logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

La Maison Anne de Bretagne finalise sa montée en gamme

La Maison Anne de Bretagne propose moins de chambres


Après plusieurs mois de travaux, la Maison Anne de Bretagne a rouvert ses portes avec une offre hôtelière repensée. L’établissement a choisi de réduire sa capacité, passant de 19 à 15 chambres, afin de proposer des espaces plus généreux et de renforcer son positionnement haut de gamme.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 18:31

La Maison Anne de Bretagne repense son offre hôtelière avec 15 chambres - Photo La Maison Anne de Bretagne
La Maison Anne de Bretagne repense son offre hôtelière avec 15 chambres - Photo La Maison Anne de Bretagne
IFTM
La Maison Anne de Bretagne, établissement dirigé par Mathieu Guibert et Claire Bâcle, a rouvert ses portes le 3 juillet 2026 après plusieurs mois de travaux.

Situé face à l’océan, l’hôtel a revu son offre d’hébergement en réduisant volontairement sa capacité d’accueil, passée de 19 à 15 chambres.

Cette transformation s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme. L’établissement propose désormais 13 Junior Suites et deux chambres supérieures, avec des superficies comprises entre 25 et plus de 50 m².

Les travaux ont notamment consisté à regrouper certaines chambres afin de créer des espaces plus vastes et davantage ouverts sur le paysage maritime.

Selon Claire Bâcle, maîtresse de maison, ce choix vise à privilégier la qualité de l’accueil plutôt que le volume. La réduction du nombre de chambres doit permettre un accompagnement plus personnalisé des clients et renforcer la cohérence avec l’offre gastronomique de l’établissement.

La Maison Anne de Bretagne : une expérience hôtelière pensée dans la continuité de la table gastronomique

Autres articles
À la tête de la Maison Anne de Bretagne, Mathieu Guibert souhaite inscrire cette évolution dans une vision globale de l’hospitalité.

Le chef entend faire de l’hôtel un prolongement de son univers culinaire, en accordant une attention particulière à l’ensemble du séjour, au-delà de la seule expérience gastronomique.

L’objectif affiché est de proposer un lieu de séjour davantage tourné vers le calme, le confort et la découverte du territoire, dans un environnement où l’océan occupe une place centrale.

L’aménagement intérieur a été réalisé par l’architecte d’intérieur Caroline Tissier.

La transformation de la Maison Anne de Bretagne se poursuivra à l'hiver 2026-2027 avec l'ouverture d'un espace bien-être. Cette nouvelle offre viendra compléter le positionnement de l'établissement, qui mise sur une expérience associant hébergement, gastronomie et ressourcement.

L'hôtel affiche des tarifs à partir de 297 euros la nuit.


Lu 117 fois

Tags : hotel, renovation
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 7 Juillet 2026 - 07:13 Après le Monténégro, Banyan Tree affiche ses ambitions européennes

Samedi 4 Juillet 2026 - 06:00 Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien
Posé sur un îlot de sable corallien dans l’archipel des îles de la Société, Le Taha'a by Pearl...
Dernière heure

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

La Maison Anne de Bretagne finalise sa montée en gamme

Air Canada nomme Anko Van der Werff à sa tête

À plus de 2 000 mètres d’altitude, cette station de ski installe une balançoire géante

Club Med lance son premier tournoi de padel international

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Stagiaire Création de Carnets de Voyage H/F - (Paris 12e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Stagiaire Community Management & Réseaux Sociaux H/F - (Paris 12e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été

Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

À plus de 2 000 mètres d’altitude, cette station de ski installe une balançoire géante

À plus de 2 000 mètres d’altitude, cette station de ski installe une balançoire géante
Production

Production

Club Med lance son premier tournoi de padel international

Club Med lance son premier tournoi de padel international
AirMaG

AirMaG

Thai Airways ajoute un deuxième vol quotidien entre Paris et Bangkok dès décembre

Thai Airways ajoute un deuxième vol quotidien entre Paris et Bangkok dès décembre
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA

My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

La Maison Anne de Bretagne finalise sa montée en gamme

La Maison Anne de Bretagne finalise sa montée en gamme
HotelMaG

Hébergement

Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande

Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Hourrail donne libre accès à son planificateur d’itinéraires bas carbone

Hourrail donne libre accès à son planificateur d’itinéraires bas carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale

Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias