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MOOVTOO : le concepteur d'agents conversationnels, ce nouveau métier du tourisme [ABO]

La chronique de Brice Duthion


Dans sa nouvelle chronique, Brice Duthion nous présente MOOVTOO, jeune entreprise française spécialisée dans les agents conversationnels pour le tourisme. L'occasion également de lever le voile sur un nouveau métier : celui de concepteur d'agents conversationnels, à la croisée de l'intelligence artificielle, de la donnée, des contenus et de la connaissance des territoires. Bien plus qu'un développeur, ce nouveau profil devient l'architecte de l'expérience touristique, en structurant les savoirs locaux pour alimenter des IA capables d'accompagner les voyageurs de manière pertinente et contextualisée.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 07:34

Le concepteur d'agents conversationnels est un véritable architecte de la connaissance territoriale. Il doit comprendre les modèles d'IA, mais aussi maîtriser la médiation culturelle, la qualité des données, l'écriture, l'expérience utilisateur et l'animation des réseaux territoriaux - DepositPhotos.com, andreynekrasovone
Le concepteur d'agents conversationnels est un véritable architecte de la connaissance territoriale. Il doit comprendre les modèles d'IA, mais aussi maîtriser la médiation culturelle, la qualité des données, l'écriture, l'expérience utilisateur et l'animation des réseaux territoriaux - DepositPhotos.com, andreynekrasovone
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L'intelligence artificielle conversationnelle est souvent présentée comme une technologie capable de remplacer les moteurs de recherche ou les traditionnels chatbots.

Pourtant, derrière les démonstrations spectaculaires des grands modèles de langage se cache une réalité beaucoup plus complexe : une IA n'est performante que si elle est nourrie par des contenus fiables, structurés et contextualisés.

Autrement dit, les véritables créateurs de valeur ne sont plus uniquement les développeurs, mais aussi ceux qui savent organiser, relier et raconter un territoire.

C'est précisément le pari de MOOVTOO, jeune entreprise française qui développe des agents conversationnels spécialisés dans le tourisme.


Faire dialoguer les données... et les territoires

L'idée de MOOVTOO ne date pas de l'arrivée de ChatGPT. Ses fondateurs travaillent sur le sujet depuis environ 6 ans, à une époque où les chatbots étaient encore limités à quelques scénarios prédéfinis.

Leur ambition était déjà de créer un guide touristique numérique capable de dialoguer naturellement avec les visiteurs.

Depuis, la révolution des grands modèles de langage a profondément changé les possibilités offertes.

Pour autant, selon les fondateurs, le véritable enjeu n'est pas technologique. Il consiste à construire une intelligence capable de comprendre un territoire dans toute sa richesse : patrimoine, culture, mobilité, gastronomie, hébergements, événements, services ou encore récits locaux.

L'objectif n'est donc plus simplement de répondre à une question mais d'accompagner un voyageur tout au long de son expérience.

Lire aussi : Les métiers du tourisme face à l’IA : mutation technologique ou nouvelle hospitalité ?

Deux parcours complémentaires

Cette vision est portée par deux profils très différents.

Élodie Morel est journaliste de formation. Elle a notamment créé et dirigé le média numérique iloubnan.info au Liban, développant une solide expertise dans la production éditoriale, la narration et l'expérience utilisateur.

Nehmé Lebbos est ingénieur spécialisé dans les systèmes d'information et la Business Intelligence. Il évolue depuis la fin des années 1990 dans les univers du web, de la donnée et du voyage.

Leur complémentarité illustre parfaitement l'évolution actuelle des métiers de l'IA.

Concevoir un agent conversationnel ne relève plus uniquement de l'informatique. Cela suppose également de maîtriser les contenus, les usages, les attentes des voyageurs et les spécificités des territoires. Le métier devient autant éditorial que technologique.

Une IA qui apprend le récit d'un territoire

L'objectif de MOOVTOO : dépasser la simple recommandation algorithmique pour construire une véritable conversation personnalisée - Illustration MOOVTOO
L'objectif de MOOVTOO : dépasser la simple recommandation algorithmique pour construire une véritable conversation personnalisée - Illustration MOOVTOO
Contrairement aux moteurs conversationnels généralistes, MOOVTOO s'appuie sur un principe de contextualisation avancée.

