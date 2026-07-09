Georges Sans (Civitatis) : « faire des activités un réflexe de vente pour les agences de voyages »

TourMaG.com - Quels sont les principaux atouts de cette nouvelle plateforme ?



Georges Sans : Nous avons souhaité renforcer tout ce qui fait l'ADN de Civitatis.



D'abord, une sélection rigoureuse des activités. Nous privilégions la qualité plutôt que la quantité et travaillons uniquement avec des partenaires soigneusement sélectionnés.



Ensuite, un accompagnement spécialisé selon le profil de chaque partenaire. Les besoins d'une agence de voyages ne sont pas ceux d'un affilié ou d'un hôtel.



Enfin, nous proposons une technologie adaptée à chaque usage, avec une plateforme dédiée, des solutions en marque blanche, une API et surtout un accompagnement commercial personnalisé.



TourMaG.com - Vous insistez beaucoup sur l'accompagnement humain. Que proposez-vous concrètement ?



Georges Sans : Oui, parce que nous sommes convaincus que la relation humaine reste essentielle. L'intelligence artificielle et les outils digitaux sont précieux, mais nos partenaires ont besoin d'avoir un interlocuteur disponible, capable de répondre rapidement à leurs questions.



Nous disposons notamment d'équipes françaises basées à Madrid, aussi bien pour le support commercial que pour le service client. Cette proximité constitue une véritable valeur ajoutée.



TourMaG.com - Quelles sont les nouveautés pour les agences de voyages ?



Georges Sans : L'une des principales évolutions est que les agences restent désormais dans leur environnement de travail. Elles n'ont plus besoin de basculer d'un écran à un autre pour effectuer leurs réservations.



Nous avons également développé plusieurs outils pour enrichir leur accompagnement.



Les conseillers peuvent créer des itinéraires personnalisés pour leurs clients, recommander des activités tout au long du séjour et même envoyer des suggestions lorsque le voyageur est déjà à destination.



L'objectif est de renforcer leur rôle de conseiller tout en générant des ventes additionnelles.