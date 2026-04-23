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Civitatis nomme Luis Boada au poste de directeur financier

Civitatis a récemment nommé un nouveau CEO


Civitatis annonce la nomination de Luis Boada au poste de directeur financier. Ancien CFO de Wallbox, il rejoint la plateforme à un moment clé de son expansion internationale.


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 13:26

Civitatis nomme Luis Boada au poste de directeur financie- Photo Civitatis
Civitatis nomme Luis Boada au poste de directeur financie- Photo Civitatis
CroisiEurope
Civitatis poursuit la structuration de son équipe dirigeante avec la nomination de Luis Boada en tant que Chief Financial Officer (CFO).

L’entreprise souligne que cette nomination vise à « renforcer sa structure de direction à un moment clé de son expansion internationale ».

Luis Boada succède ainsi à un contexte de croissance soutenue et d’évolution organisationnelle, marqué récemment par la nomination d’un nouveau CEO.

Civitatis : le parcours de Luis Boada

Autres articles
Avant de rejoindre Civitatis, il occupait le poste de CFO chez Wallbox, où il a piloté la stratégie financière dans une phase de transformation de l’entreprise.

Selon le communiqué, il a développé au fil de sa carrière « un profil solide en planification financière, contrôle de gestion et efficacité opérationnelle ».

Sa mission chez Civitatis consistera notamment à piloter la stratégie financière du groupe, avec un accent particulier sur la planification, les relations avec les investisseurs et l’optimisation des ressources.

« Sa nomination renforce la structure de direction de l’entreprise à un moment clé pour consolider sa croissance en Europe et en Amérique latine », précise le communiqué.

Civitatis a d’ailleurs récemment structuré sa présence dans la région avec la création de hubs opérationnels à Mexico, São Paulo et Buenos Aires. Cette organisation vise à optimiser les opérations locales, renforcer les partenariats et adapter l’offre aux spécificités de chaque marché.

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Tags : civitatis
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