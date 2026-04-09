Destination refuge : l'Islande, la valeur sûre d'Eric Baetens (Vidéo)

Nous vous emmenons en Islande.



Comme pour les autres destinations refuge, l’un des atouts majeurs de ce territoire, dans une période où les clients veulent éviter de passer par le Golfe persique et ses compagnies, reste sa connectivité aérienne.



Et en raison de sa proximité avec le Vieux Continent, à seulement 3h30 de Paris, l’Islande bénéficie de lignes directes depuis de nombreuses villes.



Ce n’est pas tout. La destination offre un réel dépaysement aux citadins français, mais pas seulement.



" Le secteur est totalement épargné par le conflit, donc cela ne pose strictement aucun problème d’y aller.



C’est une destination extrêmement nature. Il est possible de passer des journées entières sur la route sans jamais voir personne, enfin quelques animaux quand même, comme les macareux, des baleines et des rennes.



C’est un pays volcanique qui offre des curiosités volcaniques incomparables à observer ", argumente Eric Baetens.



Pour son incontournable, oubliez les sources d’eau chaude assaillies par les touristes, mais conseillez plutôt le Jökulsárlón, une lagune glaciaire parsemée de nombreux icebergs provenant du glacier Breiðamerkurjökull voisin.



Et des lieux comme celui-là, l’Islande en possède de nombreux, offrant une déconnexion unique en Europe.



" Je suis allé trois fois en Islande et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il existe des secteurs très préservés.



J’ai une affection particulière pour les fjords du Nord-Ouest, un secteur très peu peuplé, avec peu d’hébergements, mais où nous sommes hors du temps, seuls face à la nature et à la mer.



C’est l’occasion de faire un voyage introspectif ", conclut le fondateur d’Eric & The Trip.



Attention, mieux vaut éviter le 12 août, une date à part. Pour en savoir plus, nous vous laissons découvrir la vidéo.