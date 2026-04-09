logo DestiMaG  
Recherche avancée

Destination refuge : l'Islande, la valeur sûre d'Eric Baetens (Vidéo)

Une série sur les "destinations refuge" à proposer à vos clients


Il est encore trop tôt pour dire si le cessez-le-feu conclu en début de semaine sera durable, et plus encore s’il relancera l’activité des professionnels du tourisme. Dans ce monde instable, où les réservations ont plongé à cause de la guerre qui sévit au Moyen-Orient, nous vous proposons une série d’articles sur les destinations refuge d’agents de voyages. De quoi inspirer, mais aussi réenclencher la prise de contact avec la clientèle. Aujourd’hui, nous partons à 3h30 de vol de Paris, avec Eric Baetens.


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 07:33

TAP Air Portugal
Dans un monde entré en plein chaos, où le droit international semble ne plus avoir aucune valeur, il est important de trouver quelques repères sur lesquels s’appuyer pour ne pas sombrer dans la sinistrose.

Alors que le cessez-le-feu trouvé à la dernière minute, et qui fait office de porte de sortie d’une guerre sans réel but pour Donald Trump, paraît plus qu’instable, il est peut-être temps de s’offrir un peu de respiration et de se projeter loin du conflit.

Certes, l’activité est morose, mais il existe encore quelques leviers pour réactiver les réservations et, surtout, permettre aux clients de s’imaginer loin du quotidien et de l’actualité, à l’approche de l’été.

Depuis quelques jours, nous vous proposons de découvrir les destinations refuge des agents de voyages.

Qu’est-ce qu’une destination refuge ?

C’est un pays ou une région du monde qui n’est pas concerné par les problématiques liées aux vols transitant par les hubs du Golfe, loin du chaos du monde et capable d’offrir un réel dépaysement.

Attention toutefois, pour ce dernier critère, il n’est pas toujours nécessaire de parcourir la moitié de la planète pour déconnecter du quotidien. Parfois, un voyage en train de quelques heures ou une courte traversée en ferry suffit.

Après l’Île Maurice de Myriam Tord et la Tanzanie de Frédéric d’Hauthuille, embarquez avec Eric Baetens, le créateur de l’agence Eric & The Trip.

La destination refuge propose le feu, la glace et l’immensité

L’été est souvent synonyme de soleil, de farniente et de plage pour bon nombre de Français.

Cela ne veut pas dire qu’ils se précipitent tous dans le Sud de la France ou dans un avion à destination de l’Espagne, de la République dominicaine ou de la Croatie, mais l’imaginaire collectif de la pause estivale reste associé à de longues journées ensoleillées passées, le plus clair du temps, en tee-shirt.

Eric Baetens vous propose plutôt d’embarquer pour le Grand Nord, afin de prendre un bain de fraîcheur et de verdure, de se rapprocher au plus près d’une nature brute et de profiter du calme ambiant, loin de l’agitation des grandes villes et des plages françaises.

De quoi surprendre ses collègues au moment du retour au bureau.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici trois mots pour définir ce pays sans le citer : le feu, la glace et l’immensité.

Et c’est à ce moment-là, comme lors des précédents épisodes, que nous ouvrons l’instant culture de la série des destinations refuge.

Cette île, car l’agent de voyages nous invite à nous poser sur un caillou au beau milieu de l’océan Atlantique, est à la fois le dernier pays peuplé d’Europe, mais aussi celui considéré comme la plus ancienne démocratie du continent, selon un article du Monde.

Il faut en effet attendre le Xe siècle pour qu’un Viking assez aventureux et peu frileux s’aventure jusqu’au cercle polaire. Ingolfur Arnarson est ensuite suivi par quelques centaines de personnes, mécontentes d’une politique déjà jugée trop centralisée en Norvège.

Ces premiers colons fondent alors, en 930, une république oligarchique décentralisée autour de l’Althing, considéré comme le plus vieux parlement d’Europe. À cette époque, il réunit tous les hommes libres, c’est-à-dire les propriétaires terriens, venus de toutes les contrées de l’île.

L’Althing traversera les siècles, figurant même encore dans la constitution du pays.

Islande : "nous sommes hors du temps, seuls face à la nature et à la mer"

Nous vous emmenons en Islande.

Comme pour les autres destinations refuge, l’un des atouts majeurs de ce territoire, dans une période où les clients veulent éviter de passer par le Golfe persique et ses compagnies, reste sa connectivité aérienne.

Et en raison de sa proximité avec le Vieux Continent, à seulement 3h30 de Paris, l’Islande bénéficie de lignes directes depuis de nombreuses villes.

Ce n’est pas tout. La destination offre un réel dépaysement aux citadins français, mais pas seulement.

"Le secteur est totalement épargné par le conflit, donc cela ne pose strictement aucun problème d’y aller.

C’est une destination extrêmement nature. Il est possible de passer des journées entières sur la route sans jamais voir personne, enfin quelques animaux quand même, comme les macareux, des baleines et des rennes.

C’est un pays volcanique qui offre des curiosités volcaniques incomparables à observer", argumente Eric Baetens.

