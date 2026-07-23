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Perk intègre la gestion des visas directement dans le processus de réservation

Un service intégré pour gérer les visas et AVE lors de la réservation


Perk annonce le lancement d’Entry Ready, une fonctionnalité permettant aux voyageurs d’affaires d’identifier leurs obligations de visa et de payer leurs eVisas et autorisations de voyage électroniques (AVE) directement lors de la réservation.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:17

Perk intègre la gestion des visas directement au processus de réservation - Depositphotos.com, MoleQL
Perk intègre la gestion des visas directement au processus de réservation - Depositphotos.com, MoleQL
CroisiEurope
La gestion des visas s’intègre désormais au parcours de réservation des voyages d’affaires sur Perk.

La plateforme, anciennement connue sous le nom de TravelPerk, annonce le lancement d’Entry Ready, présenté comme le premier workflow intégré permettant de gérer et de payer des eVisas et des autorisations de voyage électroniques sans quitter l’outil de réservation.

La fonctionnalité analyse automatiquement les obligations d’entrée à partir des informations liées au passeport du voyageur. Elle permet ensuite d’initier une demande et de régler les frais associés directement depuis Perk.

Entry Ready est disponible dès maintenant pour l’ensemble des clients de Perk.

Le service propose plus de 60 eVisas et AVE grâce à un partenariat avec Sherpa, une plateforme spécialisée dans les solutions de visa.

Cette dernière s’appuie sur l’intelligence artificielle et sur plus de 350 relations gouvernementales pour suivre l’évolution des conditions d’entrée. Selon Perk, les conditions sont mises à jour 92% du temps avant celles des autres fournisseurs.

Les demandes traitées via Sherpa seraient également 20% plus rapides que celles effectuées directement sur les portails gouvernementaux.

Plus de 60 eVisas et AVE disponibles

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Le déploiement d’Entry Ready s’est déroulé en deux étapes.

Depuis janvier 2026, Perk affichait automatiquement les conditions d’entrée applicables à un voyage à partir du profil passeport du voyageur, avant même la finalisation de la réservation. Cette première phase a permis d’analyser plus d’un demi-million de voyages et de signaler les éventuelles obligations de visa.

Le lancement annoncé le 23 juillet 2026 ajoute le paiement intégré. Les voyageurs peuvent désormais demander et payer leur eVisa ou leur AVE directement au moment du paiement de leur réservation sur Perk.

Pour les entreprises, les frais liés aux documents de voyage peuvent ainsi être regroupés sur une même ligne avec les autres dépenses liées au déplacement.

Un deuxième projet issu du Real Work Incubator

Entry Ready constitue le deuxième projet lancé par Perk dans le cadre de son Real Work Incubator.

Le programme avait déjà donné naissance à Perk Events, un module de planification d'événements d'équipe intégrant l'intelligence artificielle, lancé en janvier 2026.


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Tags : perk, voyage d'affaies
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