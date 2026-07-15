logo Partez en France  
Recherche avancée

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

Julia Désirée a été couronnée Miss Guadeloupe 2026


Le Comité du tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) a officialisé la désignation de Julia Désirée, fraîchement couronnée Miss Guadeloupe 2026 au Palais des Sports du Gosier, comme ambassadrice officielle de la destination.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 17 Juillet 2026 à 14:14

Julia Désirée élue Miss Guadeloupe 2026, photo by Studio Rozas
Julia Désirée élue Miss Guadeloupe 2026, photo by Studio Rozas
IFTM TourMaG Party
La nouvelle reine de beauté Julia Désirée devient la représentante officielle des Îles de Guadeloupe à la suite de son couronnement, le 16 juillet 2026.

Grâce au partenariat établi entre le Comité du tourisme local et l’organisation Miss Guadeloupe, elle aura pour mission de promouvoir l’archipel sur le plan local, ainsi que dans l’Hexagone.

Ce rôle d’ambassadrice l’amènera à prêter son image aux campagnes de communication de la destination et à participer à plusieurs grands rendez-vous touristiques et économiques, avant de concourir pour le titre de Miss France 2027.

Retrouvez Julia Désirée à l'IFTM en septembre 2026

Autres articles
La mission de Julia Désirée comme ambassadrice se déploiera à travers plusieurs événements phares de l’année 2026.

En août 2026, elle participera à La REF, la Rencontre des entrepreneurs de France, organisée par l’UDE-MEDEF.

En septembre 2026, elle sera présente au salon professionnel du tourisme IFTM Top Resa, à Paris.

A lire : Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel

À l’automne 2026, elle représentera également la destination lors de la célèbre course transatlantique Route du Rhum - Destination Guadeloupe, ainsi qu’au Salon international du tourisme et des voyages (SITV), à Montréal.

Au-delà de ces déplacements, la nouvelle Miss prêtera son image aux campagnes de communication numériques et imprimées du CTIG afin de valoriser l’authenticité et la diversité de l’archipel.

Parallèlement, le Comité continue de soutenir ses anciennes ambassadrices, notamment Indira Ampiot, Miss France 2023, actuellement engagée dans sa préparation au concours Miss Monde 2026.

Lu 75 fois

Tags : guadeloupe
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 15 Juillet 2026 - 17:00 La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

Lundi 13 Juillet 2026 - 10:58 Tourisme : les Bouches-du-Rhône abordent l'été avec confiance

IFTM
Dernière heure

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

Eurostar, canicule, ETIAS... l’essentiel de l’actu tourisme de la semaine [ABO]

Air France présente le réaménagement de son salon "La Première" à Paris-Charles de Gaulle

IA : de grands dangers et une formidable opportunité de croissance ?

TAP Air Portugal : "Notre stratégie est de consolider nos routes et d’en ouvrir d’autres"

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur(trice) de voyages confirmé(e) - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TRIP MY FRANCE - Travel Designer Confirmé H/F - CDI - (Arnas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE CHÂTEAU DE THEOULE HÔTEL & SPA - Stagiaire Assistant(e) Commercial(e) & Événementiel - (Théoule sur Mer (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Corée du Sud : entre Hallyu et quête d’authenticité, les Français succombent à la destination

Corée du Sud : entre Hallyu et quête d’authenticité, les Français succombent à la destination
Production

Production

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
AirMaG

AirMaG

Air France présente le réaménagement de son salon "La Première" à Paris-Charles de Gaulle

Air France présente le réaménagement de son salon "La Première" à Paris-Charles de Gaulle
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

IA : de grands dangers et une formidable opportunité de croissance ?

IA : de grands dangers et une formidable opportunité de croissance ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement

Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias