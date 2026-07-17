Ryanair proposera 80 millions de sièges pour son programme hivernal 2026

Ryanair met en vente son programme hiver 2026, qui comprend 1 700 lignes dans 35 pays. DepositPhotos.com/InkDropCreative
Ryanair lance son programme hiver 2026.
La compagnie indique que cette programmation doit permettre aux voyageurs de disposer d’un choix élargi pour leurs déplacements durant la saison hivernale, qu’il s’agisse de séjours au soleil, de vacances au ski, de marchés de Noël ou de courts séjours urbains.
Le programme hiver 2026 est d’ores et déjà disponible à la réservation sur le site internet et l’application mobile de Ryanair.
Selon la compagnie, cette programmation représente un total de 80 millions de sièges commercialisés à travers l’Europe pour la saison hiver 2026.
La compagnie indique que cette programmation doit permettre aux voyageurs de disposer d’un choix élargi pour leurs déplacements durant la saison hivernale, qu’il s’agisse de séjours au soleil, de vacances au ski, de marchés de Noël ou de courts séjours urbains.
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Ryanair précise que son réseau comprendra plus de 140 nouvelles lignes, portant à 1 700 le nombre total de routes opérées dans 35 pays.
L’objectif affiché est de proposer davantage d’options de voyage vers les principales destinations hivernales européennes, tout en maintenant sa politique tarifaire à bas prix.
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