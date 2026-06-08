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Gîtes de France Nord : Mélanie Pigeon succède à Laurence Delcroix à la direction

Laurence Delcroix fait valoir ses droits à la retraite !


Après plus de quarante ans à la tête de l'Agence Gîtes de France Services Nord, Laurence Delcroix prépare son départ à la retraite. Pour lui succéder, le réseau a nommé Mélanie Pigeon, jusqu'alors responsable de l'Agence Gîtes de France Oise.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 15:25

Gîtes de France Nord : Mélanie Pigeon succède à Laurence Delcroix à la direction - Depositphotos.com Auteur Jan Kranendonk
Gîtes de France Nord : Mélanie Pigeon succède à Laurence Delcroix à la direction - Depositphotos.com Auteur Jan Kranendonk
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L'Agence Gîtes de France Services Nord annonce l'arrivée de Mélanie Pigeon à la direction de son agence de Lille.

Cette nomination intervient dans le cadre de la préparation du départ à la retraite de Laurence Delcroix, prévu en septembre prochain, après quarante années d'engagement au sein du réseau.

La nomination de Mélanie Pigeon a été décidée par Stéphane Symond, président du conseil d'administration de l'Association Gîtes de France Nord et représentant de l'associé unique de l'Agence Gîtes de France Services Nord.

Depuis le 8 juin 2026, elle assure officiellement la direction de l'agence. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de responsable de l'Agence Gîtes de France Oise, un poste qu'elle a exercé pendant plus de vingt ans.

Une période de transition jusqu'en septembre

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Au cours de sa carrière, elle a également siégé plusieurs années au conseil d'administration de la Fédération nationale des Gîtes de France, participant aux réflexions stratégiques menées par le réseau.

Selon le communiqué, « son expertise, sa connaissance approfondie des enjeux du tourisme rural, son sens de l'écoute et sa vision stratégique ont naturellement conduit le conseil d'administration de Gîtes de France Nord à lui confier cette mission ».

Une transition préparée jusqu'en septembre

Cette prise de fonction s'inscrit dans un contexte de transmission progressive avec Laurence Delcroix, qui quittera ses fonctions à la rentrée après quatre décennies passées au service des propriétaires et du développement du réseau dans le département du Nord.

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Tags : gite de france
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