Georges Sans (Civitatis) : « faire des activités un réflexe de vente pour les agences de voyages »

TourMaG.com - Vous venez de lancer Civitatis Pro. Pourquoi cette nouvelle plateforme ?
Georges Sans :L'activité B2B existe chez Civitatis depuis 2018, mais elle est devenue un axe stratégique majeur de notre développement. Nous prévoyons d'ailleurs une croissance de 32 % de cette activité en 2026. Il nous semblait donc important de lui donner une identité propre.
Avec Civitatis Pro, nous réunissons sous une même marque toutes nos solutions destinées aux professionnels : les agences de voyages, les affiliés, les partenaires de l'hôtellerie, les compagnies aériennes ainsi que les intégrateurs technologiques. L'objectif est de proposer une offre plus cohérente, plus lisible et enrichie de nouvelles fonctionnalités.
TourMaG.com - Que représente aujourd'hui votre activité B2B ?
Georges Sans : À l'échelle mondiale, nous collaborons avec plus de 46 000 agences de voyages, 5 500 partenaires affiliés, plus de 2 000 partenaires issus de l'hospitality et environ 8 000 prestataires qui fournissent les activités et les transferts proposés sur notre plateforme.
Le lancement de Civitatis Pro accompagne cette montée en puissance et affirme clairement notre positionnement auprès des professionnels.
Georges Sans :L'activité B2B existe chez Civitatis depuis 2018, mais elle est devenue un axe stratégique majeur de notre développement. Nous prévoyons d'ailleurs une croissance de 32 % de cette activité en 2026. Il nous semblait donc important de lui donner une identité propre.
Avec Civitatis Pro, nous réunissons sous une même marque toutes nos solutions destinées aux professionnels : les agences de voyages, les affiliés, les partenaires de l'hôtellerie, les compagnies aériennes ainsi que les intégrateurs technologiques. L'objectif est de proposer une offre plus cohérente, plus lisible et enrichie de nouvelles fonctionnalités.
TourMaG.com - Que représente aujourd'hui votre activité B2B ?
Georges Sans : À l'échelle mondiale, nous collaborons avec plus de 46 000 agences de voyages, 5 500 partenaires affiliés, plus de 2 000 partenaires issus de l'hospitality et environ 8 000 prestataires qui fournissent les activités et les transferts proposés sur notre plateforme.
Le lancement de Civitatis Pro accompagne cette montée en puissance et affirme clairement notre positionnement auprès des professionnels.
Activités de qualité, accompagnement spécialisé, techno...
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TourMaG.com - Quels sont les principaux atouts de cette nouvelle plateforme ?
Georges Sans : Nous avons souhaité renforcer tout ce qui fait l'ADN de Civitatis.
D'abord, une sélection rigoureuse des activités. Nous privilégions la qualité plutôt que la quantité et travaillons uniquement avec des partenaires soigneusement sélectionnés.
Ensuite, un accompagnement spécialisé selon le profil de chaque partenaire. Les besoins d'une agence de voyages ne sont pas ceux d'un affilié ou d'un hôtel.
Enfin, nous proposons une technologie adaptée à chaque usage, avec une plateforme dédiée, des solutions en marque blanche, une API et surtout un accompagnement commercial personnalisé.
TourMaG.com - Vous insistez beaucoup sur l'accompagnement humain. Que proposez-vous concrètement ?
Georges Sans : Oui, parce que nous sommes convaincus que la relation humaine reste essentielle. L'intelligence artificielle et les outils digitaux sont précieux, mais nos partenaires ont besoin d'avoir un interlocuteur disponible, capable de répondre rapidement à leurs questions.
Nous disposons notamment d'équipes françaises basées à Madrid, aussi bien pour le support commercial que pour le service client. Cette proximité constitue une véritable valeur ajoutée.
TourMaG.com - Quelles sont les nouveautés pour les agences de voyages ?
Georges Sans : L'une des principales évolutions est que les agences restent désormais dans leur environnement de travail. Elles n'ont plus besoin de basculer d'un écran à un autre pour effectuer leurs réservations.
Nous avons également développé plusieurs outils pour enrichir leur accompagnement.
Les conseillers peuvent créer des itinéraires personnalisés pour leurs clients, recommander des activités tout au long du séjour et même envoyer des suggestions lorsque le voyageur est déjà à destination.
L'objectif est de renforcer leur rôle de conseiller tout en générant des ventes additionnelles.
Georges Sans : Nous avons souhaité renforcer tout ce qui fait l'ADN de Civitatis.
