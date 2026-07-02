Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

Les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis dévoilent la troisième édition de leur Index des activités touristiques - Depositphotos.com, IgorVetushko
Le marché des activités, visites guidées et excursions poursuit sa montée en puissance dans l'expérience touristique.
Selon les données du troisième Index des activités publié par les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis, les voyageurs français accordent une place croissante aux expériences sur place, au point qu'elles influencent désormais le choix de leur destination.
L'étude, fondée sur les réservations effectuées entre le 1er janvier et le 15 juin 2026, met surtout en lumière une différence marquée entre les achats réalisés directement par les voyageurs (B2C) et ceux effectués via les agences de voyages (B2B).
En réservation directe, les consommateurs privilégient l'instantanéité : la réservation intervient en médiane seulement six jours avant l'activité et plus d'un achat sur deux (53%) est réalisé moins d'une semaine avant la prestation.
À l'inverse, les agences de voyages anticipent largement les besoins de leurs clients. Les réservations sont effectuées en médiane 66 jours avant l'activité, tandis que 60% des achats interviennent entre un et six mois avant le départ.
Pour Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, cette analyse constitue un véritable outil d'aide à la décision pour les professionnels. "Cette troisième édition démontre à quel point la data est un levier de croissance indispensable pour nos adhérents", souligne-t-elle.
Selon les données du troisième Index des activités publié par les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis, les voyageurs français accordent une place croissante aux expériences sur place, au point qu'elles influencent désormais le choix de leur destination.
L'étude, fondée sur les réservations effectuées entre le 1er janvier et le 15 juin 2026, met surtout en lumière une différence marquée entre les achats réalisés directement par les voyageurs (B2C) et ceux effectués via les agences de voyages (B2B).
En réservation directe, les consommateurs privilégient l'instantanéité : la réservation intervient en médiane seulement six jours avant l'activité et plus d'un achat sur deux (53%) est réalisé moins d'une semaine avant la prestation.
À l'inverse, les agences de voyages anticipent largement les besoins de leurs clients. Les réservations sont effectuées en médiane 66 jours avant l'activité, tandis que 60% des achats interviennent entre un et six mois avant le départ.
Pour Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, cette analyse constitue un véritable outil d'aide à la décision pour les professionnels. "Cette troisième édition démontre à quel point la data est un levier de croissance indispensable pour nos adhérents", souligne-t-elle.
Les activités renforcent le rôle des agences
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Pour Georges Sans, directeur du développement France de Civitatis, cette évolution traduit également le positionnement des agences de voyages.
Il estime que les activités et les transferts ne représentent plus uniquement des ventes additionnelles, mais deviennent des éléments différenciants permettant d'accompagner les clients tout au long de leur parcours et de renforcer leur fidélisation.
L'Index montre d'ailleurs que les visites guidées demeurent le produit phare des agences de voyages. Elles représentent près de 39% des ventes réalisées via le canal B2B.
Du côté des destinations, Paris conserve son statut de première destination française.
À l'international, les tendances diffèrent selon les canaux de distribution. Les voyageurs individuels privilégient New York, tandis que les agences de voyages vendent davantage Rome.
Les transferts aéroport figurent également parmi les prestations les plus recherchées. En réservation directe, New York arrive en tête des demandes, alors que les agences les commercialisent principalement sur Marrakech, devant Séville et Rome, dans une logique de construction de séjours complets.
Il estime que les activités et les transferts ne représentent plus uniquement des ventes additionnelles, mais deviennent des éléments différenciants permettant d'accompagner les clients tout au long de leur parcours et de renforcer leur fidélisation.
L'Index montre d'ailleurs que les visites guidées demeurent le produit phare des agences de voyages. Elles représentent près de 39% des ventes réalisées via le canal B2B.
Du côté des destinations, Paris conserve son statut de première destination française.
À l'international, les tendances diffèrent selon les canaux de distribution. Les voyageurs individuels privilégient New York, tandis que les agences de voyages vendent davantage Rome.
Les transferts aéroport figurent également parmi les prestations les plus recherchées. En réservation directe, New York arrive en tête des demandes, alors que les agences les commercialisent principalement sur Marrakech, devant Séville et Rome, dans une logique de construction de séjours complets.
La Tunisie enregistre la plus forte progression
L'Index identifie également les destinations internationales ayant enregistré les plus fortes hausses de réservations par rapport au premier semestre 2025.
La Tunisie affiche la progression la plus spectaculaire avec une croissance de 289%. Elle devance le Canada (+145%), l'Égypte (+106%) et la République dominicaine (+37%).
Enfin, l'étude confirme l'attractivité de la France auprès des visiteurs internationaux. Paris reste la ville française la plus visitée, devant Lyon et Nice.
Selon une étude publiée en mai 2026 par Arival en partenariat avec Civitatis, plus d'un voyageur européen sur deux considère désormais que les expériences proposées sur place jouent un rôle très important, voire déterminant, dans le choix de sa destination.
Une tendance qui conforte le poids croissant des activités touristiques dans la construction des offres des agences de voyages.
La Tunisie affiche la progression la plus spectaculaire avec une croissance de 289%. Elle devance le Canada (+145%), l'Égypte (+106%) et la République dominicaine (+37%).
Enfin, l'étude confirme l'attractivité de la France auprès des visiteurs internationaux. Paris reste la ville française la plus visitée, devant Lyon et Nice.
Selon une étude publiée en mai 2026 par Arival en partenariat avec Civitatis, plus d'un voyageur européen sur deux considère désormais que les expériences proposées sur place jouent un rôle très important, voire déterminant, dans le choix de sa destination.
Une tendance qui conforte le poids croissant des activités touristiques dans la construction des offres des agences de voyages.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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