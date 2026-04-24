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Destination refuge : la Guadeloupe, la valeur sûre de Marion Benattar (Vidéo)

Une série sur les "destinations refuge" à proposer à vos clients


Il y a près de deux mois, une nouvelle crise a frappé le secteur du tourisme. Si son impact n’est pas du même niveau que celui de la crise sanitaire, il s’en rapproche sur bien des points, mais dans des proportions moindres, fort heureusement. Alors que les agences de voyages voient passer assez peu de monde, nous vous proposons une série de vidéos baptisée "Destination refuge", pour vous inspirer. Nous donnons aujourd’hui la parole à Marion Benattar.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 07:39

La Guadeloupe : "une destination rassurante" avec de très nombreux atouts selon Marion Benattar - Visuel généré par l'IA
La Guadeloupe : "une destination rassurante" avec de très nombreux atouts selon Marion Benattar - Visuel généré par l'IA
CroisiEurope
De l’aveu de nombreux acteurs, les clients ne se bousculent pas vraiment dans les agences de voyages, même si la réalité des uns n’est pas celle des autres.

Depuis maintenant deux mois, l’industrie est secouée par une crise qui peut rappeler, à bien des égards, celle qui l’a ébranlée à plusieurs reprises durant l’épidémie, dans des proportions heureusement moindres.

Pour l’heure, il est difficile d’imaginer une sortie de crise, alors même que l’instigateur de cette guerre ne semble pas vraiment savoir ce qu’il fait dans ce bourbier et donne l’impression de vouloir en sortir, tandis que l’Iran durcit le ton.

En attendant que la diplomatie ou la force règle ce conflit, il n’est pas question d’abandonner le lien avec les clients, bien au contraire. Les uns mettent en place des actions pour se rappeler à leur bon souvenir, les autres reprennent contact à travers des opérations commerciales ou marketing.

Et pour redonner un certain élan aux professionnels, mais surtout leur donner l’occasion de reprendre contact avec leur clientèle, nous vous proposons une série sur les destinations refuge de quelques agents de voyages 5 étoiles.

Après l’Île Maurice de Myriam Tord, la Tanzanie de Frédéric d’Hauthuille, l’Islande d’Eric Baetens et, plus récemment, le Brésil de Barbara Roussel, nous vous invitons à embarquer avec Marion Benattar, la fondatrice de Mademoiselle Voyage.

La destination refuge propose : tropiques, accueil et sable blanc

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Et pour ceux qui n’auraient pas suivi les épisodes précédents, une destination refuge, dans une période de guerre au Moyen-Orient ayant en partie paralysé les hubs aériens de la région, est avant tout un pays ou une région du monde qui offre une bonne connectivité.

Ce n’est pas tout, car pour être facile à vendre, elle doit aussi proposer un dépaysement certain.

En somme, une destination qui ne suscite ni grandes interrogations ni angoisses de la part des clients.

Après le Brésil, celle qui a été, dans une autre vie professionnelle, blogueuse voyage, nous propose de traverser à nouveau les Antilles. Cette fois-ci, nous ne prenons pas la direction d’un pays-continent, mais plutôt d’une destination où le soleil se retrouve aussi bien dans le ciel que dans l’assiette.

A lire : Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure

Avant le XVe siècle, ce territoire se nommait Karukera, ce qui signifie "l’île aux belles eaux" dans la langue des Kalinagos, une population autochtone du nord du Venezuela.

Malgré une longue résistance de plusieurs décennies face aux envahisseurs européens, ces habitants ont été soit réduits à l’esclavage, soit massacrés.

Son nom contemporain serait, lui, emprunté à un petit village du centre de l’Espagne, où un célèbre navigateur avait séjourné avant d’y poser pied, le 4 novembre 1493.

Et ce n’est peu dire que cette île, grande comme une fois et demie Arles, la plus vaste commune de France métropolitaine par sa superficie, regorge d’une histoire et d’une culture riches.

D’ailleurs, connaissez-vous le gwoka ?

Cette pratique culturelle, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, mêle danse, musique et chant. Elle trouve ses origines dans la période de l’esclavage. Elle s’enracine dans la volonté des anciens esclaves des plantations de l’île de perpétuer la musique africaine.

Longtemps mal vue, la tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Le gwoka n’est pas qu’une danse : c’est aussi l’histoire de cette terre et un facteur de lien social entre ses habitants.

Refermons cette page culturelle pour découvrir les trois mots choisis par Marion Benattar pour qualifier la destination sans la nommer : tropiques, accueil et sable blanc.

La Guadeloupe : "une destination rassurante" avec de très nombreux atouts !

C’est la Guadeloupe, évidemment !

Il n’y a pas toujours besoin d’aller dans un autre pays pour ressentir le dépaysement et la déconnexion avec le quotidien.

Même dans les régions d’outre-mer, ce sentiment est palpable, du fait de l’incroyable richesse culturelle de ces territoires, mais aussi de la faune et de la flore uniques qui les habitent.

"C’est une destination sûre, où l’on parle français, elle est rassurante.

J’aime beaucoup l’accueil des Guadeloupéens. J’aime aussi pousser les expériences avec les locaux, les immersions, les ateliers. Mon incontournable, c’est Marie-Galante.

C’est mon île chouchou. Les plages y sont très belles et souvent insoupçonnées, car elle est généralement proposée à la journée, alors qu’en prenant le temps, il est possible d’y trouver de petites criques.

De plus, je suis fan de la nourriture locale. Il y a des chefs de renom qui proposent une cuisine raffinée et de belles adresses au bord de l’eau", nous explique la fondatrice de Mademoiselle Voyage.

A lire : Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel (Guide 2026)

D’ailleurs, pour l’agente de voyages, l’île se prête particulièrement bien aux séjours en famille, même avec des enfants en bas âge, qui y trouveront leur compte. Outre les activités de plage, ils pourront aussi participer à des ateliers culinaires, à des balades en bateau ou à des activités sportives.

Et comme le voyage, ce n’est pas seulement des décors de carte postale, mais aussi des rencontres marquantes, cet été, proposerez-vous vous aussi, comme Marion Benattar, la Guadeloupe ?

Métropole - Guadeloupe : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?

✈ Programme de vols directs — Été 2026
Paris CDG
Guadeloupe PTP
Air France · Air Caraïbes · Corsair  ·  Fréquences hebdomadaires
Aéroport de départ
14
vols aller / sem.
14
vols retour / sem.
1
compagnies
Compagnie :
AllerParis CDG → Pointe-à-Pitre Le Raizet
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Retour Pointe-à-Pitre Le Raizet → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
AllerParis Orly → Pointe-à-Pitre Le Raizet
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Retour Pointe-à-Pitre Le Raizet → Paris Orly
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Programme valable été 2026 SourceResaneo

Voici un rapide guide pratique de la Guadeloupe

🇬🇵

Guadeloupe

Département & Région d'Outre-Mer français · Caraïbes · Juillet & Août

Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

✓ Destination sûre Risque faible (MEAE France)
🌋

La Soufrière — Volcan emblématique de Basse-Terre Archipel en forme de papillon · Capitale : Basse-Terre · 395 000 habitants · 1 628 km² · Mer des Caraïbes

🌀

Saison cyclonique active en juillet–août. La saison des ouragans s'étend de juin à novembre dans les Caraïbes. Surveiller les bulletins météo de Météo-France Antilles avant et pendant le séjour. Les risques restent faibles en début de saison mais augmentent en août-septembre.

Monnaie

Devise officielle

Euro (EUR / €)

Pas de change nécessaire

1 € = 1 €

Territoire français

Zone euro

Carte bancaire acceptée partout · Pas de frais de change · Même monnaie qu'en métropole

Météo juillet — août

Températures

27 — 32 °C

Mer

~28 °C

Humidité

Élevée

Chaleur humide et tropicale — alizés rafraîchissants

Averses tropicales courtes et fréquentes en après-midi

Période animée — mer calme côté Grande-Terre

Statut & sécurité

🇫🇷

Département & Région d'Outre-Mer (DROM)

Territoire français depuis 1635 · Droit français applicable

Risque faible — destination globalement sûre

Vigilance dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre la nuit

Précautions habituelles : ne pas laisser d'objets dans les voitures

Numéros d'urgence identiques à la métropole : 15, 17, 18, 112

SOURCE France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

Formalités d'entrée

VISA

NON REQUIS

Territoire français

Document requis

CNI valide

Carte d'identité nationale suffit

Carte d'identité ou passeport valide

Carte européenne d'assurance maladie valable

Permis de conduire français valide sur place

Aucune obligation vaccinale spécifique

Langues parlées

Français

Langue officielle — identique à la métropole

Créole guadeloupéen

Langue régionale très présente au quotidien

Anglais

Compris dans les zones touristiques

Aéroports principaux

Pôle Caraïbes (PTP)

Pointe-à-Pitre, Grande-Terre

Aéroport principal

Marie-Galante · Saint-François

Aérodromes des îles de l'archipel

Se déplacer sur l'archipel

🚗

Location de voiture

Indispensable — conduite à droite

Ferry inter-îles

Basse-Terre ↔ Grande-Terre · îles de Marie-Galante, Saintes, Désirade

🚌

Bus (Karukéra)

Réseau urbain autour de Pointe-à-Pitre

🚕

Taxi collectif

Économique entre les villes de l'île

Sources : France Diplomatie (sécurité) · partir.com · voyageursdumonde.fr · lesilesdeguadeloupe.com · unreveunvoyage.com · lonelyplanet.fr  —  Données indicatives, à vérifier avant le départ.



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Tags : guadeloupe, islande, tanzanie
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