D'abord, une sélection rigoureuse des activités. Nous privilégions la qualité plutôt que la quantité et travaillons uniquement avec des partenaires soigneusement sélectionnés.
Ensuite, un accompagnement spécialisé selon le profil de chaque partenaire. Les besoins d'une agence de voyages ne sont pas ceux d'un affilié ou d'un hôtel.
Enfin, nous proposons une technologie adaptée à chaque usage, avec une plateforme dédiée, des solutions en marque blanche, une API et surtout un accompagnement commercial personnalisé.
TourMaG.com - Vous insistez beaucoup sur l'accompagnement humain. Que proposez-vous concrètement ?
Georges Sans : Oui, parce que nous sommes convaincus que la relation humaine reste essentielle. L'intelligence artificielle et les outils digitaux sont précieux, mais nos partenaires ont besoin d'avoir un interlocuteur disponible, capable de répondre rapidement à leurs questions.
Nous disposons notamment d'équipes françaises basées à Madrid, aussi bien pour le support commercial que pour le service client. Cette proximité constitue une véritable valeur ajoutée.
TourMaG.com - Quelles sont les nouveautés pour les agences de voyages ?
Georges Sans : L'une des principales évolutions est que les agences restent désormais dans leur environnement de travail. Elles n'ont plus besoin de basculer d'un écran à un autre pour effectuer leurs réservations.
Nous avons également développé plusieurs outils pour enrichir leur accompagnement.
Les conseillers peuvent créer des itinéraires personnalisés pour leurs clients, recommander des activités tout au long du séjour et même envoyer des suggestions lorsque le voyageur est déjà à destination.
L'objectif est de renforcer leur rôle de conseiller tout en générant des ventes additionnelles.
Une commission de 10 % sur les ventes réalisées
TourMaG.com - Comment fonctionne l'accès à Civitatis Pro ?
Georges Sans : L'inscription est entièrement gratuite. Les agences renseignent simplement leurs informations professionnelles, leur immatriculation Atout France ou leur numéro IATA selon leur activité, puis elles obtiennent leurs identifiants.
Nous proposons ensuite un véritable parcours d'onboarding avec des webinaires, des tutoriels et un accompagnement personnalisé afin qu'elles exploitent pleinement les fonctionnalités de la plateforme.
TourMaG.com - Quel est votre modèle économique ?
Georges Sans : Nos prestataires nous rémunèrent sur les activités commercialisées et nous partageons ensuite ces revenus avec nos partenaires.
Les agences perçoivent une commission de 10 % sur les ventes réalisées.
Nous proposons également un produit assez unique sur le marché français : les free tours. Il s'agit de visites guidées fonctionnant sur le principe du pourboire libre. Même si ces activités sont gratuites pour le voyageur, nous rémunérons symboliquement les agences afin qu'elles puissent les proposer à leurs clients.
C'est un excellent outil de fidélisation qui permet ensuite de vendre d'autres prestations.
TourMaG.com - Les agences de voyages restent-elles votre priorité en France ?
Georges Sans : Oui, très clairement.
Notre activité B2B en France repose principalement sur les agences de voyages, les réseaux, les agences indépendantes et les tour-opérateurs.
Nous travaillons également avec plusieurs plateformes technologiques comme Travel Compositor ou FacilitaTrip, qui intègrent notre API afin de permettre aux distributeurs français de vendre facilement des activités.
Georges Sans : L'inscription est entièrement gratuite. Les agences renseignent simplement leurs informations professionnelles, leur immatriculation Atout France ou leur numéro IATA selon leur activité, puis elles obtiennent leurs identifiants.
Nous proposons ensuite un véritable parcours d'onboarding avec des webinaires, des tutoriels et un accompagnement personnalisé afin qu'elles exploitent pleinement les fonctionnalités de la plateforme.
TourMaG.com - Quel est votre modèle économique ?
Georges Sans : Nos prestataires nous rémunèrent sur les activités commercialisées et nous partageons ensuite ces revenus avec nos partenaires.
Les agences perçoivent une commission de 10 % sur les ventes réalisées.
Nous proposons également un produit assez unique sur le marché français : les free tours. Il s'agit de visites guidées fonctionnant sur le principe du pourboire libre. Même si ces activités sont gratuites pour le voyageur, nous rémunérons symboliquement les agences afin qu'elles puissent les proposer à leurs clients.
C'est un excellent outil de fidélisation qui permet ensuite de vendre d'autres prestations.
TourMaG.com - Les agences de voyages restent-elles votre priorité en France ?
Georges Sans : Oui, très clairement.
