Nordic Workshop : les destinations nordiques à Paris

Les offices de tourisme du Danemark, de Finlande, d’Islande et de Norvège organiseront leur rendez-vous annuel, le Nordic Workshop le mardi 17 mars 2026, de 10h à 19h, au Cercle National des Armées, dans le 8e arrondissement de Paris.
L’accueil des participants est prévu dès 9h30.
Cette journée professionnelle réunira les représentants des quatre destinations nordiques ainsi que 48 partenaires, incluant des hébergements, sites touristiques et prestataires de services.
L’objectif est d’accompagner les tour-opérateurs et agents de voyages dans la découverte et la promotion des offres nordiques, tout en partageant les actualités et tendances permettant de mieux commercialiser ces destinations auprès de leurs clientèles.
L’accueil des participants est prévu dès 9h30.
Cette journée professionnelle réunira les représentants des quatre destinations nordiques ainsi que 48 partenaires, incluant des hébergements, sites touristiques et prestataires de services.
L’objectif est d’accompagner les tour-opérateurs et agents de voyages dans la découverte et la promotion des offres nordiques, tout en partageant les actualités et tendances permettant de mieux commercialiser ces destinations auprès de leurs clientèles.
Nordic Workshop : une journée structurée autour de rendez-vous d’affaires
Autres articles
-
A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois
-
Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
-
Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale
-
Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice
-
Play cesse ses opérations et annule tous ses vols
Le programme du Nordic Workshop s’articulera autour de rendez-vous d’affaires tout au long de la journée. Après l’accueil des participants, des sessions de rencontres sont prévues de 10h00 à 12h55, puis de 14h15 à 17h55. Un cocktail déjeunatoire sera proposé de 13h00 à 14h15, suivi d’un cocktail de clôture entre 18h00 et 19h00.
Les professionnels du tourisme souhaitant participer sont invités à s’inscrire via la plateforme dédiée.
La réservation des créneaux de rendez-vous, d’une durée de 15 minutes avec les partenaires des quatre pays, sera ouverte à compter du 23 février 2026. Les inscriptions au Nordic Workshop sont possibles jusqu’au 20 février 2026.
À lire aussi : Nordic Workshop : Danemark, Finlande, Islande et Norvège à la rencontre des pros du tourisme
Les professionnels du tourisme souhaitant participer sont invités à s’inscrire via la plateforme dédiée.
La réservation des créneaux de rendez-vous, d’une durée de 15 minutes avec les partenaires des quatre pays, sera ouverte à compter du 23 février 2026. Les inscriptions au Nordic Workshop sont possibles jusqu’au 20 février 2026.
À lire aussi : Nordic Workshop : Danemark, Finlande, Islande et Norvège à la rencontre des pros du tourisme