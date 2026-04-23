Civitatis nomme Luis Boada au poste de directeur financier

Avant de rejoindre Civitatis, il occupait le poste de CFO chez Wallbox, où il a piloté la stratégie financière dans une phase de transformation de l’entreprise.



Selon le communiqué, il a développé au fil de sa carrière « un profil solide en planification financière, contrôle de gestion et efficacité opérationnelle ».



Sa mission chez Civitatis consistera notamment à piloter la stratégie financière du groupe, avec un accent particulier sur la planification, les relations avec les investisseurs et l’optimisation des ressources.



« Sa nomination renforce la structure de direction de l’entreprise à un moment clé pour consolider sa croissance en Europe et en Amérique latine », précise le communiqué.



Civitatis a d’ailleurs récemment structuré sa présence dans la région avec la création de hubs opérationnels à Mexico, São Paulo et Buenos Aires. Cette organisation vise à optimiser les opérations locales, renforcer les partenariats et adapter l’offre aux spécificités de chaque marché.