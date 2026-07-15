Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

La nouvelle reine de beauté Julia Désirée devient la représentante officielle des Îles de Guadeloupe à la suite de son couronnement, le 16 juillet 2026.
Grâce au partenariat établi entre le Comité du tourisme local et l’organisation Miss Guadeloupe, elle aura pour mission de promouvoir l’archipel sur le plan local, ainsi que dans l’Hexagone.
Ce rôle d’ambassadrice l’amènera à prêter son image aux campagnes de communication de la destination et à participer à plusieurs grands rendez-vous touristiques et économiques, avant de concourir pour le titre de Miss France 2027.
Grâce au partenariat établi entre le Comité du tourisme local et l’organisation Miss Guadeloupe, elle aura pour mission de promouvoir l’archipel sur le plan local, ainsi que dans l’Hexagone.
Ce rôle d’ambassadrice l’amènera à prêter son image aux campagnes de communication de la destination et à participer à plusieurs grands rendez-vous touristiques et économiques, avant de concourir pour le titre de Miss France 2027.
Retrouvez Julia Désirée à l'IFTM en septembre 2026
Autres articles
-
Guadeloupe : comment le CTIG forme ses meilleurs vendeurs à devenir de véritables experts
-
Liat Air confie sa commercialisation en Guadeloupe à Airport Management Services
-
Destination refuge : la Guadeloupe, la valeur sûre de Marion Benattar (Vidéo)
-
LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026
-
L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
La mission de Julia Désirée comme ambassadrice se déploiera à travers plusieurs événements phares de l’année 2026.
En août 2026, elle participera à La REF, la Rencontre des entrepreneurs de France, organisée par l’UDE-MEDEF.
En septembre 2026, elle sera présente au salon professionnel du tourisme IFTM Top Resa, à Paris.
A lire : Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel
À l’automne 2026, elle représentera également la destination lors de la célèbre course transatlantique Route du Rhum - Destination Guadeloupe, ainsi qu’au Salon international du tourisme et des voyages (SITV), à Montréal.
Au-delà de ces déplacements, la nouvelle Miss prêtera son image aux campagnes de communication numériques et imprimées du CTIG afin de valoriser l’authenticité et la diversité de l’archipel.
Parallèlement, le Comité continue de soutenir ses anciennes ambassadrices, notamment Indira Ampiot, Miss France 2023, actuellement engagée dans sa préparation au concours Miss Monde 2026.
En août 2026, elle participera à La REF, la Rencontre des entrepreneurs de France, organisée par l’UDE-MEDEF.
En septembre 2026, elle sera présente au salon professionnel du tourisme IFTM Top Resa, à Paris.
A lire : Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel
À l’automne 2026, elle représentera également la destination lors de la célèbre course transatlantique Route du Rhum - Destination Guadeloupe, ainsi qu’au Salon international du tourisme et des voyages (SITV), à Montréal.
Au-delà de ces déplacements, la nouvelle Miss prêtera son image aux campagnes de communication numériques et imprimées du CTIG afin de valoriser l’authenticité et la diversité de l’archipel.
Parallèlement, le Comité continue de soutenir ses anciennes ambassadrices, notamment Indira Ampiot, Miss France 2023, actuellement engagée dans sa préparation au concours Miss Monde 2026.