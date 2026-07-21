Sur le marché des changes, deux forces s'opposent en ce moment.D'un côté,. De l'autre,depuis la publication de l'inflation américaine.L'euro contre dollar se situe autour de 1,1440, en légère hausse sur la semaine, après avoir atteint son meilleur niveau depuis le 19 juin. Jeudi, la Banque centrale européenne devrait garder son taux à 2,25%, mais ce qui comptera surtout, c'est ce que dira Christine Lagarde en conférence de presse.À l'inverse,On s'attend à ce que la paire euro dollar évolue entre 1,1325 et 1,1555 cette semaine.Pour, la Banque du Canada a laissé son taux inchangé mercredi à 2,25%, pour la sixième fois d'affilée, avec un discours prudent. Son gouverneur, Tiff Macklem, a toutefois averti que des hausses de taux redeviendraient possibles si le prix du pétrole restait élevé durablement.Un détail intéressant : les paris contre le dollar canadien sont au plus haut depuis fin 2024. Or, avec un pétrole au-dessus de 90 dollars, beaucoup de ces investisseurs pourraient être forcés de racheter la devise, ce qui pourrait faire baisser la paire euro contre dollar canadien.reste la devise la plus pénalisée dans le contexte actuel. Il se situe à 185,76 contre l'euro et environ 162,35 contre le dollar, proche de ses plus bas historiques. La Banque du Japon a bien relevé son taux à 1,00% en juin, mais l'écart avec les taux des autres grandes banques centrales reste énorme, et personne n'attend de nouvelle hausse avant l'automne. L'inflation japonaise de juin, publiée vendredi, permettra de voir si cette normalisation peut s'accélérer.continue de jouer son rôle stabilisateur habituel. L'euro contre le franc reste autour de 0,9230, dans la zone 0,92 à 0,93 où les analystes s'attendent à le voir évoluer dans les mois à venir.Du côté britannique,. L'inflation britannique de mercredi, attendue en baisse à 2,7%, sera déterminante pour la décision de la Banque d'Angleterre le 30 juillet, dont le taux est actuellement à 3,75%. Un chiffre d'inflation rassurant confirmerait l'idée que la banque ne bouge pas ses taux, et maintiendrait la paire dans sa fourchette actuelle.