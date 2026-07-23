Perk intègre la gestion des visas directement dans le processus de réservation

Le déploiement d’Entry Ready s’est déroulé en deux étapes.



Depuis janvier 2026, Perk affichait automatiquement les conditions d’entrée applicables à un voyage à partir du profil passeport du voyageur, avant même la finalisation de la réservation. Cette première phase a permis d’analyser plus d’un demi-million de voyages et de signaler les éventuelles obligations de visa.



Le lancement annoncé le 23 juillet 2026 ajoute le paiement intégré. Les voyageurs peuvent désormais demander et payer leur eVisa ou leur AVE directement au moment du paiement de leur réservation sur Perk.



Pour les entreprises, les frais liés aux documents de voyage peuvent ainsi être regroupés sur une même ligne avec les autres dépenses liées au déplacement.