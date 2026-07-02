Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

L'Index identifie également les destinations internationales ayant enregistré les plus fortes hausses de réservations par rapport au premier semestre 2025.



La Tunisie affiche la progression la plus spectaculaire avec une croissance de 289%. Elle devance le Canada (+145%), l'Égypte (+106%) et la République dominicaine (+37%).



Enfin, l'étude confirme l'attractivité de la France auprès des visiteurs internationaux. Paris reste la ville française la plus visitée, devant Lyon et Nice.



Selon une étude publiée en mai 2026 par Arival en partenariat avec Civitatis, plus d'un voyageur européen sur deux considère désormais que les expériences proposées sur place jouent un rôle très important, voire déterminant, dans le choix de sa destination.



Une tendance qui conforte le poids croissant des activités touristiques dans la construction des offres des agences de voyages.