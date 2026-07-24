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Droit de réponse du Groupe eDreams ODIGEO

Suite à l'article "Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande"


Le Groupe eDreams ODIGEO, par voie électronique, nous adresse un droit de réponse suite à l'article paru sur TourMaG "Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande" le 24 juillet 2026.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 15:00

eDreams ODIGEO adresse un droit de réponse suite à l'article "Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande" - DepositPhotos.com, mobilinchen
eDreams ODIGEO adresse un droit de réponse suite à l'article "Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande" - DepositPhotos.com, mobilinchen
CroisiEurope
Un porte-parole d’eDreams ODIGEO a déclaré : « La décision rendue par le tribunal irlandais est de nature strictement procédurale et détermine uniquement le lieu où l'affaire pourra être jugée ; elle ne porte expressément pas sur le fond de l'affaire.

Nous exprimons respectueusement notre désaccord et ferons appel, car ces questions ont été tranchées de manière définitive il y a longtemps, lorsque Ryanair a essuyé des défaites à tous les niveaux, jusqu’aux plus hautes juridictions nationales d’Europe.

Plutôt que de remettre en cause des affaires déjà tranchées, Ryanair devrait commencer à se conformer aux décisions exécutoires qu’elle continue d’enfreindre de manière flagrante.

Alors que Ryanair s'efforce sans relâche de restreindre le choix des consommateurs, nous continuons à nous attacher à proposer aux consommateurs l'offre la plus large possible, regroupant plusieurs produits et plusieurs prestataires, sur une seule et même plateforme. »


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Tags : edreams odigeo, ryanair
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