Reprise du trafic, innovations et "riverlife" : quoi de neuf pour le tourisme mondial cette semaine ? [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 15 juin 2026 :
Le trafic aérien vers le Moyen-Orient redémarre progressivement, mais le retour à la normale prendra du temps
Norwegian se transforme en acteur intégré du voyage avec le rachat de NLTG
La Côte d’Ivoire mise sur le tourisme pour accélérer sa croissance d’ici 2030
Qantas développe une stratégie de vols ultra-long-courriers avec des vols directs Sydney-Londres dès 2027
Le Canada veut attirer davantage d’investissements touristiques
Etihad propose une assurance santé voyage gratuite
L’IA transforme le tourisme à deux vitesses entre loisirs et voyages d’affaires
Quand le label Unesco devient un fardeau touristique
La "riverlife" pourrait bien être la nouvelle star du tourisme estival
Le trafic aérien vers le Moyen-Orient redémarre progressivement, mais le retour à la normale prendra du temps
Norwegian se transforme en acteur intégré du voyage avec le rachat de NLTG
La Côte d’Ivoire mise sur le tourisme pour accélérer sa croissance d’ici 2030
Qantas développe une stratégie de vols ultra-long-courriers avec des vols directs Sydney-Londres dès 2027
Le Canada veut attirer davantage d’investissements touristiques
Etihad propose une assurance santé voyage gratuite
L’IA transforme le tourisme à deux vitesses entre loisirs et voyages d’affaires
Quand le label Unesco devient un fardeau touristique
La "riverlife" pourrait bien être la nouvelle star du tourisme estival
Le trafic aérien vers le Moyen-Orient redémarre progressivement, mais le retour à la normale prendra du temps
Au Moyen Orient, les compagnies du Golfe ont déjà repris la plupart de leurs opérations, alors que les transporteurs européens avancent avec prudence - Depositphotos.com, Skorzewiak
Malgré le cessez-le-feu intervenu en avril et le récent rapprochement diplomatique entre les États-Unis et l’Iran, de nombreuses compagnies aériennes européennes maintiennent la suspension de leurs vols vers le Moyen-Orient jusqu’à l’été, voire jusqu’à l’automne 2026.
Air France, Lufthansa, KLM ou encore British Airways avancent avec prudence, tandis que les compagnies du Golfe ont déjà repris la plupart de leurs opérations.
Cette reprise graduelle s’explique par des impératifs opérationnels et par les recommandations de sécurité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).
En parallèle, les transporteurs du Golfe cherchent à regagner la confiance des voyageurs et pourraient proposer des tarifs attractifs afin de relancer la demande sur une région encore marquée par plusieurs mois de perturbations.
A lire sur euronews.com
Air France, Lufthansa, KLM ou encore British Airways avancent avec prudence, tandis que les compagnies du Golfe ont déjà repris la plupart de leurs opérations.
Cette reprise graduelle s’explique par des impératifs opérationnels et par les recommandations de sécurité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).
En parallèle, les transporteurs du Golfe cherchent à regagner la confiance des voyageurs et pourraient proposer des tarifs attractifs afin de relancer la demande sur une région encore marquée par plusieurs mois de perturbations.
A lire sur euronews.com
Norwegian se transforme en acteur intégré du voyage avec le rachat de NLTG
Norwegian Air Shuttle a annoncé l’acquisition du groupe de voyages Nordic Leisure Travel Group pour environ 728 millions d’euros. Cette opération inclut un paiement en numéraire, une émission d’actions et un complément conditionnel.
Avec ce rachat, qui comprend des marques comme Ving et Spies, Norwegian élargit fortement son activité.
Le groupe ne sera plus seulement une compagnie aérienne, mais un acteur intégré du tourisme, couvrant à la fois le transport et les voyages organisés.
Une info zonebourse.com
Avec ce rachat, qui comprend des marques comme Ving et Spies, Norwegian élargit fortement son activité.
Le groupe ne sera plus seulement une compagnie aérienne, mais un acteur intégré du tourisme, couvrant à la fois le transport et les voyages organisés.
Une info zonebourse.com
La Côte d’Ivoire mise sur le tourisme pour accélérer sa croissance d’ici 2030
La Côte d’Ivoire veut faire du tourisme un moteur de son économie - Depositphotos.com, Roman_Yanushevsky
La Côte d’Ivoire veut faire du tourisme un moteur majeur de son développement économique à l’horizon 2030.