Chaque destination possède son propre corpus documentaire composé de données touristiques, de contenus éditoriaux, de récits, d'informations pratiques et de ressources locales.

Ces informations alimentent ensuite le modèle de langage grâce aux techniques dites de Retrieval-Augmented Generation (RAG), permettant à l'intelligence artificielle de produire des réponses cohérentes avec la réalité du territoire.

La plateforme repose également sur un important travail de structuration des contenus. Culture, patrimoine, nature, gastronomie, mobilité, hébergements, activités ou événements sont organisés selon un référentiel de variables qui permet de créer des liens intelligents entre des milliers d'informations. L'objectif est de dépasser la simple recommandation algorithmique pour construire une véritable conversation personnalisée.

Demain, cette IA pourrait réserver directement une table dans un restaurant, organiser une visite guidée ou composer un itinéraire multimodal adapté aux envies de chaque visiteur.

Une réponse française à la concurrence internationale

Le marché attire déjà plusieurs acteurs internationaux, notamment aux États-Unis.

Plutôt que de rivaliser sur la taille des bases de données, MOOVTOO fait le choix d'un positionnement différent. L'entreprise mise sur l'ancrage territorial.

Son modèle économique combine plusieurs activités : une plateforme proposée en marque blanche aux offices de tourisme et aux organismes régionaux et à toute destination touristique (ville, pays, etc.), des commissions sur les réservations réalisées via les agents conversationnels et des services de conciergerie numérique destinés à l'hôtellerie ou à des communautés privées.

Plusieurs expérimentations sont actuellement engagées dans différents territoires français afin de valider cette approche à l'échelle d'une destination.

L'humain reste la première intelligence

À première vue, le développement d'agents conversationnels pourrait laisser penser que l'intelligence artificielle remplace progressivement les professionnels du tourisme.

Les fondateurs défendent exactement l'inverse. Pour eux, la réussite d'une telle plateforme dépend avant tout de la qualité des contenus produits localement.

Les guides, les offices de tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs, les associations ou les habitants eux-mêmes deviennent les véritables fournisseurs de connaissance.

Une version test de MOOVTOO a été développée au Liban, qui a particulièrement convaincu les fondateurs de cette approche. Les guides locaux libanais ne sont pas sentis concurrencés par le numérique ; ils ont au contraire contribué à cette plateforme, mettant ainsi en lumière leur expertise, leur rôle de « passeurs de savoirs », leur connaissance du terrain, auprès de leurs propres communautés.

L'intelligence artificielle ne produit donc pas seule la valeur. Elle révèle celle qui existe déjà dans les territoires.

Un nouveau métier émerge

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Au fond, l'exemple de MOOVTOO révèle peut-être l'évolution la plus profonde des métiers du tourisme.

Demain, les destinations auront besoin de nouveaux profils capables de faire dialoguer les données, les contenus, les outils numériques et les acteurs locaux.

Ces professionnels devront comprendre les modèles d'intelligence artificielle, mais aussi maîtriser la médiation culturelle, la qualité des données, l'écriture, l'expérience utilisateur et l'animation des réseaux territoriaux.

Le concepteur d'agents conversationnels devient ainsi un véritable architecte de la connaissance territoriale.

Dans cette perspective, l'intelligence artificielle n'apparaît plus comme une simple innovation technologique. Elle constitue un nouvel outil de marketing territorial, au service de l'attractivité, de la valorisation des savoir-faire locaux et d'une expérience touristique plus fluide, plus personnalisée… et toujours profondément humaine.

Lire aussi : L. Bertounèche (Genial) : « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expérience du territoire »

Brice Duthion - Photo : BD
Brice Duthion - Photo : BD
Brice Duthion est président - fondateur de l'agence "Les nouveaux voyages extraordinaires" (LNVE) spécialisée en conseil, conférences et communication.

Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés dans ses domaines d'expertise : le tourisme et l'hospitalité, la culture et les patrimoines, les territoires et les politiques publiques.

brice.duthion@gmail.com

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Tags : duthion
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