Bien débuter avec Claude : les réglages indispensables avant de poser votre première question

Nicolas François (Explore Grand Est) et les animateurs de la commission Digital & Innovation de EDV : , Nicolas de Dianous (NS4), Marie Allantaz (IFTM) et Frederic Pilloud (Digitrips) - photo Linkedin
Vous vous êtes mis à ChatGPT, vous avez jeté un œil en Gemini, et qu'en est-il de Claude ?
Cela ne vous dit rien ? Ne cherchez pas le prénom d'un voisin ou de l'ancien beau-frère de votre cousine germaine... Claude, c'est l'agent conversationnel développé par l'entreprise Anthropic, concurrent d'OpenIA. Vous suivez ?
Et oui encore de l'IA, encore un nouvel agent conversationnel... et encore de nouvelles compétences à acquérir.
Ce chatbot monte en puissance, et ce serait dommage de passer à côté ! Pour bien débuter, la Commission Digital et Innovation des Entreprises du Voyage a organisé un webinaire dédié à Claude, mardi 7 juillet.
Plus de 240 personnes étaient au rendez-vous. A la baguette pour orchestrer cette formation, Nicolas François (un humain, un vrai), directeur digital d'Explore Grand Est et éditeur de la newsletter IA, Tech & Travel Café.
Cela ne vous dit rien ? Ne cherchez pas le prénom d'un voisin ou de l'ancien beau-frère de votre cousine germaine... Claude, c'est l'agent conversationnel développé par l'entreprise Anthropic, concurrent d'OpenIA. Vous suivez ?
Et oui encore de l'IA, encore un nouvel agent conversationnel... et encore de nouvelles compétences à acquérir.
Ce chatbot monte en puissance, et ce serait dommage de passer à côté ! Pour bien débuter, la Commission Digital et Innovation des Entreprises du Voyage a organisé un webinaire dédié à Claude, mardi 7 juillet.
Plus de 240 personnes étaient au rendez-vous. A la baguette pour orchestrer cette formation, Nicolas François (un humain, un vrai), directeur digital d'Explore Grand Est et éditeur de la newsletter IA, Tech & Travel Café.
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Comme tout agent conversationnel, avant de commencer, il faut bien sûr se connecter à Claude.ai. Si un compte gratuit permet de tester rapidement l'outil, il est vivement conseillé de prendre un compte payant de premier niveau pour exploiter davantage le potentiel de l'outil.
Claude fonctionne grâce à un système de tokens (de crédit). On peut les comparer au carburant de l'intelligence artificielle : chaque question, document analysé ou réponse générée en consomme une certaine quantité. Plus votre demande est longue ou riche en contexte, plus la consommation est importante.
Lorsque vous atteignez votre quota de tokens, Claude ne peut plus répondre à vos demandes jusqu'au renouvellement automatique de votre crédit d'utilisation. Cela peut prendre quelques heures ou plus. Attention, il y a des limitations quotidiennes et hebdomadaires.
Et évidemment, les abonnements payants proposent des limites plus élevées. Il est également conseillé de prendre une version payante lorsqu'on utilise cette IA pour manipuler les données de son entreprise.
A noter : avec un abonnement Pro, un onglet Utilisation permet de suivre précisément cette consommation.
Claude fonctionne grâce à un système de tokens (de crédit). On peut les comparer au carburant de l'intelligence artificielle : chaque question, document analysé ou réponse générée en consomme une certaine quantité. Plus votre demande est longue ou riche en contexte, plus la consommation est importante.
Lorsque vous atteignez votre quota de tokens, Claude ne peut plus répondre à vos demandes jusqu'au renouvellement automatique de votre crédit d'utilisation. Cela peut prendre quelques heures ou plus. Attention, il y a des limitations quotidiennes et hebdomadaires.
Et évidemment, les abonnements payants proposent des limites plus élevées. Il est également conseillé de prendre une version payante lorsqu'on utilise cette IA pour manipuler les données de son entreprise.
A noter : avec un abonnement Pro, un onglet Utilisation permet de suivre précisément cette consommation.
Claude est "tout nu" au départ
Contrairement à un collaborateur qui connaît déjà votre entreprise, Claude ne sait absolument rien de vous lors de votre première connexion.
Votre métier ? Votre ton rédactionnel ? Vos habitudes ? Votre secteur d'activité ? Il ignore tout.
Il va donc falloir lui expliquer qui vous êtes, votre activité, et lui fournir un maximum de contexte afin qu'il puisse produire des réponses réellement adaptées.
La première étape consiste à se rendre dans Paramètres > Général, où se trouvent les Instructions personnelles.
"La force de Claude, c'est le contexte insiste Nicolas François. Il est bon quand il a du contexte. Il faut donc rassembler en un endroit tous les documents qui permettent de savoir qui vous êtes, vos plaquettes commerciales, ce que vous vendez, les documents de présentation de l'entreprise, pour pouvoir lui indiquer qui vous êtes"
Car au départ Claude "est tout nu".
Votre métier ? Votre ton rédactionnel ? Vos habitudes ? Votre secteur d'activité ? Il ignore tout.
Il va donc falloir lui expliquer qui vous êtes, votre activité, et lui fournir un maximum de contexte afin qu'il puisse produire des réponses réellement adaptées.
La première étape consiste à se rendre dans Paramètres > Général, où se trouvent les Instructions personnelles.
