Taxe Venise, nouveau train, bactérie sur les plages... le tour des actus internationales ! [ABO]

La revue de presse de la semaine 22 juin 2026

Entre innovations, enjeux de surtourisme à Venise, nouvelles tendances comme l’astrotourisme en Arabie saoudite et alertes sanitaires sur les plages européennes, la revue de presse de la semaine de TourMaG.com dresse un panorama des grandes dynamiques du tourisme mondial.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 26 Juin 2026 à 12:00

Lu 192 fois