Pour son incontournable, oubliez les sources d’eau chaude assaillies par les touristes, mais conseillez plutôt le Jökulsárlón, une lagune glaciaire parsemée de nombreux icebergs provenant du glacier Breiðamerkurjökull voisin.

Et des lieux comme celui-là, l’Islande en possède de nombreux, offrant une déconnexion unique en Europe.

"Je suis allé trois fois en Islande et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il existe des secteurs très préservés.

J’ai une affection particulière pour les fjords du Nord-Ouest, un secteur très peu peuplé, avec peu d’hébergements, mais où nous sommes hors du temps, seuls face à la nature et à la mer.

C’est l’occasion de faire un voyage introspectif", conclut le fondateur d’Eric & The Trip.

Attention, mieux vaut éviter le 12 août, une date à part. Pour en savoir plus, nous vous laissons découvrir la vidéo.

France - Islande : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?

Programme de vols directs — Été 2026
Paris CDG
Reykjavik KEF
easyJet · Icelandair · Transavia  ·  Fréquences hebdomadaires
6
vols aller / semaine
6
vols retour / semaine
2
compagnies opératrices
Compagnie :
ALLERParis CDG → Reykjavik KEF
Juillet 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Août 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
RETOUR Reykjavik KEF → Paris CDG
Juillet 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Août 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
ALLERParis Orly → Reykjavik KEF
Juillet 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Août 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
RETOUR Reykjavik KEF → Paris Orly
Juillet 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Août 2026
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
ALLERNice NCE → Reykjavik KEF
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
RETOUR Reykjavik KEF → Nice NCE
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
ALLERLyon LYS → Reykjavik KEF
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
RETOUR Reykjavik KEF → Lyon LYS
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Programme valable juillet – août 2026 SourceResaneo

🇮🇸

République d'Islande

Europe du Nord · Atlantique Nord · Juillet & Août

Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

✓ Destination sûre Risque faible (MEAE France)

Monnaie

Devise officielle

Couronne islandaise (ISK / kr)

1 euro vaut environ

150 ISK

1 000 ISK ≈

6,67 €

Pays très cher · carte bancaire acceptée partout · Taux indicatif

Météo juillet — août

Températures

10 — 18 °C

Ensoleillement

~21h/jour

Pluies

Variables

Soleil de minuit — nuits quasi inexistantes en juillet

Météo imprévisible — prévoir des vêtements chauds et imperméables

Haute saison — meilleure période pour visiter l'Islande

Régime politique & sécurité

🏛

République parlementaire démocratique

Indépendante depuis 1944 · l'une des plus vieilles démocraties du monde

Risque faible sur l'ensemble du territoire

Aucune zone déconseillée — pays parmi les plus sûrs au monde

Vigilance météo : risques naturels (volcans, crues glaciaires, vents violents)

SOURCE France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

Formalités d'entrée

VISA

NON REQUIS

citoyens UE / France

Espace Schengen

90 jours

Durée max. sur 180 jours

Carte d'identité française valide acceptée

Membre de l'EEE (hors UE) — mêmes droits de circulation

Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) recommandée

Langues parlées

Islandais

Langue officielle

Anglais

Très largement parlé — tourisme & affaires

Danois · Norvégien

Langues nordiques comprises

Aéroports principaux

Keflavík International (KEF)

50 km de Reykjavik — hub principal

Vols internationaux

Reykjavik City (RKV)

Vols intérieurs & Groenland

Se déplacer sur l'île

🚗

Location de voiture (4×4)

Indispensable pour les Hautes Terres (F-roads)

🚌

Bus longue distance (BSÍ)

Route 1 (Ring Road) — pass disponibles

Vols intérieurs (Air Iceland)

Destinations isolées, fjords de l'Est

🚌

Bus Reykjavik (Strætó)

Transports urbains de la capitale

Sources : France Diplomatie (sécurité) · visiticeland.com · partir.com  —  Données indicatives, à vérifier avant le départ.




Lu 499 fois

Tags : eric baetens, islande
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !
La Slovénie est l’une de ces rares destinations qui cochent toutes les cases : spectaculaire sans...
Top of Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur

L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

Switzerland Travel Centre, tour-opérateur en Suisse

Annulation de vol dans un forfait touristique : le voyageur doit-il maitriser les dépenses engagées ? [ABO]

Destination refuge : l'Islande, la valeur sûre d'Eric Baetens (Vidéo)

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates, Air France... les dernières infos !

Brand News

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient
Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le tourisme mondial,...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates, Air France... les dernières infos !

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates, Air France... les dernières infos !
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Hero of the Seas, Royal Caribbean pousse à son maximum le modèle Icon

Avec le Hero of the Seas, Royal Caribbean pousse à son maximum le modèle Icon
Distribution

Distribution

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
La Travel Tech

La Travel Tech

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc
Partez en France

Partez en France

Lourdes lance sa nouvelle marque de destination pour élargir son attractivité

Lourdes lance sa nouvelle marque de destination pour élargir son attractivité
Production

Production

Pacha Tours & Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026"

Pacha Tours &amp; Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026"
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias