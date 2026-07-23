À première vue, le développement d'agents conversationnels pourrait laisser penser que l'intelligence artificielle remplace progressivement les professionnels du tourisme.



Les fondateurs défendent exactement l'inverse. Pour eux, la réussite d'une telle plateforme dépend avant tout de la qualité des contenus produits localement.



Les guides, les offices de tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs, les associations ou les habitants eux-mêmes deviennent les véritables fournisseurs de connaissance.



Une version test de MOOVTOO a été développée au Liban, qui a particulièrement convaincu les fondateurs de cette approche. Les guides locaux libanais ne sont pas sentis concurrencés par le numérique ; ils ont au contraire contribué à cette plateforme, mettant ainsi en lumière leur expertise, leur rôle de « passeurs de savoirs », leur connaissance du terrain, auprès de leurs propres communautés.



L'intelligence artificielle ne produit donc pas seule la valeur. Elle révèle celle qui existe déjà dans les territoires.