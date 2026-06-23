Une seule réunion a suffi à changer la donne. Pour son baptême du feu à la tête de la Fed, Kevin Warsh a envoyé l'euro à son plus bas depuis mars, et ce sans même toucher aux taux.



Le dollar se redressait déjà depuis la mi-mai, mais la réunion du 17 juin lui a donné une accélération nette. Les taux sont restés à 3,50-3,75%, comme attendu, mais les projections ont tout dit : neuf membres du comité anticipent désormais une hausse d'ici fin 2026. Warsh a aussi abandonné la " forward guidance ", cette habitude qu'ont les banques centrales d'orienter les marchés par la parole.



Son message : les marchés fonctionnent mieux en réagissant aux données qu'aux discours. Ironie du sort, Trump l'avait nommé pour baisser les taux. Il a fait passer le message inverse.



Le résultat a été immédiat. L'EUR/USD a plongé jusqu'à 1,1418, son plus bas depuis mars, avant de clôturer la semaine à 1,1467, en repli d'environ 1%. Des ventes au détail américaines solides (+0,9% en mai) ont amplifié le mouvement.



La logique est simple : moins la Fed balise le chemin, plus chaque statistique américaine devient un détonateur. La volatilité sur le Forex, discrète ces derniers temps, pourrait bien revenir.



La BCE n'a pas faibli pour autant. Avec son taux de dépôt à 2,25% et des responsables comme Pierre Wunsch qui évoquent une possible hausse dès juillet, elle reste ferme. Ça soutient l'euro, mais pas assez cette semaine pour résister à la vague venue de Washington. Quand deux banques centrales sont restrictives, c'est celle qui surprend le plus qui fait bouger les cours.



Faut-il pour autant foncer sur le dollar ? Pas si vite. Plusieurs analystes estiment que le marché exagère déjà la probabilité de nouvelles hausses de la Fed. La détente entre Washington et Téhéran retire aussi au billet vert l'un de ses supports géopolitiques. J.P. Morgan voit même l'EUR/USD remonter vers 1,17 cet été, avant un nouveau repli à l'automne.