Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

La nouvelle reine de beauté Julia Désirée devient la représentante officielle des Îles de Guadeloupe à la suite de son couronnement, le 16 juillet 2026.



Grâce au partenariat établi entre le Comité du tourisme local et l’organisation Miss Guadeloupe, elle aura pour mission de promouvoir l’archipel sur le plan local, ainsi que dans l’Hexagone.



Ce rôle d’ambassadrice l’amènera à prêter son image aux campagnes de communication de la destination et à participer à plusieurs grands rendez-vous touristiques et économiques, avant de concourir pour le titre de Miss France 2027.