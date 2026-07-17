Ryanair proposera 80 millions de sièges pour son programme hivernal 2026

Ryanair lance son programme hiver 2026.



La compagnie indique que cette programmation doit permettre aux voyageurs de disposer d’un choix élargi pour leurs déplacements durant la saison hivernale, qu’il s’agisse de séjours au soleil, de vacances au ski, de marchés de Noël ou de courts séjours urbains.



Le programme hiver 2026 est d’ores et déjà disponible à la réservation sur le site internet et l’application mobile de Ryanair.



Selon la compagnie, cette programmation représente un total de 80 millions de sièges commercialisés à travers l’Europe pour la saison hiver 2026.



