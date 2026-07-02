Les grands groupes ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières.



Ceux qui pourraient être concernés sont plutôt certaines petites agences. Mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup

nous ne pouvons pas garantir que personne ne sera impacté.



D'autres ratios financiers peuvent également entrer en ligne de compte. Mais cette tolérance sur l'EBITDA devrait couvrir la très grande majorité des cas.