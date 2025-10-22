Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest

Le SummEAT Fest fera son retour le dimanche 23 novembre 2025 au Château de Crémat, à Nice.
Après une première édition réussie en 2024, cet événement consacré aux acteurs de la restauration et de l’hôtellerie ambitionne de devenir un lieu d’échanges et de réflexion autour des enjeux du secteur.
Le thème retenu cette année portera sur « l’avenir de la restauration et de l’hôtellerie ». La journée sera rythmée par douze conférences et ateliers réunissant des professionnels reconnus.
Parmi les intervenants annoncés : Virginie Basselot, cheffe du Negresco, Philippe Cannatella, fondateur du groupe Gusto Family, Fred Ghintran, président de la branche Restauration FHRT Nice Côte d’Azur - UMIH 06, ainsi que Juliette Busetto et Samuel Victori, fondateurs du groupe Les Agitateurs.
Les échanges porteront sur les mutations du secteur, les nouvelles attentes des consommateurs et les leviers d’innovation pour les établissements.
SummEAT Fest : des ateliers pratiques animés par des experts
En parallèle des conférences, plusieurs workshops seront proposés sur des thématiques opérationnelles.
Parmi les intervenants : Franck Thomas (Meilleur Ouvrier de France et Meilleur Sommelier d’Europe), Alexis Luong (chef exécutif du restaurant Onakaya à Nice et Champion de France de sushi 2021), Alex Rafaitin (cofondateur de Père & Fish et de Brainlab), Maxime Burdese (Digital Restaurateur), Axel Hutin (Greenbull Media), Raphaël Pousse et Alexandre Aruchumian (Delicity), Nora Barault (Le Guide Ultime) ou encore Julia Condro (Maison Maju).
Les fondatrices de l’événement, Cindy Kawak et Masha Hédo, animeront également deux ateliers respectivement consacrés au management et au recrutement d’équipes, ainsi qu’à la stratégie marketing et à la visibilité en ligne.
La journée se terminera par un moment de convivialité autour d’un cocktail de clôture réunissant les participants et partenaires.
Un événement né d’une initiative locale
Le SummEAT Fest est né d’une volonté de rassembler les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie autour d’un espace d’échanges et de solutions concrètes.
La première édition, organisée en 2024 au Mama Shelter à Nice avait réuni une centaine de participants. L’édition 2025 vise à en accueillir près de 400, avec l’objectif de faire de Nice une place forte des rencontres professionnelles du secteur.
