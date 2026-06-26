Au sommaire de la revue de presse de la semaine 22 juin 2026 :
Rokitplace veut simplifier le voyage sur mesure pour les conseillers indépendants
Les Émirats arabes unis lancent leur premier réseau ferroviaire de passagers
La bactérie Vibrio inquiète les stations balnéaires européennes
Le Shinkansen inaugure une classe ultra-luxe au Japon
L’Arabie saoudite mise sur l’astrotourisme avec AlUla Manara
Trip.com vise 200 millions de visiteurs étrangers en Chine d’ici 2031
L’Europe conserve son statut de destination la plus sûre pour les voyageurs internationaux
Venise : le nouveau maire veut porter le droit d’entrée à 50 €
Le saviez-vous ? Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés au monde, s’ouvre doucement au tourisme
Rokitplace veut simplifier le voyage sur mesure pour les conseillers indépendants
Les Émirats arabes unis lancent leur premier réseau ferroviaire de passagers
La bactérie Vibrio inquiète les stations balnéaires européennes
Le Shinkansen inaugure une classe ultra-luxe au Japon
L’Arabie saoudite mise sur l’astrotourisme avec AlUla Manara
Trip.com vise 200 millions de visiteurs étrangers en Chine d’ici 2031
L’Europe conserve son statut de destination la plus sûre pour les voyageurs internationaux
Venise : le nouveau maire veut porter le droit d’entrée à 50 €
Le saviez-vous ? Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés au monde, s’ouvre doucement au tourisme
Rokitplace veut simplifier le voyage sur mesure pour les conseillers indépendants
Rokitplace, nouvelle plateforme de voyage, veut simplifier le voyage sur mesure pour les conseillers indépendants. @depositphotos/vova130555@gmail.com
Aux États-Unis, Rokitplace, nouvelle plateforme lancée en 2026, ambitionne de révolutionner la vente de voyages sur mesure en connectant les conseillers à un réseau de fournisseurs vérifiés dans 50 pays.
Issue de l’expérience du tour-opérateur SA Expeditions, elle propose une solution « tout-en-un » en marque blanche : devis instantanés, gestion des paiements, création d’itinéraires, assistance clients 24/7 et outils d’analyse.
La plateforme cible principalement les conseillers indépendants, entrepreneurs et créateurs de contenu.
A lire sur travelweekly.com
Issue de l’expérience du tour-opérateur SA Expeditions, elle propose une solution « tout-en-un » en marque blanche : devis instantanés, gestion des paiements, création d’itinéraires, assistance clients 24/7 et outils d’analyse.
La plateforme cible principalement les conseillers indépendants, entrepreneurs et créateurs de contenu.
A lire sur travelweekly.com
Les Émirats arabes unis lancent leur premier réseau ferroviaire de passagers
Le réseau ferroviaire d’Etihad Rail entrera en service le 30 juin avec une première liaison entre Abou Dhabi et Fujairah.
Dès le 30 septembre, la ligne sera étendue à Dubaï et Al Dhaid, permettant enfin de relier les principaux émirats par train.
Ce projet marque une étape majeure dans le développement des transports aux Émirats arabes unis et s’inscrit dans une ambition plus large de connecter à terme les pays du Golfe par le rail.
Plus d’infos sur le site euronews.com
Dès le 30 septembre, la ligne sera étendue à Dubaï et Al Dhaid, permettant enfin de relier les principaux émirats par train.
Ce projet marque une étape majeure dans le développement des transports aux Émirats arabes unis et s’inscrit dans une ambition plus large de connecter à terme les pays du Golfe par le rail.
Plus d’infos sur le site euronews.com
La bactérie Vibrio inquiète les stations balnéaires européennes
La prolifération de la bactérie Vibrio, favorisée par le réchauffement des eaux marines, suscite des inquiétudes sur plusieurs côtes européennes.
Déjà à l’origine de fermetures temporaires de plages en Espagne, ce micro-organisme présent dans les eaux marines et les fruits de mer peut provoquer des gastro-entérites et, dans certains cas, des infections graves.
Cette menace sanitaire fait peser de nouvelles incertitudes sur le tourisme littoral.
Une info à retrouver sur le site lopinion.ma
Déjà à l’origine de fermetures temporaires de plages en Espagne, ce micro-organisme présent dans les eaux marines et les fruits de mer peut provoquer des gastro-entérites et, dans certains cas, des infections graves.
Cette menace sanitaire fait peser de nouvelles incertitudes sur le tourisme littoral.
Une info à retrouver sur le site lopinion.ma
Le Shinkansen inaugure une classe ultra-luxe au Japon
Dès octobre 2026, les trains Shinkansen proposeront une nouvelle « Supreme Class » sur certaines lignes entre Tokyo, Osaka, Hiroshima et Fukuoka. @depositphotos/sepavone
À partir d’octobre 2026, les trains à grande vitesse Shinkansen proposeront une nouvelle « Supreme Class » sur certaines lignes entre Tokyo, Osaka, Hiroshima et Fukuoka.
Cette offre haut de gamme comprendra des cabines privatives, des sièges entièrement inclinables et des services personnalisés inspirés de la première classe aérienne.
L’objectif : offrir une expérience de voyage plus exclusive et confortable aux passagers premium.
Une info de la NHK
Cette offre haut de gamme comprendra des cabines privatives, des sièges entièrement inclinables et des services personnalisés inspirés de la première classe aérienne.
L’objectif : offrir une expérience de voyage plus exclusive et confortable aux passagers premium.
Une info de la NHK
L’Arabie saoudite mise sur l’astrotourisme avec AlUla Manara
AlUla Manara, un centre d’astrotourisme et de recherche, ouvrira prochainement près d’AlUla. @depositphotos/ambeon
L’Arabie saoudite prépare l’ouverture d’AlUla Manara, un centre d’astrotourisme et de recherche situé dans un parc de ciel étoilé près d’AlUla.
Conçu par Heatherwick Studio, le site comprendra un observatoire de premier plan, un planétarium, des espaces d’exposition et un lodge dédié à l’observation des étoiles.
Inspiré des formes des galaxies et des anneaux planétaires, ce projet ambitionne de faire d’AlUla une destination majeure du tourisme astronomique.
A lire sur euronews.com
Conçu par Heatherwick Studio, le site comprendra un observatoire de premier plan, un planétarium, des espaces d’exposition et un lodge dédié à l’observation des étoiles.
Inspiré des formes des galaxies et des anneaux planétaires, ce projet ambitionne de faire d’AlUla une destination majeure du tourisme astronomique.
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Trip.com vise 200 millions de visiteurs étrangers en Chine d’ici 2031
Trip.com s’est fixé l’objectif ambitieux de servir 200 millions de voyageurs internationaux en Chine au cours des cinq prochaines années. Portée par l’assouplissement des visas et la facilitation des paiements, l’entreprise a déjà accompagné environ 20 millions de visiteurs entrants en 2025 et 7 millions au premier trimestre 2026.
Pour atteindre cet objectif, Trip.com mise sur le développement d’infrastructures touristiques performantes, notamment l’intelligence artificielle, les solutions de paiement et le renforcement de son réseau de fournisseurs locaux, afin de soutenir durablement la croissance du tourisme entrant en Chine.
Plus à lire sur skift.com
Pour atteindre cet objectif, Trip.com mise sur le développement d’infrastructures touristiques performantes, notamment l’intelligence artificielle, les solutions de paiement et le renforcement de son réseau de fournisseurs locaux, afin de soutenir durablement la croissance du tourisme entrant en Chine.
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L’Europe conserve son statut de destination la plus sûre pour les voyageurs internationaux
L’Europe reste la destination la plus attractive et la plus sûre aux yeux des voyageurs internationaux.@depositphotos/serrnovik
Malgré un léger ralentissement de la demande mondiale de voyages long-courriers, l’Europe reste la destination la plus attractive et la plus sûre aux yeux des voyageurs internationaux. Le coût du voyage demeure le principal frein, mais la sécurité, la richesse culturelle et la qualité des infrastructures continuent de séduire.
La France reste la destination européenne la plus recherchée, devant l’Italie et l’Allemagne. Les voyageurs privilégient de plus en plus les expériences authentiques, les séjours multi-destinations et les déplacements en train, tandis que l’intérêt progresse pour des pays moins fréquentés d’Europe centrale et orientale.
A lire sur traveldailynews.com
La France reste la destination européenne la plus recherchée, devant l’Italie et l’Allemagne. Les voyageurs privilégient de plus en plus les expériences authentiques, les séjours multi-destinations et les déplacements en train, tandis que l’intérêt progresse pour des pays moins fréquentés d’Europe centrale et orientale.
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Venise : le nouveau maire veut porter le droit d’entrée à 50 €
Le maire de Venise souhaite porter le droit d’entrée entre 30€ et 50 € selon les périodes. @depositphotos/masterlu
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Le maire de Venise, Simone Venturini, souhaite porter la taxe d’entrée des visiteurs à la journée de 5-10 € actuellement à 30 à 50 € selon les périodes. Cette mesure vise à limiter le surtourisme dans la cité italienne.
Déjà en vigueur depuis 2024, la taxe a généré des recettes bien supérieures aux attentes. Les touristes séjournant dans un hébergement, ainsi que les résidents, étudiants et travailleurs, restent exonérés de ce droit d’entrée.
A lire sur ouest-france.fr
Déjà en vigueur depuis 2024, la taxe a généré des recettes bien supérieures aux attentes. Les touristes séjournant dans un hébergement, ainsi que les résidents, étudiants et travailleurs, restent exonérés de ce droit d’entrée.
A lire sur ouest-france.fr
Le saviez-vous ? Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés au monde, s’ouvre doucement au tourisme
Au Turkménistan, le mausolée Torebeg Hanym au coeur de la cité Konye Urgench, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, @depositphotos/atosan
Connu comme le « pays le plus étrange au monde », le Turkménistan attire les voyageurs curieux avec ses monuments en marbre blanc, ses sites archéologiques classés à l’UNESCO et le spectaculaire cratère de gaz de Darvaza, surnommé les « Portes de l’enfer ».
Longtemps très difficile d’accès en raison d’un régime de visas restrictif, le pays semble amorcer une timide ouverture au tourisme. Malgré des infrastructures encore limitées, les autorités affichent leur volonté de développer ce secteur et de mieux valoriser les richesses culturelles et naturelles du pays.
Un article à retrouver sur lefigaro.fr
Longtemps très difficile d’accès en raison d’un régime de visas restrictif, le pays semble amorcer une timide ouverture au tourisme. Malgré des infrastructures encore limitées, les autorités affichent leur volonté de développer ce secteur et de mieux valoriser les richesses culturelles et naturelles du pays.
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