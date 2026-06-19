Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Michael O’Leary peut espérer toucher 150 millions d'euros

Le suspense a pris fin. Le célèbre et tonitruant patron de Ryanair a rempilé pour un bail de six ans. Michael O’Leary, dont le mandat s’achevait en 2028, a signé un nouveau contrat qui prévoit un gain potentiel de 150 millions d’euros, sous certaines conditions.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 19 Juin 2026 à 17:33

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