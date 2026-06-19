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Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Michael O’Leary peut espérer toucher 150 millions d'euros


Le suspense a pris fin. Le célèbre et tonitruant patron de Ryanair a rempilé pour un bail de six ans. Michael O’Leary, dont le mandat s’achevait en 2028, a signé un nouveau contrat qui prévoit un gain potentiel de 150 millions d’euros, sous certaines conditions.


Rédigé par le Vendredi 19 Juin 2026 à 17:33

Michael O’Leary peut espérer toucher 150 millions d'euros - Depositphotos
Michael O’Leary peut espérer toucher 150 millions d'euros - Depositphotos
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Alors que le PDG laissait planer le doute sur son avenir, son contrat prenant fin en 2028, un accord de prolongation a été trouvé. Ryanair annonce en effet le renouvellement du contrat de Michael O’Leary jusqu’en 2032.

Actuellement âgé de 65 ans, le tonitruant et acerbe patron de la compagnie low cost percevra un salaire annuel modéré, ainsi qu’une prime plafonnée. Selon BFM TV, sa rémunération annuelle est fixée à 1,2 million d’euros depuis 2024, assortie d’une prime maximale équivalant à 50 % de son salaire de base.

Ses revenus pourraient toutefois décupler s’il remplit les objectifs fixés par les actionnaires du groupe.

Si le bénéfice annuel après impôts de Ryanair dépasse 4 milliards d’euros, ou si le cours de l’action ordinaire de la compagnie franchit les 42 euros — ou celui de ses ADR les 102 dollars — pendant 28 jours consécutifs d’ici au 31 mars 2032, il pourra alors voir ses revenus s’envoler.

Ryanair : une prime de 150 millions d'euros

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Il bénéficiera en effet d’une option d’achat exceptionnelle portant sur 10 millions d’actions Ryanair, qu’il pourra acquérir au prix unitaire de 26,70 euros.

Cette option pourrait permettre au dirigeant de toucher environ 150 millions d’euros, explique le site Sudinfo. Toujours selon BFM TV, Michael O’Leary détenait encore récemment près de 44,1 millions d’actions.

Après la vente de 1,9 million d’entre elles, il disposerait toujours d’un portefeuille d’actions valorisé à près d’un milliard d’euros.

A lire : Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes

"Comme annoncé précédemment, le conseil d’administration a entamé ce printemps des discussions avec Michael O’Leary concernant son contrat. Je suis heureux d’annoncer que ce processus, qui a notamment donné lieu à des échanges approfondis avec les principaux actionnaires de Ryanair, a abouti.

Michael a accepté de prolonger de six ans, jusqu’en avril 2032, son mandat à la tête du groupe Ryanair, dans l’intérêt de l’ensemble des actionnaires," a commenté Stan McCarthy, président de Ryanair.

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Tags : ryanair
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