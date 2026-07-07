Le rapport sur l'emploi américain de juin a déçu : seulement 57 000 postes créés, soit environ deux fois moins que prévu (le consensus tablait sur 110 000 à 170 000, après 172 000 en mai).



Le taux de chômage baisse certes à 4,2%, mais uniquement parce que des personnes quittent le marché du travail, pas parce que les embauches repartent. Résultat immédiat : le dollar a reculé sur toutes les paires et l'euro est remonté au-dessus de 1,14, après avoir touché ses plus bas d'un an.



Ce chiffre tombe mal pour le scénario qui dominait jusqu'ici. Le dollar profitait en effet de la fermeté de la Fed : le 17 juin, Kevin Warsh avait maintenu les taux à 3,50-3,75%, abandonné tout biais accommodant et laissé entendre qu'une hausse était plus probable qu'une baisse en 2026, en s'appuyant justement sur un marché du travail solide. Le rapport de juin vient fragiliser cet argument.



Il faut néanmoins garder la tête froide. Un mois isolé ne fait pas une tendance, ces chiffres sont volatils et souvent révisés (ceux de mai l'ont d'ailleurs été à la hausse). Et il s'agit d'un ralentissement des embauches, pas d'une montée du chômage, ce qui n'est pas la même chose.



Surtout, l'inflation américaine reste élevée (4,2% sur un an en mai, 2,9% pour l'inflation sous-jacente, avec des salaires en hausse d'environ 3,5%), et Warsh se dit guidé par les données. Rien ne garantit donc qu'un seul chiffre décevant suffise à changer sa ligne. Le compte-rendu du FOMC, attendu le 8 juillet, donnera un premier élément de réponse.



Côté européen, attention au raccourci : la BCE n'a pas assoupli sa politique, elle a même relevé son taux de dépôt à 2,25% le 11 juin, une première pour une grande banque centrale du G7 depuis le conflit iranien. Ce qui change, c'est le ton.



L'inflation de la zone euro est retombée à 2,8% en juin (2,4% pour le cœur), en dessous des attentes, et Christine Lagarde a jugé à Sintra que les risques s'étaient atténués. Le marché n'anticipe plus qu'une seule hausse supplémentaire au lieu de deux. La BCE resserre donc toujours, mais avec moins d'appétit.



Au final, le repli du dollar est réel mais fragile, et il tient autant à la faiblesse du billet vert qu'à la vigueur propre de l'euro. La suite dépendra des minutes du FOMC le 8 juillet et de l'inflation américaine du 14. Si le ralentissement de l'emploi se confirme, l'EUR/USD pourrait viser 1,16-1,17 cet été. Si la Fed reste ferme et l'inflation proche de 4%, un retour vers 1,13 est tout aussi plausible.