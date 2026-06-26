Guadeloupe : comment le CTIG forme ses meilleurs vendeurs à devenir de véritables experts

Avec ses paysages spectaculaires, la pointe des Châteaux accueille chaque année près de 500 000 visiteurs - Photo : LG
Pendant cinq jours, vingt agents de voyages ont parcouru quatre des six îles habitées de la Guadeloupe.
Organisé par le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG), avec le soutien d'Air Caraïbes et du groupe Des Hôtels et Des Îles, cet éductour avait un objectif clair : montrer que la destination ne se résume pas à ses plages, mais qu'elle conjugue nature, culture, gastronomie et une offre hôtelière capable de répondre à toutes les clientèles.
Mais ce voyage d'étude ne constitue que la dernière étape d'un dispositif beaucoup plus ambitieux.
Baptisé « Secrets des Îles de Guadeloupe », le programme de certification du CTIG repose sur quatre phases : une formation en e-learning, un séminaire ou webinaire, un challenge commercial, puis un éductour expérientiel sur le terrain.
L'ambition est de faire monter les distributeurs en compétences afin qu'ils deviennent de véritables spécialistes de la destination.
Les vingt participants figurent parmi les meilleurs vendeurs de la Guadeloupe à l'issue du challenge commercial 2025, qui a généré plus de 563 000 euros de chiffre d'affaires pour la destination.
À peine débarqués à Pointe-à-Pitre (Grande-Terre) après un vol direct assuré par Air Caraïbes, les participants ont pris la direction de Deshaies (Basse-Terre).
Pendant cinq jours, ils ont traversé Grande-Terre, Basse-Terre, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, qui composent l'archipel des Saintes. SOit quatre des six îles habitées de la Guadeloupe, une performance saluée à l'issue du séjour par Patrick Galin, chargé de promotion des Îles de Guadeloupe.
« Vous avez vécu l'expérience de quatre îles sur six. Vous avez été sur une île que je n'ai visitée que trois fois dans ma vie. C'est Terre-de-Bas. »
Une manière de rappeler que cet éductour ne suit pas les itinéraires les plus classiques.
Organisé par le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG), avec le soutien d'Air Caraïbes et du groupe Des Hôtels et Des Îles, cet éductour avait un objectif clair : montrer que la destination ne se résume pas à ses plages, mais qu'elle conjugue nature, culture, gastronomie et une offre hôtelière capable de répondre à toutes les clientèles.
Mais ce voyage d'étude ne constitue que la dernière étape d'un dispositif beaucoup plus ambitieux.
Baptisé « Secrets des Îles de Guadeloupe », le programme de certification du CTIG repose sur quatre phases : une formation en e-learning, un séminaire ou webinaire, un challenge commercial, puis un éductour expérientiel sur le terrain.
L'ambition est de faire monter les distributeurs en compétences afin qu'ils deviennent de véritables spécialistes de la destination.
Les vingt participants figurent parmi les meilleurs vendeurs de la Guadeloupe à l'issue du challenge commercial 2025, qui a généré plus de 563 000 euros de chiffre d'affaires pour la destination.
À peine débarqués à Pointe-à-Pitre (Grande-Terre) après un vol direct assuré par Air Caraïbes, les participants ont pris la direction de Deshaies (Basse-Terre).
Pendant cinq jours, ils ont traversé Grande-Terre, Basse-Terre, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, qui composent l'archipel des Saintes. SOit quatre des six îles habitées de la Guadeloupe, une performance saluée à l'issue du séjour par Patrick Galin, chargé de promotion des Îles de Guadeloupe.
« Vous avez vécu l'expérience de quatre îles sur six. Vous avez été sur une île que je n'ai visitée que trois fois dans ma vie. C'est Terre-de-Bas. »
Une manière de rappeler que cet éductour ne suit pas les itinéraires les plus classiques.
Des hôtels pour tous les profils de voyageurs
L'un des objectifs du séjour consistait naturellement à découvrir les hébergements que les agences proposeront ensuite à leurs clients.
La première nuit s'est donc déroulée au [bLangley Resort Fort Royal, à Deshaies (Basse-Terre). ]b
Posé entre une vaste plage de sable blond et la forêt tropicale, ce resort quatre étoiles constitue une excellente base pour découvrir le nord de Basse-Terre. Les bungalows disséminés dans les jardins, l'accès direct à la plage et l'ambiance paisible séduisent immédiatement.
Deshaies réserve d'ailleurs une autre surprise. Les amateurs de la série Meurtres au paradis reconnaîtront sans peine les décors de cette fiction britannique tournée depuis 2011 dans la commune, devenue la fictive « île de Sainte-Marie ».
Le commissariat, le front de mer, les ruelles créoles, le bar de Catherine ou encore plusieurs plages figurent parmi les lieux emblématiques que les visiteurs peuvent découvrir au fil d'une promenade.
