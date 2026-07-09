Bien débuter avec Claude : les réglages indispensables avant de poser votre première question

Contrairement à un collaborateur qui connaît déjà votre entreprise, Claude ne sait absolument rien de vous lors de votre première connexion.



Votre métier ? Votre ton rédactionnel ? Vos habitudes ? Votre secteur d'activité ? Il ignore tout.



Il va donc falloir lui expliquer qui vous êtes, votre activité, et lui fournir un maximum de contexte afin qu'il puisse produire des réponses réellement adaptées.



La première étape consiste à se rendre dans Paramètres > Général, où se trouvent les Instructions personnelles.



"La force de Claude, c'est le contexte insiste Nicolas François. Il est bon quand il a du contexte. Il faut donc rassembler en un endroit tous les documents qui permettent de savoir qui vous êtes, vos plaquettes commerciales, ce que vous vendez, les documents de présentation de l'entreprise, pour pouvoir lui indiquer qui vous êtes"



Car au départ Claude "est tout nu" .