Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 29 juin 2026 :
Le nouveau système EES met les aéroports européens sous pression
Les offices de tourisme passent à l’ère de l’IA pour accompagner les professionnels
L’OCDE annonce un record de 847 millions de touristes, mais appelle à renforcer la résilience du secteur
Barcelone veut porter la taxe des croisiéristes à 30 € pour lutter contre le surtourisme
La FAA ouvre la voie au retour des vols commerciaux supersoniques
Coupe du Monde : forte hausse des billets d'avion, demande hôtelière en retrait
L'Allemagne ouvre davantage son réseau ferroviaire à la concurrence
Le Brésil séduit à nouveau les voyageurs français avec une fréquentation record
Le Saviez-vous ? Santorin : la baisse de fréquentation ouvre le débat sur un tourisme plus durable
Le nouveau système EES met les aéroports européens sous pression
Les offices de tourisme passent à l’ère de l’IA pour accompagner les professionnels
L’OCDE annonce un record de 847 millions de touristes, mais appelle à renforcer la résilience du secteur
Barcelone veut porter la taxe des croisiéristes à 30 € pour lutter contre le surtourisme
La FAA ouvre la voie au retour des vols commerciaux supersoniques
Coupe du Monde : forte hausse des billets d'avion, demande hôtelière en retrait
L'Allemagne ouvre davantage son réseau ferroviaire à la concurrence
Le Brésil séduit à nouveau les voyageurs français avec une fréquentation record
Le Saviez-vous ? Santorin : la baisse de fréquentation ouvre le débat sur un tourisme plus durable
Le nouveau système EES met les aéroports européens sous pression
Face au déploiement difficile du système européen d’entrée/sortie (EES) Rome envisage de le mettre en pause cet été. @depositphotos/Jshanebutt
Entré en vigueur le 10 avril, le système européen d’entrée/sortie (EES) connaît un déploiement difficile.
À Rome, les aéroports de Fiumicino et Ciampino envisagent de suspendre temporairement les contrôles biométriques afin d'éviter d'importantes perturbations pendant les pics de trafic estival.
D'autres pays, comme le Portugal, renforcent leurs effectifs pour gérer les files d'attente. Selon Frontex, les difficultés sont principalement liées au premier enregistrement biométrique des voyageurs non européens, et il pourrait falloir jusqu'à deux ans pour que le système fonctionne de manière fluide.
Un article de euronews.com
À Rome, les aéroports de Fiumicino et Ciampino envisagent de suspendre temporairement les contrôles biométriques afin d'éviter d'importantes perturbations pendant les pics de trafic estival.
D'autres pays, comme le Portugal, renforcent leurs effectifs pour gérer les files d'attente. Selon Frontex, les difficultés sont principalement liées au premier enregistrement biométrique des voyageurs non européens, et il pourrait falloir jusqu'à deux ans pour que le système fonctionne de manière fluide.
Un article de euronews.com
Les offices de tourisme passent à l’ère de l’IA pour accompagner les professionnels
Et si le rôle des organismes de promotion touristique ne se limitait plus à promouvoir les destinations ? Certains développent des outils d'IA pour soutenir directement les professionnels du secteur. @depositphotos/agsandrew
Le ministère saoudien du Tourisme a lancé TourismX, une plateforme gratuite d'outils d'intelligence artificielle destinée aux acteurs du tourisme.
Ces solutions permettent notamment de créer des menus, concevoir des aménagements de chambres ou rédiger des manuels d'exploitation, des tâches jusqu'ici réalisées en interne ou confiées à des prestataires.
Cette initiative illustre une nouvelle évolution du rôle des organismes de promotion touristique, qui ne se limitent plus à promouvoir les destinations, mais développent désormais des outils d'IA pour soutenir directement les professionnels du secteur.
A lire sur skift.com
Ces solutions permettent notamment de créer des menus, concevoir des aménagements de chambres ou rédiger des manuels d'exploitation, des tâches jusqu'ici réalisées en interne ou confiées à des prestataires.
Cette initiative illustre une nouvelle évolution du rôle des organismes de promotion touristique, qui ne se limitent plus à promouvoir les destinations, mais développent désormais des outils d'IA pour soutenir directement les professionnels du secteur.