Notre activité B2B en France repose principalement sur les agences de voyages, les réseaux, les agences indépendantes et les tour-opérateurs.
Nous travaillons également avec plusieurs plateformes technologiques comme Travel Compositor ou FacilitaTrip, qui intègrent notre API afin de permettre aux distributeurs français de vendre facilement des activités.
Des actions de formation pour accompagner le lancement de Civitatis Pro
TourMaG.com - Comment allez-vous accompagner le lancement de Civitatis Pro ?
Georges Sans : Nous allons multiplier les actions de formation.
Des webinaires seront organisés avec nos partenaires, mais aussi avec les Entreprises du Voyage (EDV), dont nous sommes partenaires. Nous continuerons également à organiser des formations avec des offices de tourisme pour présenter certaines destinations tout en faisant découvrir les nouvelles fonctionnalités de la plateforme.
TourMaG.com - Quelles sont aujourd'hui les destinations les plus demandées ?
Georges Sans : Au deuxième trimestre, notre Top 5 est composé de Rome, New York, Londres, Venise et Marrakech.
Nous observons également un fort retour de l' Égypte, qui retrouve progressivement sa place parmi les destinations les plus réservées après le ralentissement lié au contexte géopolitique.
Lire aussi : Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français
Georges Sans : Nous allons multiplier les actions de formation.
Des webinaires seront organisés avec nos partenaires, mais aussi avec les Entreprises du Voyage (EDV), dont nous sommes partenaires. Nous continuerons également à organiser des formations avec des offices de tourisme pour présenter certaines destinations tout en faisant découvrir les nouvelles fonctionnalités de la plateforme.
TourMaG.com - Quelles sont aujourd'hui les destinations les plus demandées ?
Georges Sans : Au deuxième trimestre, notre Top 5 est composé de Rome, New York, Londres, Venise et Marrakech.
Nous observons également un fort retour de l' Égypte, qui retrouve progressivement sa place parmi les destinations les plus réservées après le ralentissement lié au contexte géopolitique.
Lire aussi : Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français
Bientôt 3 nouveaux partenariats auprès de réseaux de distribution
TourMaG.com - Comment le contexte économique et géopolitique a-t-il impacté votre activité ?
Georges Sans : Le marché a évidemment été affecté, mais Civitatis bénéficie d'une forte présence en Amérique latine, qui a mieux résisté.
En France, nous avons également compensé une partie du ralentissement grâce à la signature de nouveaux partenariats, notamment avec Selectour et Salaün.
Nous constatons aujourd'hui une reprise encourageante et un été qui s'annonce satisfaisant.
TourMaG.com - Quels sont vos objectifs sur le marché français ?
Georges Sans : Notre ambition est de poursuivre notre développement auprès des réseaux de distribution.
Nous sommes actuellement en discussions très avancées avec plusieurs nouveaux réseaux et espérons annoncer prochainement au moins trois nouveaux partenariats.
Plus largement, nous voulons continuer à faire évoluer les habitudes des agences de voyages.
Il y a vingt-cinq ans, vendre une assurance voyage n'était pas un réflexe. Aujourd'hui, toutes les agences en proposent.
Nous voulons que les activités suivent le même chemin et deviennent un élément incontournable de chaque voyage vendu. Au-delà du revenu supplémentaire qu'elles génèrent, elles permettent aux agences d'apporter davantage de valeur à leurs clients et de renforcer leur fidélisation.
Georges Sans : Le marché a évidemment été affecté, mais Civitatis bénéficie d'une forte présence en Amérique latine, qui a mieux résisté.
En France, nous avons également compensé une partie du ralentissement grâce à la signature de nouveaux partenariats, notamment avec Selectour et Salaün.
Nous constatons aujourd'hui une reprise encourageante et un été qui s'annonce satisfaisant.
TourMaG.com - Quels sont vos objectifs sur le marché français ?
Georges Sans : Notre ambition est de poursuivre notre développement auprès des réseaux de distribution.
Nous sommes actuellement en discussions très avancées avec plusieurs nouveaux réseaux et espérons annoncer prochainement au moins trois nouveaux partenariats.
Plus largement, nous voulons continuer à faire évoluer les habitudes des agences de voyages.
Il y a vingt-cinq ans, vendre une assurance voyage n'était pas un réflexe. Aujourd'hui, toutes les agences en proposent.
Nous voulons que les activités suivent le même chemin et deviennent un élément incontournable de chaque voyage vendu. Au-delà du revenu supplémentaire qu'elles génèrent, elles permettent aux agences d'apporter davantage de valeur à leurs clients et de renforcer leur fidélisation.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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