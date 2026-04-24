Destination refuge : la Guadeloupe, la valeur sûre de Marion Benattar (Vidéo)

Depuis maintenant deux mois, l’industrie est secouée par une crise qui peut rappeler, à bien des égards, celle qui l’a ébranlée à plusieurs reprises durant l’épidémie, dans des proportions heureusement moindres.
Pour l’heure, il est difficile d’imaginer une sortie de crise, alors même que l’instigateur de cette guerre ne semble pas vraiment savoir ce qu’il fait dans ce bourbier et donne l’impression de vouloir en sortir, tandis que l’Iran durcit le ton.
En attendant que la diplomatie ou la force règle ce conflit, il n’est pas question d’abandonner le lien avec les clients, bien au contraire. Les uns mettent en place des actions pour se rappeler à leur bon souvenir, les autres reprennent contact à travers des opérations commerciales ou marketing.
Et pour redonner un certain élan aux professionnels, mais surtout leur donner l’occasion de reprendre contact avec leur clientèle, nous vous proposons une série sur les destinations refuge de quelques agents de voyages 5 étoiles.
Après l’Île Maurice de Myriam Tord, la Tanzanie de Frédéric d’Hauthuille, l’Islande d’Eric Baetens et, plus récemment, le Brésil de Barbara Roussel, nous vous invitons à embarquer avec Marion Benattar, la fondatrice de Mademoiselle Voyage.
La destination refuge propose : tropiques, accueil et sable blanc
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Destination refuge : la Tanzanie, la valeur sûre de Frédéric d'Hauthuille (Vidéo)
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Ce n’est pas tout, car pour être facile à vendre, elle doit aussi proposer un dépaysement certain.
En somme, une destination qui ne suscite ni grandes interrogations ni angoisses de la part des clients.
Après le Brésil, celle qui a été, dans une autre vie professionnelle, blogueuse voyage, nous propose de traverser à nouveau les Antilles. Cette fois-ci, nous ne prenons pas la direction d’un pays-continent, mais plutôt d’une destination où le soleil se retrouve aussi bien dans le ciel que dans l’assiette.
A lire : Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure
Avant le XVe siècle, ce territoire se nommait Karukera, ce qui signifie "l’île aux belles eaux" dans la langue des Kalinagos, une population autochtone du nord du Venezuela.
Malgré une longue résistance de plusieurs décennies face aux envahisseurs européens, ces habitants ont été soit réduits à l’esclavage, soit massacrés.
Son nom contemporain serait, lui, emprunté à un petit village du centre de l’Espagne, où un célèbre navigateur avait séjourné avant d’y poser pied, le 4 novembre 1493.
Et ce n’est peu dire que cette île, grande comme une fois et demie Arles, la plus vaste commune de France métropolitaine par sa superficie, regorge d’une histoire et d’une culture riches.
D’ailleurs, connaissez-vous le gwoka ?
Cette pratique culturelle, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, mêle danse, musique et chant. Elle trouve ses origines dans la période de l’esclavage. Elle s’enracine dans la volonté des anciens esclaves des plantations de l’île de perpétuer la musique africaine.
Longtemps mal vue, la tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Le gwoka n’est pas qu’une danse : c’est aussi l’histoire de cette terre et un facteur de lien social entre ses habitants.
Refermons cette page culturelle pour découvrir les trois mots choisis par Marion Benattar pour qualifier la destination sans la nommer : tropiques, accueil et sable blanc.
La Guadeloupe : "une destination rassurante" avec de très nombreux atouts !
Il n’y a pas toujours besoin d’aller dans un autre pays pour ressentir le dépaysement et la déconnexion avec le quotidien.
Même dans les régions d’outre-mer, ce sentiment est palpable, du fait de l’incroyable richesse culturelle de ces territoires, mais aussi de la faune et de la flore uniques qui les habitent.
"C’est une destination sûre, où l’on parle français, elle est rassurante.
J’aime beaucoup l’accueil des Guadeloupéens. J’aime aussi pousser les expériences avec les locaux, les immersions, les ateliers. Mon incontournable, c’est Marie-Galante.
C’est mon île chouchou. Les plages y sont très belles et souvent insoupçonnées, car elle est généralement proposée à la journée, alors qu’en prenant le temps, il est possible d’y trouver de petites criques.
De plus, je suis fan de la nourriture locale. Il y a des chefs de renom qui proposent une cuisine raffinée et de belles adresses au bord de l’eau", nous explique la fondatrice de Mademoiselle Voyage.
A lire : Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel (Guide 2026)
D’ailleurs, pour l’agente de voyages, l’île se prête particulièrement bien aux séjours en famille, même avec des enfants en bas âge, qui y trouveront leur compte. Outre les activités de plage, ils pourront aussi participer à des ateliers culinaires, à des balades en bateau ou à des activités sportives.
Et comme le voyage, ce n’est pas seulement des décors de carte postale, mais aussi des rencontres marquantes, cet été, proposerez-vous vous aussi, comme Marion Benattar, la Guadeloupe ?
Métropole - Guadeloupe : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?
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Voici un rapide guide pratique de la Guadeloupe
Guadeloupe
Département & Région d'Outre-Mer français · Caraïbes · Juillet & Août
Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr
La Soufrière — Volcan emblématique de Basse-Terre Archipel en forme de papillon · Capitale : Basse-Terre · 395 000 habitants · 1 628 km² · Mer des Caraïbes
Saison cyclonique active en juillet–août. La saison des ouragans s'étend de juin à novembre dans les Caraïbes. Surveiller les bulletins météo de Météo-France Antilles avant et pendant le séjour. Les risques restent faibles en début de saison mais augmentent en août-septembre.
Monnaie
Devise officielle
Euro (EUR / €)
Pas de change nécessaire
1 € = 1 €
Territoire français
Zone euro
Carte bancaire acceptée partout · Pas de frais de change · Même monnaie qu'en métropole
Météo juillet — août
Températures
27 — 32 °C
Mer
~28 °C
Humidité
Élevée
Chaleur humide et tropicale — alizés rafraîchissants
Averses tropicales courtes et fréquentes en après-midi
Période animée — mer calme côté Grande-Terre
Statut & sécurité
🇫🇷
Département & Région d'Outre-Mer (DROM)
Territoire français depuis 1635 · Droit français applicable
Risque faible — destination globalement sûre
Vigilance dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre la nuit
Précautions habituelles : ne pas laisser d'objets dans les voitures
Numéros d'urgence identiques à la métropole : 15, 17, 18, 112
Formalités d'entrée
VISA
NON REQUIS
Territoire français
Document requis
CNI valide
Carte d'identité nationale suffit
Carte d'identité ou passeport valide
Carte européenne d'assurance maladie valable
Permis de conduire français valide sur place
Aucune obligation vaccinale spécifique
Langues parléesFrançais
Langue officielle — identique à la métropoleCréole guadeloupéen
Langue régionale très présente au quotidienAnglais
Compris dans les zones touristiques
Aéroports principaux
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Pôle Caraïbes (PTP)
Pointe-à-Pitre, Grande-TerreAéroport principal
✈
Marie-Galante · Saint-François
Aérodromes des îles de l'archipel
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Location de voiture
Indispensable — conduite à droite
Ferry inter-îles
Basse-Terre ↔ Grande-Terre · îles de Marie-Galante, Saintes, Désirade
Bus (Karukéra)
Réseau urbain autour de Pointe-à-Pitre
Taxi collectif
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