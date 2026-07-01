Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille

Les participants découvriront plusieurs facettes de Shanghai : le Bund, l'ancienne concession française, le quartier de Pudong, le jardin Yu, le temple du Bouddha de Jade ou encore le musée de Shanghai. Le séjour sera également ponctué d'expériences locales, comme une séance de Taï Chi, un spectacle d'acrobates ou une dégustation de spécialités culinaires.



Les professionnels souhaitant prolonger leur voyage pourront opter pour une extension de cinq jours, qui les conduira à Xi'an et Pékin. Au programme : l'armée de soldats de terre cuite, la Grande Muraille, la Cité interdite, les hutongs ou encore le Temple du Ciel.



Les départs s'effectueront depuis Marseille, avec une possibilité de participer sans les vols internationaux pour les professionnels rejoignant le groupe depuis une autre destination.