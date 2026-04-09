Destination refuge : l'Islande, la valeur sûre d'Eric Baetens (Vidéo)

Alors que le cessez-le-feu trouvé à la dernière minute, et qui fait office de porte de sortie d’une guerre sans réel but pour Donald Trump, paraît plus qu’instable, il est peut-être temps de s’offrir un peu de respiration et de se projeter loin du conflit.
Certes, l’activité est morose, mais il existe encore quelques leviers pour réactiver les réservations et, surtout, permettre aux clients de s’imaginer loin du quotidien et de l’actualité, à l’approche de l’été.
Depuis quelques jours, nous vous proposons de découvrir les destinations refuge des agents de voyages.
Qu’est-ce qu’une destination refuge ?
C’est un pays ou une région du monde qui n’est pas concerné par les problématiques liées aux vols transitant par les hubs du Golfe, loin du chaos du monde et capable d’offrir un réel dépaysement.
Attention toutefois, pour ce dernier critère, il n’est pas toujours nécessaire de parcourir la moitié de la planète pour déconnecter du quotidien. Parfois, un voyage en train de quelques heures ou une courte traversée en ferry suffit.
Après l’Île Maurice de Myriam Tord et la Tanzanie de Frédéric d’Hauthuille, embarquez avec Eric Baetens, le créateur de l’agence Eric & The Trip.
La destination refuge propose le feu, la glace et l’immensité
Cela ne veut pas dire qu’ils se précipitent tous dans le Sud de la France ou dans un avion à destination de l’Espagne, de la République dominicaine ou de la Croatie, mais l’imaginaire collectif de la pause estivale reste associé à de longues journées ensoleillées passées, le plus clair du temps, en tee-shirt.
Eric Baetens vous propose plutôt d’embarquer pour le Grand Nord, afin de prendre un bain de fraîcheur et de verdure, de se rapprocher au plus près d’une nature brute et de profiter du calme ambiant, loin de l’agitation des grandes villes et des plages françaises.
De quoi surprendre ses collègues au moment du retour au bureau.
Vous souhaitez en savoir plus ? Voici trois mots pour définir ce pays sans le citer : le feu, la glace et l’immensité.
Et c’est à ce moment-là, comme lors des précédents épisodes, que nous ouvrons l’instant culture de la série des destinations refuge.
Cette île, car l’agent de voyages nous invite à nous poser sur un caillou au beau milieu de l’océan Atlantique, est à la fois le dernier pays peuplé d’Europe, mais aussi celui considéré comme la plus ancienne démocratie du continent, selon un article du Monde.
Il faut en effet attendre le Xe siècle pour qu’un Viking assez aventureux et peu frileux s’aventure jusqu’au cercle polaire. Ingolfur Arnarson est ensuite suivi par quelques centaines de personnes, mécontentes d’une politique déjà jugée trop centralisée en Norvège.
Ces premiers colons fondent alors, en 930, une république oligarchique décentralisée autour de l’Althing, considéré comme le plus vieux parlement d’Europe. À cette époque, il réunit tous les hommes libres, c’est-à-dire les propriétaires terriens, venus de toutes les contrées de l’île.
L’Althing traversera les siècles, figurant même encore dans la constitution du pays.
Islande : "nous sommes hors du temps, seuls face à la nature et à la mer"
Comme pour les autres destinations refuge, l’un des atouts majeurs de ce territoire, dans une période où les clients veulent éviter de passer par le Golfe persique et ses compagnies, reste sa connectivité aérienne.
Et en raison de sa proximité avec le Vieux Continent, à seulement 3h30 de Paris, l’Islande bénéficie de lignes directes depuis de nombreuses villes.
Ce n’est pas tout. La destination offre un réel dépaysement aux citadins français, mais pas seulement.
"Le secteur est totalement épargné par le conflit, donc cela ne pose strictement aucun problème d’y aller.
C’est une destination extrêmement nature. Il est possible de passer des journées entières sur la route sans jamais voir personne, enfin quelques animaux quand même, comme les macareux, des baleines et des rennes.
C’est un pays volcanique qui offre des curiosités volcaniques incomparables à observer", argumente Eric Baetens.
Pour son incontournable, oubliez les sources d’eau chaude assaillies par les touristes, mais conseillez plutôt le Jökulsárlón, une lagune glaciaire parsemée de nombreux icebergs provenant du glacier Breiðamerkurjökull voisin.
Et des lieux comme celui-là, l’Islande en possède de nombreux, offrant une déconnexion unique en Europe.
"Je suis allé trois fois en Islande et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il existe des secteurs très préservés.
J’ai une affection particulière pour les fjords du Nord-Ouest, un secteur très peu peuplé, avec peu d’hébergements, mais où nous sommes hors du temps, seuls face à la nature et à la mer.
C’est l’occasion de faire un voyage introspectif", conclut le fondateur d’Eric & The Trip.
Attention, mieux vaut éviter le 12 août, une date à part. Pour en savoir plus, nous vous laissons découvrir la vidéo.
France - Islande : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?
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République d'Islande
Europe du Nord · Atlantique Nord · Juillet & Août
Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr
Monnaie
Devise officielle
Couronne islandaise (ISK / kr)
1 euro vaut environ
150 ISK
1 000 ISK ≈
6,67 €
Pays très cher · carte bancaire acceptée partout · Taux indicatif
Météo juillet — août
Températures
10 — 18 °C
Ensoleillement
~21h/jour
Pluies
Variables
Soleil de minuit — nuits quasi inexistantes en juillet
Météo imprévisible — prévoir des vêtements chauds et imperméables
Haute saison — meilleure période pour visiter l'Islande
Régime politique & sécurité
🏛
République parlementaire démocratique
Indépendante depuis 1944 · l'une des plus vieilles démocraties du monde
Risque faible sur l'ensemble du territoire
Aucune zone déconseillée — pays parmi les plus sûrs au monde
Vigilance météo : risques naturels (volcans, crues glaciaires, vents violents)
Formalités d'entrée
VISA
NON REQUIS
citoyens UE / France
Espace Schengen
90 jours
Durée max. sur 180 jours
Carte d'identité française valide acceptée
Membre de l'EEE (hors UE) — mêmes droits de circulation
Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) recommandée
Langues parléesIslandais
Langue officielleAnglais
Très largement parlé — tourisme & affairesDanois · Norvégien
Langues nordiques comprises
Aéroports principaux
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Keflavík International (KEF)
50 km de Reykjavik — hub principalVols internationaux
✈
Reykjavik City (RKV)
Vols intérieurs & Groenland
Se déplacer sur l'île
Location de voiture (4×4)
Indispensable pour les Hautes Terres (F-roads)
Bus longue distance (BSÍ)
Route 1 (Ring Road) — pass disponibles
Vols intérieurs (Air Iceland)
Destinations isolées, fjords de l'Est
Bus Reykjavik (Strætó)
Transports urbains de la capitale
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