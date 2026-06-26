Guadeloupe : comment le CTIG forme ses meilleurs vendeurs à devenir de véritables experts

À l'heure du départ, les agents sont repartis avec un regard renouvelé sur l'archipel. « C'était mon tout premier éductour. C'est un voyage que je n'oublierai pas et je reviendrai » , confie Mia, conseillère voyages chez TUI à Maisons-Laffitte.



Même enthousiasme chez Kamel, d'Hôtels & Lagons à Lyon : « Nous sommes passés de découvertes en découvertes. Je connaissais déjà la destination, mais maintenant ce sera un véritable plaisir de la vendre. »



Avant de rejoindre l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Grande-Terre), chacun a reçu son diplôme « Secrets des Îles de Guadeloupe ».



Plus qu'un simple souvenir, cette distinction marque l'aboutissement d'un véritable parcours de professionnalisation commencé plusieurs mois auparavant, entre e-learning, webinaires, challenge commercial et immersion sur le terrain.



L'objectif est désormais atteint : faire de ces vendeurs de véritables « Experts des Îles de Guadeloupe », capables de conseiller leurs clients avec une parfaite connaissance des territoires, des hébergements et des expériences proposées.