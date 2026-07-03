Brésil, IA, rail, Coupe du Monde... Le point sur l'actu touristique de la semaine ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 29 juin 2026

L'intelligence artificielle s'invite dans les offices de tourisme, l'OCDE annonce un record de 847 millions de touristes internationaux, tandis que la régulation des flux s'accélère en Europe. Entre concurrence ferroviaire, retour annoncé des vols supersoniques et nouvelles tendances de voyage, TourMaG vous propose son tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité internationale du tourisme.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 3 Juillet 2026 à 14:00

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