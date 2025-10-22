Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest

l’avenir de la restauration et de l’hôtellerie

Le SummEAT Fest fera son retour le2025 au Château de Crémat, à Nice.Après une première, cet événement consacré aux acteurs de la restauration et de l’hôtellerie ambitionne de devenir un lieu d’échanges et de réflexionLe thème retenu cette année portera sur «». La journée sera rythmée par douze conférences et ateliers réunissant des professionnels reconnus.Parmi les intervenants annoncés :, cheffe du Negresco,, fondateur du groupe Gusto Family,, président de la branche Restauration FHRT Nice Côte d’Azur - UMIH 06, ainsi que, fondateurs du groupe Les Agitateurs.Les échanges porteront sur les mutations du secteur, les nouvelles attentes des consommateurs et les leviers d’innovation pour les établissements.