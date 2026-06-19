Reprise du trafic, innovations et "riverlife" : quoi de neuf pour le tourisme mondial cette semaine ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 15 juin 2026

La signature d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran redonne de l’élan à l’industrie du tourisme ! Au programme de l’actualité de la semaine : une reprise progressive du trafic vers le Moyen-Orient, les ambitions de croissance en Côte d’Ivoire et au Canada, l’essor de l’IA dans les voyages d’affaires comme de loisirs, sans oublier la tendance émergente de la "riverlife". TourMaG propose chaque semaine une revue de presse de l’actualité touristique internationale pour décrypter ces grandes tendances.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 19 Juin 2026 à 10:40

Lu 209 fois