Le deuxième jour, changement d'ambiance avec une installation pour trois nuits à La Créole Beach (Des hôels & des Iles) au Gosier (Grande-Terre).
Plus animé, doté de plusieurs restaurants, d'un spa et d'une vaste piscine, l'établissement s'adresse aussi bien aux familles qu'aux couples souhaitant séjourner à proximité des principales attractions de Grande-Terre.
Le groupe a visité également La Toubana ((Des hôtels & des Iles), à Sainte-Anne (Grande-Terre), seul établissement cinq étoiles de la destination. Surplombant la mer des Caraïbes, il mise sur un positionnement haut de gamme avec ses bungalows, ses suites, sa plage privée et son spa.
Aux Saintes, l'hôtel Bois Joli, à Terre-de-Haut, complète cette découverte grâce à son emplacement privilégié face à l'une des plus belles baies du monde.
La première nuit s'est donc déroulée au [bLangley Resort Fort Royal, à Deshaies (Basse-Terre). ]b
Posé entre une vaste plage de sable blond et la forêt tropicale, ce resort quatre étoiles constitue une excellente base pour découvrir le nord de Basse-Terre. Les bungalows disséminés dans les jardins, l'accès direct à la plage et l'ambiance paisible séduisent immédiatement.
Deshaies réserve d'ailleurs une autre surprise. Les amateurs de la série Meurtres au paradis reconnaîtront sans peine les décors de cette fiction britannique tournée depuis 2011 dans la commune, devenue la fictive « île de Sainte-Marie ».
Le commissariat, le front de mer, les ruelles créoles, le bar de Catherine ou encore plusieurs plages figurent parmi les lieux emblématiques que les visiteurs peuvent découvrir au fil d'une promenade.
Le deuxième jour, changement d'ambiance avec une installation pour trois nuits à La Créole Beach (Des hôels & des Iles) au Gosier (Grande-Terre).
Plus animé, doté de plusieurs restaurants, d'un spa et d'une vaste piscine, l'établissement s'adresse aussi bien aux familles qu'aux couples souhaitant séjourner à proximité des principales attractions de Grande-Terre.
Le groupe a visité également La Toubana ((Des hôtels & des Iles), à Sainte-Anne (Grande-Terre), seul établissement cinq étoiles de la destination. Surplombant la mer des Caraïbes, il mise sur un positionnement haut de gamme avec ses bungalows, ses suites, sa plage privée et son spa.
Aux Saintes, l'hôtel Bois Joli, à Terre-de-Haut, complète cette découverte grâce à son emplacement privilégié face à l'une des plus belles baies du monde.
Une destination qui se vit autant qu'elle se visite
Très vite, les visites hôtelières ont laissé place aux expériences. Au Jardin botanique de Deshaies, les agents ont plongé dans une végétation tropicale luxuriante avant d'emprunter la Route de la Traversée.
Au cœur du Parc national de la Guadeloupe, une randonnée en forêt a permis de mesurer toute la richesse de cette nature préservée. La baignade à la cascade aux Écrevisses (Basse-Terre) figure parmi les temps forts du séjour.
Autre découverte marquante : l'excursion en kayak dans le Grand Cul-de-Sac Marin (Grande-Terre). En glissant silencieusement entre les palétuviers, les participants ont découvert la mangrove sous un autre angle et pris conscience de son rôle essentiel dans l'équilibre de cet écosystème.
Le Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre (Grande-Terre), a apporté quant à lui une dimension historique et mémorielle au voyage en retraçant l'histoire de l'esclavage et des peuples de la Caraïbe.
Au cœur du Parc national de la Guadeloupe, une randonnée en forêt a permis de mesurer toute la richesse de cette nature préservée. La baignade à la cascade aux Écrevisses (Basse-Terre) figure parmi les temps forts du séjour.
Autre découverte marquante : l'excursion en kayak dans le Grand Cul-de-Sac Marin (Grande-Terre). En glissant silencieusement entre les palétuviers, les participants ont découvert la mangrove sous un autre angle et pris conscience de son rôle essentiel dans l'équilibre de cet écosystème.
Le Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre (Grande-Terre), a apporté quant à lui une dimension historique et mémorielle au voyage en retraçant l'histoire de l'esclavage et des peuples de la Caraïbe.
Bokit, sorbet coco et rhum agricole
Les meilleurs souvenirs ne naissent pas toujours lors des visites programmées.
À Sainte-Anne (Grande-Terre), le groupe s'est attablé devant un food truck pour déguster un bokit. Héritier des influences africaines, européennes et caribéennes, ce pain frit généreusement garni est devenu l'un des emblèmes de la cuisine populaire guadeloupéenne.
La veille, un arrêt au rond-point des Mamelles (Basse-Terre) avait permis de goûter au célèbre sorbet coco fait maison de Lucie, véritable institution locale.
