 15 chambres.
Cette transformation s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme. L’établissement propose désormais 13 Junior Suites et deux chambres supérieures, avec des superficies comprises entre 25 et plus de 50 m².
Les travaux ont notamment consisté à regrouper certaines chambres afin de créer des espaces plus vastes et davantage ouverts sur le paysage maritime.
Selon Claire Bâcle, maîtresse de maison, ce choix vise à privilégier la qualité de l’accueil plutôt que le volume. La réduction du nombre de chambres doit permettre un accompagnement plus personnalisé des clients et renforcer la cohérence avec l’offre gastronomique de l’établissement.
Situé face à l’océan, l’hôtel a revu son offre d’hébergement en réduisant volontairement sa capacité d’accueil, passée de 19 à 15 chambres.
Cette transformation s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme. L’établissement propose désormais 13 Junior Suites et deux chambres supérieures, avec des superficies comprises entre 25 et plus de 50 m².
Les travaux ont notamment consisté à regrouper certaines chambres afin de créer des espaces plus vastes et davantage ouverts sur le paysage maritime.
Selon Claire Bâcle, maîtresse de maison, ce choix vise à privilégier la qualité de l’accueil plutôt que le volume. La réduction du nombre de chambres doit permettre un accompagnement plus personnalisé des clients et renforcer la cohérence avec l’offre gastronomique de l’établissement.
La Maison Anne de Bretagne : une expérience hôtelière pensée dans la continuité de la table gastronomique
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À la tête de la Maison Anne de Bretagne, Mathieu Guibert souhaite inscrire cette évolution dans une vision globale de l’hospitalité.
Le chef entend faire de l’hôtel un prolongement de son univers culinaire, en accordant une attention particulière à l’ensemble du séjour, au-delà de la seule expérience gastronomique.
L’objectif affiché est de proposer un lieu de séjour davantage tourné vers le calme, le confort et la découverte du territoire, dans un environnement où l’océan occupe une place centrale.
L’aménagement intérieur a été réalisé par l’architecte d’intérieur Caroline Tissier.
La transformation de la Maison Anne de Bretagne se poursuivra à l'hiver 2026-2027 avec l'ouverture d'un espace bien-être. Cette nouvelle offre viendra compléter le positionnement de l'établissement, qui mise sur une expérience associant hébergement, gastronomie et ressourcement.
L'hôtel affiche des tarifs à partir de 297 euros la nuit.
Le chef entend faire de l’hôtel un prolongement de son univers culinaire, en accordant une attention particulière à l’ensemble du séjour, au-delà de la seule expérience gastronomique.
L’objectif affiché est de proposer un lieu de séjour davantage tourné vers le calme, le confort et la découverte du territoire, dans un environnement où l’océan occupe une place centrale.
L’aménagement intérieur a été réalisé par l’architecte d’intérieur Caroline Tissier.
La transformation de la Maison Anne de Bretagne se poursuivra à l'hiver 2026-2027 avec l'ouverture d'un espace bien-être. Cette nouvelle offre viendra compléter le positionnement de l'établissement, qui mise sur une expérience associant hébergement, gastronomie et ressourcement.
L'hôtel affiche des tarifs à partir de 297 euros la nuit.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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