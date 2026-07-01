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Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille

La convention aura lieu 8 au 13 décembre 2026


Du 8 au 13 décembre 2026, les Entreprises du Voyage Méditerranée donneront rendez-vous à leurs adhérents à Shanghai pour leur convention annuelle. Présidée par Christine Crispin, l'édition 2026 mise sur une destination emblématique de l'Asie, accessible en vol direct depuis Marseille.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 08:39

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille - Depositphotos.com Auteur anekoho
Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille - Depositphotos.com Auteur anekoho
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Les Entreprises du Voyage Méditerranée se tournent vers l'Asie.

Pour sa convention 2026, la délégation régionale présidée par Christine Crispin emmènera les professionnels du tourisme à Shanghai, du 8 au 13 décembre 2026, avec un atout de taille : un vol direct au départ de Marseille, opéré par Shanghai Airlines.

Baptisée « Plongeons ensemble dans le monde de demain », cette convention entend conjuguer échanges professionnels, découverte d'une métropole en pleine mutation et immersion culturelle.

Le programme prévoit notamment des réunions de travail, des visites des principaux quartiers de Shanghai, une découverte du village de Tongli, ainsi qu'un dîner de clôture avant le retour vers Marseille, également assuré en vol direct.

Visite de Shanghai, et possibilité d'extension sur Pékin

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Les participants découvriront plusieurs facettes de Shanghai : le Bund, l'ancienne concession française, le quartier de Pudong, le jardin Yu, le temple du Bouddha de Jade ou encore le musée de Shanghai. Le séjour sera également ponctué d'expériences locales, comme une séance de Taï Chi, un spectacle d'acrobates ou une dégustation de spécialités culinaires.

Les professionnels souhaitant prolonger leur voyage pourront opter pour une extension de cinq jours, qui les conduira à Xi'an et Pékin. Au programme : l'armée de soldats de terre cuite, la Grande Muraille, la Cité interdite, les hutongs ou encore le Temple du Ciel.

Les départs s'effectueront depuis Marseille, avec une possibilité de participer sans les vols internationaux pour les professionnels rejoignant le groupe depuis une autre destination.

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Tags : chine, edv
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