Impossible également d'évoquer la Guadeloupe sans parler du rhum. À Sainte-Rose (Basse-Terre), la visite de la distillerie Reimonenq rappelle combien la culture de la canne à sucre a façonné l'histoire et l'économie de l'archipel. Les agents ont découvert les différentes étapes de fabrication du rhum agricole, de la récolte de la canne jusqu'à la dégustation.
À Sainte-Anne (Grande-Terre), le groupe s'est attablé devant un food truck pour déguster un bokit. Héritier des influences africaines, européennes et caribéennes, ce pain frit généreusement garni est devenu l'un des emblèmes de la cuisine populaire guadeloupéenne.
La veille, un arrêt au rond-point des Mamelles (Basse-Terre) avait permis de goûter au célèbre sorbet coco fait maison de Lucie, véritable institution locale.
Impossible également d'évoquer la Guadeloupe sans parler du rhum. À Sainte-Rose (Basse-Terre), la visite de la distillerie Reimonenq rappelle combien la culture de la canne à sucre a façonné l'histoire et l'économie de l'archipel. Les agents ont découvert les différentes étapes de fabrication du rhum agricole, de la récolte de la canne jusqu'à la dégustation.
Les Saintes, le coup de cœur
Impossible de quitter la Guadeloupe sans évoquer Les Saintes.
À Terre-de-Bas (Les Saintes), la plus discrète des deux îles habitées, le groupe a été reçu en mairie. Le maire a rappelé l'attachement des habitants au salako, ce chapeau traditionnel conique recouvert de madras. « Il était porté par nos pêcheurs pour se protéger des embruns et du soleil. »
Quelques minutes plus tard, Terre-de-Haut a dévoilé un tout autre visage. Son bourg animé, ses ruelles colorées, le fort Napoléon dominant la baie, puis une sortie en mer à la recherche des tortues marines ont composéun condensé de ce que la destination peut offrir.
Pour la première fois, les offices de tourisme du Nord Basse-Terre, du Grand Sud Caraïbe et de la Riviera des Îles de Guadeloupe ont été pleinement associés à l'organisation de ce voyage d'étude, permettant à chaque territoire de valoriser ses atouts et ses spécificités.
À Terre-de-Bas (Les Saintes), la plus discrète des deux îles habitées, le groupe a été reçu en mairie. Le maire a rappelé l'attachement des habitants au salako, ce chapeau traditionnel conique recouvert de madras. « Il était porté par nos pêcheurs pour se protéger des embruns et du soleil. »
Quelques minutes plus tard, Terre-de-Haut a dévoilé un tout autre visage. Son bourg animé, ses ruelles colorées, le fort Napoléon dominant la baie, puis une sortie en mer à la recherche des tortues marines ont composéun condensé de ce que la destination peut offrir.
Pour la première fois, les offices de tourisme du Nord Basse-Terre, du Grand Sud Caraïbe et de la Riviera des Îles de Guadeloupe ont été pleinement associés à l'organisation de ce voyage d'étude, permettant à chaque territoire de valoriser ses atouts et ses spécificités.
Une autre manière de vendre la Guadeloupe
A l'issue de l'éductour, les agents de voyages sont devenus de véritales experts de la destination - Photo : LG
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Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel (Guide 2026)
À l'heure du départ, les agents sont repartis avec un regard renouvelé sur l'archipel. « C'était mon tout premier éductour. C'est un voyage que je n'oublierai pas et je reviendrai », confie Mia, conseillère voyages chez TUI à Maisons-Laffitte.
Même enthousiasme chez Kamel, d'Hôtels & Lagons à Lyon : « Nous sommes passés de découvertes en découvertes. Je connaissais déjà la destination, mais maintenant ce sera un véritable plaisir de la vendre. »
Avant de rejoindre l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Grande-Terre), chacun a reçu son diplôme « Secrets des Îles de Guadeloupe ».
Plus qu'un simple souvenir, cette distinction marque l'aboutissement d'un véritable parcours de professionnalisation commencé plusieurs mois auparavant, entre e-learning, webinaires, challenge commercial et immersion sur le terrain.
L'objectif est désormais atteint : faire de ces vendeurs de véritables « Experts des Îles de Guadeloupe », capables de conseiller leurs clients avec une parfaite connaissance des territoires, des hébergements et des expériences proposées.
Même enthousiasme chez Kamel, d'Hôtels & Lagons à Lyon : « Nous sommes passés de découvertes en découvertes. Je connaissais déjà la destination, mais maintenant ce sera un véritable plaisir de la vendre. »
Avant de rejoindre l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Grande-Terre), chacun a reçu son diplôme « Secrets des Îles de Guadeloupe ».
Plus qu'un simple souvenir, cette distinction marque l'aboutissement d'un véritable parcours de professionnalisation commencé plusieurs mois auparavant, entre e-learning, webinaires, challenge commercial et immersion sur le terrain.
L'objectif est désormais atteint : faire de ces vendeurs de véritables « Experts des Îles de Guadeloupe », capables de conseiller leurs clients avec une parfaite connaissance des territoires, des hébergements et des expériences proposées.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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