Fort du programme « Sublime Côte d’Ivoire », qui a déjà accueilli 6,7 millions de visiteurs et généré plus de 1 100 milliards de francs CFA de recettes depuis 2018, le gouvernement entend renforcer l’attractivité du pays.
Sa stratégie repose sur trois piliers : innovation, durabilité et compétitivité.
Elle prévoit notamment la digitalisation des services touristiques, la valorisation du patrimoine local et le développement de pôles touristiques à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Man pour attirer davantage de visiteurs et d’investisseurs internationaux.
Un article de lobservateur.info
Fort du programme « Sublime Côte d’Ivoire », qui a déjà accueilli 6,7 millions de visiteurs et généré plus de 1 100 milliards de francs CFA de recettes depuis 2018, le gouvernement entend renforcer l’attractivité du pays.
Sa stratégie repose sur trois piliers : innovation, durabilité et compétitivité.
Elle prévoit notamment la digitalisation des services touristiques, la valorisation du patrimoine local et le développement de pôles touristiques à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Man pour attirer davantage de visiteurs et d’investisseurs internationaux.
Un article de lobservateur.info
Qantas développe une stratégie de vols ultra-long-courriers avec des vols directs Sydney-Londres dès 2027
Qantas lancera en octobre 2027 les premiers vols commerciaux sans escale entre Sydney et Londres - Depositphotos.com, RyanFletcher
La compagnie australienne Qantas lancera en octobre 2027 les premiers vols commerciaux sans escale entre Sydney et Londres, réduisant le temps de trajet de plusieurs heures en supprimant l’escale actuelle à Singapour.
Cette liaison historique sera opérée par des Airbus A350-1000ULR spécialement modifiés, capables de parcourir plus de 16 000 kilomètres et de voler jusqu’à 22 heures sans interruption.
Ce projet marque une avancée majeure pour l’aviation long-courrier et pour le désenclavement de l’Australie.
Qantas prévoit également d’ouvrir à terme une liaison directe entre Sydney et New York, renforçant sa stratégie de développement des vols ultra-long-courriers, un segment particulièrement apprécié par les voyageurs internationaux.
Un article à retrouver sur sudouest.fr
Cette liaison historique sera opérée par des Airbus A350-1000ULR spécialement modifiés, capables de parcourir plus de 16 000 kilomètres et de voler jusqu’à 22 heures sans interruption.
Ce projet marque une avancée majeure pour l’aviation long-courrier et pour le désenclavement de l’Australie.
Qantas prévoit également d’ouvrir à terme une liaison directe entre Sydney et New York, renforçant sa stratégie de développement des vols ultra-long-courriers, un segment particulièrement apprécié par les voyageurs internationaux.
Un article à retrouver sur sudouest.fr
Le Canada veut attirer davantage d’investissements touristiques
Destination Canada a lancé un nouveau Centre d’investissement touristique pour accompagner la croissance du secteur - Depositphotos.com, leolintang
Destination Canada a lancé un nouveau Centre d’investissement touristique pour faciliter la mise en relation entre investisseurs et projets touristiques à travers le pays.
La plateforme regroupe opportunités d’investissement, données de marché et programmes de financement, avec l’objectif de soutenir la croissance du secteur et d’atteindre 216 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2035.
A lire sur traveldailynews.com
La plateforme regroupe opportunités d’investissement, données de marché et programmes de financement, avec l’objectif de soutenir la croissance du secteur et d’atteindre 216 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2035.
A lire sur traveldailynews.com
Etihad propose une assurance santé voyage gratuite
Etihad propose une assurance santé voyage gratuite aux voyageurs pendant un séjour pouvant atteindre 15 jours aux Émirats arabes unis - Depositphotos.com, Boarding2Now
Etihad Airways s’associe au Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi pour proposer une assurance santé voyage gratuite aux visiteurs internationaux.
Disponible de juillet à décembre 2026 et fournie par Daman, cette couverture protège les voyageurs pendant un séjour pouvant atteindre 15 jours aux Émirats arabes unis.
Intégrée automatiquement aux billets éligibles, sans formalité supplémentaire, elle concerne les passagers d’Etihad voyageant vers Abu Dhabi depuis l’étranger, y compris ceux participant au programme d’escale gratuite de la compagnie. Une initiative destinée à renforcer l’attractivité de la destination et à rassurer les visiteurs.
Une info fvw.de
Disponible de juillet à décembre 2026 et fournie par Daman, cette couverture protège les voyageurs pendant un séjour pouvant atteindre 15 jours aux Émirats arabes unis.
