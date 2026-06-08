Gîtes de France Nord : Mélanie Pigeon succède à Laurence Delcroix à la direction

Au cours de sa carrière, elle a également siégé plusieurs années au conseil d'administration de la Fédération nationale des Gîtes de France, participant aux réflexions stratégiques menées par le réseau.



Selon le communiqué, « son expertise, sa connaissance approfondie des enjeux du tourisme rural, son sens de l'écoute et sa vision stratégique ont naturellement conduit le conseil d'administration de Gîtes de France Nord à lui confier cette mission ».



Une transition préparée jusqu'en septembre



Cette prise de fonction s'inscrit dans un contexte de transmission progressive avec Laurence Delcroix, qui quittera ses fonctions à la rentrée après quatre décennies passées au service des propriétaires et du développement du réseau dans le département du Nord.