"La force de Claude, c'est le contexte insiste Nicolas François. Il est bon quand il a du contexte. Il faut donc rassembler en un endroit tous les documents qui permettent de savoir qui vous êtes, vos plaquettes commerciales, ce que vous vendez, les documents de présentation de l'entreprise, pour pouvoir lui indiquer qui vous êtes"
Car au départ Claude "est tout nu".
Les instructions personnelles constituent le socle de votre utilisation quotidienne.
C'est ici que vous pouvez indiquer : votre métier ; votre entreprise ; votre public cible ; votre ton de communication ; vos formats préférés ; les sujets que vous abordez régulièrement ; les éléments que Claude doit éviter.
Plus ces informations sont précises, moins vous aurez besoin de les répéter dans chaque conversation. Pour paramétrer au mieux les Instructions personnelles, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'IA.
"Servez vous de l'IA pour faire de l'IA" rappelle Nicolas François, qui a présenté le prompt ci-dessous. Avec ce prompt il ne faut pas oublier de joindre les documents qui permettront à Claude de mieux comprendre qui vous êtes.
En quelques minutes, vous obtenez un profil personnalisé efficace à copier-coller dans le champ Instructions personnelles.
C'est ici que vous pouvez indiquer : votre métier ; votre entreprise ; votre public cible ; votre ton de communication ; vos formats préférés ; les sujets que vous abordez régulièrement ; les éléments que Claude doit éviter.
Plus ces informations sont précises, moins vous aurez besoin de les répéter dans chaque conversation. Pour paramétrer au mieux les Instructions personnelles, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'IA.
"Servez vous de l'IA pour faire de l'IA" rappelle Nicolas François, qui a présenté le prompt ci-dessous. Avec ce prompt il ne faut pas oublier de joindre les documents qui permettront à Claude de mieux comprendre qui vous êtes.
En quelques minutes, vous obtenez un profil personnalisé efficace à copier-coller dans le champ Instructions personnelles.
Aide-moi à rédiger mes instructions personnelles pour Claude. Je suis directeur de l'agence de voyage Silicon Trails. Je te joins la présentation de mon agence. Pose-moi 5 à 7 questions pour calibrer ton ton, tes préférences de format, mes sujets récurrents et les choses à éviter. Quand tu as les réponses, génère-moi un bloc d'instructions structuré (avec des sections nommées) prêt à coller dans Paramètres > Général > Instructions pour Claude.
Activez la mémoire de Claude !
"L'autre force de Claude, c'est qu'il peut se souvenir de toutes vos conversations" ajoute Nicolas François. Pour ce faire, il faut activer plusieurs fonctionnalités dans l'onglet Capacités.
Autre fonctionnalité intéressante : les connecteurs. Parmi les connecteurs disponibles figurent notamment : Gmail ; Canva, mais aussi Booking.com, Expedia... et d'autres applications professionnelles.
Par exemple, une fois connecté à Gmail, Claude peut rechercher un e-mail, le résumer ou rédiger une réponse... Évidemment, en connectant cette application à Claude, le chabot accède à tous vos e-mails.
- Rechercher et conserver les conversations : Claude peut retrouver des informations évoquées dans d'anciennes discussions.
- Générer la mémoire : l'IA identifie progressivement les informations utiles à retenir pour vos futures conversations.
Autre fonctionnalité intéressante : les connecteurs. Parmi les connecteurs disponibles figurent notamment : Gmail ; Canva, mais aussi Booking.com, Expedia... et d'autres applications professionnelles.
Par exemple, une fois connecté à Gmail, Claude peut rechercher un e-mail, le résumer ou rédiger une réponse... Évidemment, en connectant cette application à Claude, le chabot accède à tous vos e-mails.
Claude permet aussi de créer des Compétences (Skills).
Vous pouvez, par exemple, créer :
une compétence qui rédige tous vos comptes rendus de réunion selon un modèle précis ;
une compétence respectant votre charte éditoriale ;
une compétence dédiée à vos réponses commerciales.
Le but, là aussi, est de permettre à Claude de personnaliser ses réponses en fonction du contexte dans lequel vous l'utilisez.
Vous pouvez, par exemple, créer :
une compétence qui rédige tous vos comptes rendus de réunion selon un modèle précis ;
une compétence respectant votre charte éditoriale ;
une compétence dédiée à vos réponses commerciales.
Le but, là aussi, est de permettre à Claude de personnaliser ses réponses en fonction du contexte dans lequel vous l'utilisez.
Choisissez le bon modèle
Tous les modèles Claude ne servent pas au même usage.
Sonnet 5 est le modèle le plus polyvalent. Il convient aux analyses, à la rédaction d'articles, aux travaux complexes ou aux projets nécessitant beaucoup de contexte.
À l'inverse, Haiku est plus rapide et moins coûteux. Il suffit largement pour relire un e-mail, corriger un texte, reformuler un paragraphe ou répondre à une question simple.
Alterner entre les modèles permet d'optimiser sa consommation de crédits.
Sonnet 5 est le modèle le plus polyvalent. Il convient aux analyses, à la rédaction d'articles, aux travaux complexes ou aux projets nécessitant beaucoup de contexte.
À l'inverse, Haiku est plus rapide et moins coûteux. Il suffit largement pour relire un e-mail, corriger un texte, reformuler un paragraphe ou répondre à une question simple.
Alterner entre les modèles permet d'optimiser sa consommation de crédits.
Voilà ! Vous êtes fin prêts à débuter sur Claude, qui est particulièrement performant dans l'analyse de documents, le raisonnement… et le développement informatique. Il permet aussi de rédiger, créer des fichiers Excel ou des PowerPoint... et plein d'autres possibilités, qu'on vous laissera tester !