Intégrée automatiquement aux billets éligibles, sans formalité supplémentaire, elle concerne les passagers d’Etihad voyageant vers Abu Dhabi depuis l’étranger, y compris ceux participant au programme d’escale gratuite de la compagnie. Une initiative destinée à renforcer l’attractivité de la destination et à rassurer les visiteurs.
Une info fvw.de
L’IA transforme le tourisme à deux vitesses entre loisirs et voyages d’affaires
L’intelligence artificielle est déjà largement intégrée dans les voyages d’affaires, quand elle se limite à des usages d’inspiration et de recherche sur le loisir - Depositphotos.com, agsandrew
L’intelligence artificielle progresse différemment dans le tourisme : elle est déjà largement intégrée dans les voyages d’affaires via des systèmes automatisés, tandis que le secteur des loisirs reste limité à des usages d’inspiration et de recherche.
Selon une étude du cabinet Alkemy, 80% des voyageurs utilisent l’IA pour comparer des offres, mais très peu acceptent qu’elle finalise une réservation.
Le principal frein dans le loisir est émotionnel plutôt que technologique, alors que l’enjeu clé devient la gestion des données et la visibilité dans les réponses générées par l’IA.
Le rapport souligne aussi un changement majeur : le trafic web perd de l’importance au profit de la présence dans les moteurs et agents d’IA, annonçant une profonde transformation du marketing touristique.
A lire sur hosteltur.com
Selon une étude du cabinet Alkemy, 80% des voyageurs utilisent l’IA pour comparer des offres, mais très peu acceptent qu’elle finalise une réservation.
Le principal frein dans le loisir est émotionnel plutôt que technologique, alors que l’enjeu clé devient la gestion des données et la visibilité dans les réponses générées par l’IA.
Le rapport souligne aussi un changement majeur : le trafic web perd de l’importance au profit de la présence dans les moteurs et agents d’IA, annonçant une profonde transformation du marketing touristique.
A lire sur hosteltur.com
Quand le label Unesco devient un fardeau touristique
Certains sites, telle que la zone de conservation de Ngorongoro, en Tanzanie, souhaitent être rayés de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco - Depositphotos.com, LuaAr
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Antarctique, TikTok, calmcation... quoi de neuf sur la planète tourisme ? [ABO]
Longtemps considéré comme un gage de prestige et de protection, le classement au patrimoine mondial de l’Unesco est aujourd’hui critiqué par certains territoires.
En favorisant la notoriété internationale, il peut aussi entraîner surtourisme, hausse des prix et transformation des lieux de vie.
Face à ces effets indésirables, plusieurs sites, comme Vlkolínec (Slovaquie) ou la Zone de conservation du Ngorongoro, en Tanzanie, demandent désormais à être retirés de la prestigieuse liste.
Plus à lire sur courrierinternational.com
En favorisant la notoriété internationale, il peut aussi entraîner surtourisme, hausse des prix et transformation des lieux de vie.
Face à ces effets indésirables, plusieurs sites, comme Vlkolínec (Slovaquie) ou la Zone de conservation du Ngorongoro, en Tanzanie, demandent désormais à être retirés de la prestigieuse liste.
Plus à lire sur courrierinternational.com
Le saviez-vous ? La “riverlife” pourrait bien être la nouvelle star du tourisme estival
Le tourisme fluvial se réinvente avec la "riverlife", une tendance qui séduit de plus en plus de citadins - Depositphotos.com, JaySi
Et si la vanlife prenait le large ? Le tourisme fluvial se réinvente avec la "riverlife", une tendance où l’on navigue… surtout pour s’arrêter. À bord de bateaux sans permis, on vit au rythme de l’eau, entre escales improvisées, vélo au bord des canaux et apéros sur le pont.
L’idée, portée notamment par Riverly, est simple et assez séduisante : on embarque pour ralentir, explorer des régions comme la Bourgogne ou le Canal du Midi, puis on descend du bateau comme on descend d’un camping-car… mais en plus lent.
Résultat : une forme de "slow tourisme" flottant qui séduit de plus en plus de citadins en quête de déconnexion sans prise de tête.
A lire sur le lefigaro.fr
L’idée, portée notamment par Riverly, est simple et assez séduisante : on embarque pour ralentir, explorer des régions comme la Bourgogne ou le Canal du Midi, puis on descend du bateau comme on descend d’un camping-car… mais en plus lent.
Résultat : une forme de "slow tourisme" flottant qui séduit de plus en plus de citadins en quête de déconnexion sans prise de tête.
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