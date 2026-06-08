Gîtes de France Nord : Mélanie Pigeon succède à Laurence Delcroix à la direction - Depositphotos.com Auteur Jan Kranendonk
L'Agence Gîtes de France Services Nord annonce l'arrivée de Mélanie Pigeon à la direction de son agence de Lille.
Cette nomination intervient dans le cadre de la préparation du départ à la retraite de Laurence Delcroix, prévu en septembre prochain, après quarante années d'engagement au sein du réseau.
La nomination de Mélanie Pigeon a été décidée par Stéphane Symond, président du conseil d'administration de l'Association Gîtes de France Nord et représentant de l'associé unique de l'Agence Gîtes de France Services Nord.
Depuis le 8 juin 2026, elle assure officiellement la direction de l'agence. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de responsable de l'Agence Gîtes de France Oise, un poste qu'elle a exercé pendant plus de vingt ans.
Cette nomination intervient dans le cadre de la préparation du départ à la retraite de Laurence Delcroix, prévu en septembre prochain, après quarante années d'engagement au sein du réseau.
La nomination de Mélanie Pigeon a été décidée par Stéphane Symond, président du conseil d'administration de l'Association Gîtes de France Nord et représentant de l'associé unique de l'Agence Gîtes de France Services Nord.
Depuis le 8 juin 2026, elle assure officiellement la direction de l'agence. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de responsable de l'Agence Gîtes de France Oise, un poste qu'elle a exercé pendant plus de vingt ans.
Une période de transition jusqu'en septembre
Au cours de sa carrière, elle a également siégé plusieurs années au conseil d'administration de la Fédération nationale des Gîtes de France, participant aux réflexions stratégiques menées par le réseau.
Selon le communiqué, « son expertise, sa connaissance approfondie des enjeux du tourisme rural, son sens de l'écoute et sa vision stratégique ont naturellement conduit le conseil d'administration de Gîtes de France Nord à lui confier cette mission ».
Une transition préparée jusqu'en septembre
Cette prise de fonction s'inscrit dans un contexte de transmission progressive avec Laurence Delcroix, qui quittera ses fonctions à la rentrée après quatre décennies passées au service des propriétaires et du développement du réseau dans le département du Nord.
Selon le communiqué, « son expertise, sa connaissance approfondie des enjeux du tourisme rural, son sens de l'écoute et sa vision stratégique ont naturellement conduit le conseil d'administration de Gîtes de France Nord à lui confier cette mission ».
Une transition préparée jusqu'en septembre
Cette prise de fonction s'inscrit dans un contexte de transmission progressive avec Laurence Delcroix, qui quittera ses fonctions à la rentrée après quatre décennies passées au service des propriétaires et du développement du réseau dans le département du Nord.