A lire sur skift.com
L’OCDE annonce un record de 847 millions de touristes, mais appelle à renforcer la résilience du secteur
Les chiffres de l’OCDE démontre un niveau record de 847 millions en 2025 des arrivées de touristes internationaux dans ses pays membres, en hausse de 3,4 % après une forte progression en 2024. @depositphotos/marcbruxelle
Selon l’OCDE, les arrivées de touristes internationaux dans ses pays membres devraient atteindre un niveau record de 847 millions en 2025, en hausse de 3,4 % après une forte progression en 2024.
Malgré cette dynamique, l’organisation souligne que le tourisme reste confronté à de nombreux défis, notamment les tensions géopolitiques, les événements climatiques extrêmes et l’évolution des comportements des voyageurs, qui privilégient des destinations plus sûres et des séjours plus courts.
L’OCDE appelle les gouvernements et les professionnels à renforcer la résilience du secteur afin de garantir une croissance durable face à un contexte mondial de plus en plus incertain.
Source : traveldailynews.com
Malgré cette dynamique, l’organisation souligne que le tourisme reste confronté à de nombreux défis, notamment les tensions géopolitiques, les événements climatiques extrêmes et l’évolution des comportements des voyageurs, qui privilégient des destinations plus sûres et des séjours plus courts.
L’OCDE appelle les gouvernements et les professionnels à renforcer la résilience du secteur afin de garantir une croissance durable face à un contexte mondial de plus en plus incertain.
Source : traveldailynews.com
Barcelone veut porter la taxe des croisiéristes à 30 € pour lutter contre le surtourisme
La municipalité de Barcelone souhaite presque tripler la taxe touristique appliquée aux passagers de croisières en escale de moins de 12 heures, la faisant passer de 11 € à 30 € par jour.
Cette mesure, qui doit encore être validée par le Parlement de Catalogne, vise à limiter le surtourisme et à décourager les escales courtes, jugées peu bénéfiques pour l'économie locale.
Une info du site euronews.com
Cette mesure, qui doit encore être validée par le Parlement de Catalogne, vise à limiter le surtourisme et à décourager les escales courtes, jugées peu bénéfiques pour l'économie locale.
Une info du site euronews.com
La FAA ouvre la voie au retour des vols commerciaux supersoniques
Les vols supersoniques commerciaux ne sont plus disponibles depuis le dernier vol du Concorde en 2003.@depositphotos/alfredosaz.gmail.com
La FAA (Federal Aviation Administration) a lancé un projet de réglementation visant à remplacer l'interdiction des vols supersoniques au-dessus des terres, en vigueur depuis 1973, par des normes de bruit adaptées aux avancées technologiques.
Cette évolution pourrait permettre le retour de l'aviation supersonique commerciale, portée notamment par les projets de Boom Supersonic et de la NASA, qui développent des appareils capables de limiter fortement l'impact des bangs soniques.
Plus à lire sur travelweekly.com
Cette évolution pourrait permettre le retour de l'aviation supersonique commerciale, portée notamment par les projets de Boom Supersonic et de la NASA, qui développent des appareils capables de limiter fortement l'impact des bangs soniques.
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Coupe du Monde : forte hausse des billets d'avion, demande hôtelière en retrait
Les tarifs aériens vers les villes hôtes de la Coupe du Monde de football en hausse de 42 % sur les vols intérieurs américains et 13 % depuis l'Europe, selon Amex GBT.
À l'approche de la fin de la Coupe du Monde, les voyages vers les villes hôtes font bondir les tarifs aériens, avec des hausses atteignant 42 % sur les vols intérieurs américains et 13 % depuis l'Europe, selon Amex GBT.
En revanche, la demande hôtelière est plus faible que prévu dans plus de la moitié des villes hôtes, malgré une augmentation des tarifs contractuels. Plus largement, les coûts des voyages d'affaires ont progressé de 8,3 % au premier trimestre 2026, principalement sous l'effet de la hausse du prix du kérosène.
A lire sur travelweekly.com
En revanche, la demande hôtelière est plus faible que prévu dans plus de la moitié des villes hôtes, malgré une augmentation des tarifs contractuels. Plus largement, les coûts des voyages d'affaires ont progressé de 8,3 % au premier trimestre 2026, principalement sous l'effet de la hausse du prix du kérosène.
