logo TourMaG  
Recherche avancée

Baisse d'activité au printemps : les agences peuvent-elles perdre leur accréditation IATA ? [ABO]

Depuis la pandémie, un EBITDA négatif sur une période de 3 ans est toléré par IATA


La baisse d'activité enregistrée au printemps, dans le contexte de la guerre en Iran, fait craindre à certaines agences de voyages de ne plus répondre aux critères financiers de l'IATA. Les Entreprises du Voyage se veulent toutefois rassurantes.


Rédigé par le Jeudi 2 Juillet 2026 à 07:39

Baisse d'activité au printemps : les agences peuvent-elles perdre leur accréditation IATA ? - Depositphotos.com, fantasticstudio33
Baisse d'activité au printemps : les agences peuvent-elles perdre leur accréditation IATA ? - Depositphotos.com, fantasticstudio33
CroisiEurope
Le ralentissement des réservations observé en mars, avril et mai, dans le sillage du conflit en Iran, inquiète certaines agences.

Au-delà la baisse d'activité, elles s'interrogent sur les conséquences que ce coup de frein pourrait avoir sur les critères financiers exigés par IATA, et indispensables pour conserver leur accréditation et accéder au BSP.

A l'occasion de l'Assemblée générale des Entreprises du Voyage le 24 juin dernier, Valérie Boned, présidente du syndicat a tenu à rappeler : « J'ai eu quelques questions, notamment sur l'IATA par rapport aux résultats de cette année.

Sachez que des mesures ont été prises il y a deux ou trois ans. Un résultat négatif sur une année n'apporte pas automatiquement de conséquences négatives. L'analyse se fait sur trois années : une année d'EBITDA négatif est tolérée. »

Depuis la pandémie en 2020, IATA a, en effet, fait évoluer son système d'évaluation financière afin d'éviter qu'une seule mauvaise année ne pénalise automatiquement les agences.


Critères IATA : peu d'opérateurs devraient être concernés

Autres articles
Selon Arnaud Fontanille, président de la commission Transports des Entreprises du Voyage, cette évolution devrait permettre d'absorber les conséquences du ralentissement observé ce printemps.

« Les grands groupes ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières.

Ceux qui pourraient être concernés sont plutôt certaines petites agences. Mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup » estime t-il avant d'ajouter : « nous ne pouvons pas garantir que personne ne sera impacté.

D'autres ratios financiers peuvent également entrer en ligne de compte. Mais cette tolérance sur l'EBITDA devrait couvrir la très grande majorité des cas. »

A côté de l'EBITDA, l'association internationale du transport aérien évalue la solidité financière des agences à travers plusieurs autres indicateurs, notamment les capitaux propres, la liquidité et la solvabilité.

Pour rappel, il existe plusieurs niveaux d'accréditation IATA, adaptés au profil des agences de voyages.

GoLite s'adresse principalement aux petites structures et aux nouveaux entrants, tandis que GoStandard constitue l'accréditation pour un accès complet au BSP. Les groupes internationaux peuvent, quant à eux, opter pour GoGlobal, tandis que GoEurozone est destiné aux réseaux implantés dans plusieurs pays de la zone euro.

Les trois derniers niveaux reposent sur une garantie financière dont le montant est déterminé par l'IATA en fonction du profil de risque de l'agence ou du groupe, de son volume d'activité et de sa capacité de règlement.

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 213 fois

Tags : edv, iata
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

L’activité touristique se concentre toujours davantage en France [ABO]

L’activité touristique se concentre toujours davantage en France [ABO]

Baisse d'activité au printemps : les agences peuvent-elles perdre leur accréditation IATA ? [ABO] Baisse d'activité au printemps : les agences peuvent-elles perdre leur accréditation IATA ? [ABO]

Après le greenwashing, le greenhushing : le nouveau défi de la communication RSE [ABO] Après le greenwashing, le greenhushing : le nouveau défi de la communication RSE [ABO]

Agences de voyages et commerces : quelles sont les villes les plus dynamiques ? [ABO] Agences de voyages et commerces : quelles sont les villes les plus dynamiques ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO] Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO] Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO] Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Dernière heure

La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique

Le camping, nouveau champion du tourisme français ?

Les fleuves du monde deviennent le nouvel horizon des croisiéristes

Raphaël Torro (PenguinWorld) : "2026 sera une année frustrante"

L’activité touristique se concentre toujours davantage en France [ABO]

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Raphaël Torro (PenguinWorld) : "2026 sera une année frustrante"

Raphaël Torro (PenguinWorld) : "2026 sera une année frustrante"
Partez en France

Partez en France

Le camping, nouveau champion du tourisme français ?

Le camping, nouveau champion du tourisme français ?
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique

La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique
Production

Production

Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !

Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !
AirMaG

AirMaG

Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale

Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !

Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration

Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration
HotelMaG

Hébergement

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France

GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias