Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice

Norwegian ouvre une ligne directe Nice - Billund dès 2026


À partir du printemps 2026, Norwegian proposera une nouvelle liaison directe entre Nice et Billund, venant compléter l’offre existante d’Air France depuis Paris-CDG. Capitale mondiale de LEGO et porte d’entrée vers le Jutland, Billund ouvre aux voyageurs français un accès privilégié à une région mêlant expériences familiales, découvertes culturelles et nature sauvage.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Norwegian ouvre une ligne directe Nice–Billund dès 2026 - Depositphotos.com, @fisfra
À partir du printemps 2026, la connectivité entre la France et l’ouest du Danemark se renforce.

La compagnie Norwegian lancera une liaison directe entre Nice et Billund, en complément des vols Air France déjà opérés depuis Paris-CDG.

Une opportunité qui consolide la place de Billund comme porte d’entrée vers le Jutland et ses multiples visages : culture, nature et expériences familiales.

Connue dans le monde entier comme la ville d’origine de LEGO, Billund abrite deux attractions incontournables : LEGOLAND Billund Resort et LEGO House, qui séduisent chaque année familles et passionnés de toutes générations.

Mais la destination ne se résume pas à l’univers coloré de la célèbre brique.

Grâce à sa position centrale dans le Jutland, Billund constitue également un point de départ idéal pour explorer une région riche en contrastes.

Le Jutland, entre villes vibrantes et nature sauvage

Les voyageurs français pourront désormais combiner plus facilement plusieurs expériences lors d’un même séjour, grâce à des distances réduites et à un réseau de transport performant :

- Kolding et Vejle : situées sur les fjords, elles offrent respectivement le Trapholt Museum, consacré à l’art et au design, et un front de mer innovant dominé par l’édifice emblématique The Wave.

- Aarhus : deuxième ville du pays, à seulement une heure de Billund, elle séduit par son architecture contemporaine, son dynamisme culturel et sa gastronomie renommée.

- La côte ouest du Jutland : classée à l’UNESCO pour la mer des Wadden, elle invite à découvrir des plages sauvages, des dunes préservées et des expériences uniques comme le safari aux huîtres.

- Horsens et ses environs : art urbain, musées et festivals animent cette ville tournée vers la culture. À proximité, pistes cyclables et îles naturelles comme Tunø et Endelave enrichissent l’offre écotouristique.

- Le Jutland du Nord : à l’extrémité du pays, Skagen fascine par la rencontre spectaculaire entre la mer du Nord et la Baltique, ainsi que par son héritage artistique.

Avec ces liaisons désormais assurées depuis Paris et Nice, Billund s’affirme comme un hub stratégique pour le Jutland.


TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