A lire sur travelweekly.com
L'Allemagne ouvre davantage son réseau ferroviaire à la concurrence
La compagnie italienne Italo prévoit de lancer 56 liaisons quotidiennes en Allemagne à partir de 2028. @depositphotos/Afotoeu
L'Agence fédérale des réseaux allemande a adopté de nouvelles règles visant à favoriser la concurrence sur les lignes ferroviaires les plus fréquentées.
Désormais, Deutsche Bahn ne pourra plus monopoliser l'ensemble des capacités, entre 25 % et 40 % des créneaux devant être réservés à d'autres opérateurs.
Cette décision ouvre notamment la voie à l'arrivée de la compagnie italienne Italo, qui prévoit de lancer 56 liaisons quotidiennes en Allemagne à partir de 2028 avec de nouveaux trains à grande vitesse, sous réserve d'obtenir des droits d'accès durables au réseau.
D’après un article publié sur reisevor9.de
Désormais, Deutsche Bahn ne pourra plus monopoliser l'ensemble des capacités, entre 25 % et 40 % des créneaux devant être réservés à d'autres opérateurs.
Cette décision ouvre notamment la voie à l'arrivée de la compagnie italienne Italo, qui prévoit de lancer 56 liaisons quotidiennes en Allemagne à partir de 2028 avec de nouveaux trains à grande vitesse, sous réserve d'obtenir des droits d'accès durables au réseau.
D’après un article publié sur reisevor9.de
Le Brésil séduit à nouveau les voyageurs français avec une fréquentation record
Avec 18 260 visiteurs français en mai 2026, le Brésil enregistre une hausse de plus de 12 % du nombre de visiteurs français en un an. @depositphotos/marchello74
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Le Brésil enregistre son plus fort niveau de fréquentation française depuis 2006, avec 18 260 visiteurs français en mai 2026, soit une hausse de plus de 12 % sur un an.
Depuis le début de l'année, plus de 127 000 Français ont visité le pays (+7 %), portés par un regain d'intérêt pour la destination, une offre aérienne renforcée et les actions de promotion d'Embratur.
Cette dynamique s'accompagne d'une évolution des attentes des voyageurs, qui privilégient désormais des séjours plus longs, des itinéraires immersifs et des expériences axées sur la nature, la culture et le patrimoine.
En savoir plus sur lefigaro.fr
Depuis le début de l'année, plus de 127 000 Français ont visité le pays (+7 %), portés par un regain d'intérêt pour la destination, une offre aérienne renforcée et les actions de promotion d'Embratur.
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En savoir plus sur lefigaro.fr
Le Saviez-vous ? Santorin : la baisse de fréquentation ouvre le débat sur un tourisme plus durable
Avec un recul du nombre de visiteurs, Santorin connaît une saison 2026 plus apaisée.@depositphotos/DimaKozitsyn
Après plusieurs années de forte pression touristique, Santorin connaît une saison 2026 plus apaisée. La limitation des débarquements de croisiéristes à 8 000 passagers par jour, contre 17 000 en 2024, combinée à un recul de 16 % du trafic aérien sur l'année écoulée contribue à désengorger l'île.
Résultat : circulation plus fluide, restaurants et hébergements plus accessibles, et des tarifs qui retrouvent un niveau plus compétitif.
Au-delà du simple ralentissement de la demande, cette évolution pousse une partie des acteurs locaux à repenser leur offre, en privilégiant davantage l'authenticité, la qualité de l'expérience et un meilleur rapport qualité-prix. Et si cette "désintoxication" touristique démontrait finalement que des politiques de régulation des flux pouvaient aussi bénéficier aux professionnels, en favorisant un tourisme plus équilibré, plus rentable et plus durable ?
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Résultat : circulation plus fluide, restaurants et hébergements plus accessibles, et des tarifs qui retrouvent un niveau plus compétitif.
Au-delà du simple ralentissement de la demande, cette évolution pousse une partie des acteurs locaux à repenser leur offre, en privilégiant davantage l'authenticité, la qualité de l'expérience et un meilleur rapport qualité-prix. Et si cette "désintoxication" touristique démontrait finalement que des politiques de régulation des flux pouvaient aussi bénéficier aux professionnels, en favorisant un tourisme plus équilibré, plus rentable et plus durable ?
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