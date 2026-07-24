Droit de réponse du Groupe eDreams ODIGEO

Un porte-parole d’eDreams ODIGEO a déclaré : « La décision rendue par le tribunal irlandais est de nature strictement procédurale et détermine uniquement le lieu où l'affaire pourra être jugée ; elle ne porte expressément pas sur le fond de l'affaire.



Nous exprimons respectueusement notre désaccord et ferons appel, car ces questions ont été tranchées de manière définitive il y a longtemps, lorsque Ryanair a essuyé des défaites à tous les niveaux, jusqu’aux plus hautes juridictions nationales d’Europe.



Plutôt que de remettre en cause des affaires déjà tranchées, Ryanair devrait commencer à se conformer aux décisions exécutoires qu’elle continue d’enfreindre de manière flagrante.



Alors que Ryanair s'efforce sans relâche de restreindre le choix des consommateurs, nous continuons à nous attacher à proposer aux consommateurs l'offre la plus large possible, regroupant plusieurs produits et plusieurs prestataires, sur une seule et même plateforme . »