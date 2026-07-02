logo TourMaG  
Recherche avancée

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

Zoom sur le 3e Index des activités touristiques des EDV et Civitatis


Les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis dévoilent la troisième édition de leur Index des activités touristiques. Basée sur les réservations réalisées entre le 1er janvier et le 15 juin 2026, l'étude met en évidence deux comportements d'achat bien distincts entre les clients des agences de voyages et les voyageurs réservant en direct.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 06:44

Les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis dévoilent la troisième édition de leur Index des activités touristiques - Depositphotos.com, IgorVetushko
Les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis dévoilent la troisième édition de leur Index des activités touristiques - Depositphotos.com, IgorVetushko
CroisiEurope
Le marché des activités, visites guidées et excursions poursuit sa montée en puissance dans l'expérience touristique.

Selon les données du troisième Index des activités publié par les Entreprises du Voyage (EDV) et Civitatis, les voyageurs français accordent une place croissante aux expériences sur place, au point qu'elles influencent désormais le choix de leur destination.

L'étude, fondée sur les réservations effectuées entre le 1er janvier et le 15 juin 2026, met surtout en lumière une différence marquée entre les achats réalisés directement par les voyageurs (B2C) et ceux effectués via les agences de voyages (B2B).

En réservation directe, les consommateurs privilégient l'instantanéité : la réservation intervient en médiane seulement six jours avant l'activité et plus d'un achat sur deux (53%) est réalisé moins d'une semaine avant la prestation.

À l'inverse, les agences de voyages anticipent largement les besoins de leurs clients. Les réservations sont effectuées en médiane 66 jours avant l'activité, tandis que 60% des achats interviennent entre un et six mois avant le départ.

Pour Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, cette analyse constitue un véritable outil d'aide à la décision pour les professionnels. "Cette troisième édition démontre à quel point la data est un levier de croissance indispensable pour nos adhérents", souligne-t-elle.

Les activités renforcent le rôle des agences

Autres articles
Pour Georges Sans, directeur du développement France de Civitatis, cette évolution traduit également le positionnement des agences de voyages.

Il estime que les activités et les transferts ne représentent plus uniquement des ventes additionnelles, mais deviennent des éléments différenciants permettant d'accompagner les clients tout au long de leur parcours et de renforcer leur fidélisation.

L'Index montre d'ailleurs que les visites guidées demeurent le produit phare des agences de voyages. Elles représentent près de 39% des ventes réalisées via le canal B2B.

Du côté des destinations, Paris conserve son statut de première destination française.

À l'international, les tendances diffèrent selon les canaux de distribution. Les voyageurs individuels privilégient New York, tandis que les agences de voyages vendent davantage Rome.

Les transferts aéroport figurent également parmi les prestations les plus recherchées. En réservation directe, New York arrive en tête des demandes, alors que les agences les commercialisent principalement sur Marrakech, devant Séville et Rome, dans une logique de construction de séjours complets.

La Tunisie enregistre la plus forte progression

L'Index identifie également les destinations internationales ayant enregistré les plus fortes hausses de réservations par rapport au premier semestre 2025.

La Tunisie affiche la progression la plus spectaculaire avec une croissance de 289%. Elle devance le Canada (+145%), l'Égypte (+106%) et la République dominicaine (+37%).

Enfin, l'étude confirme l'attractivité de la France auprès des visiteurs internationaux. Paris reste la ville française la plus visitée, devant Lyon et Nice.

Selon une étude publiée en mai 2026 par Arival en partenariat avec Civitatis, plus d'un voyageur européen sur deux considère désormais que les expériences proposées sur place jouent un rôle très important, voire déterminant, dans le choix de sa destination.

Une tendance qui conforte le poids croissant des activités touristiques dans la construction des offres des agences de voyages.


Lu 148 fois

Tags : civitatis, edv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie
Dernière heure

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique

Canal du Midi : 30 ans d'UNESCO... et toujours la locomotive du tourisme fluvial

Un enfant sans document valide : la compagnie pouvait-elle refuser toute la famille ? [ABO]

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français
Partez en France

Partez en France

Hébergement collaboratif : trois territoires, trois stratégies de développement

Hébergement collaboratif : trois territoires, trois stratégies de développement
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique

La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique
Production

Production

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique
AirMaG

AirMaG

Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie

Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

Holidu rachète Gites.com et cible les voyageurs belges et néerlandais

Holidu rachète Gites.com et cible les voyageurs belges et néerlandais
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels & Resorts en Arabie saoudite

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels &amp; Resorts en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

Assas Hotels inaugure le Soléo Prado au cœur de Marseille

Assas Hotels inaugure le Soléo Prado au cœur de Marseille
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube

Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube
TravelJobs

Emploi & Formation

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias