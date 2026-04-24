Destination refuge : la Guadeloupe, la valeur sûre de Marion Benattar (Vidéo)

C’est une destination sûre, où l’on parle français, elle est rassurante.



J’aime beaucoup l’accueil des Guadeloupéens. J’aime aussi pousser les expériences avec les locaux, les immersions, les ateliers. Mon incontournable, c’est Marie-Galante.



C’est mon île chouchou. Les plages y sont très belles et souvent insoupçonnées, car elle est généralement proposée à la journée, alors qu’en prenant le temps, il est possible d’y trouver de petites criques.



De plus, je suis fan de la nourriture locale. Il y a des chefs de renom qui proposent une cuisine raffinée et de belles adresses au bord de l’eau

C’est la Guadeloupe, évidemment !Il n’y a pas toujours besoin d’aller dans un autre pays pour ressentir le dépaysement et la déconnexion avec le quotidien.Même dans les régions d’outre-mer, ce sentiment est palpable, du fait de l’incroyable richesse culturelle de ces territoires, mais aussi de la faune et de la flore uniques qui les habitent.", nous explique la fondatrice de Mademoiselle Voyage.D’ailleurs, pour l’agente de voyages, l’île se prête particulièrement bien aux séjours en famille, même avec des enfants en bas âge, qui y trouveront leur compte. Outre les activités de plage, ils pourront aussi participer à des ateliers culinaires, à des balades en bateau ou à des activités sportives.