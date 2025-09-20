L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail - Depositphotos.com Auteur Gala_Kavun
L’aéroport Nice Côte d’Azur a reconduit son partenariat avec Lagardère Travel Retail France pour l’exploitation des espaces Travel Essentials, à l’issue d’un appel d’offres lancé en 2024. Cet accord stratégique, signé pour sept ans, vise à moderniser les boutiques RELAY des terminaux 1 et 2.
L’aéroport Nice Côte d’Azur a accueilli 14,8 millions de voyageurs accueillis en 2024.
L’aéroport Nice Côte d’Azur a accueilli 14,8 millions de voyageurs accueillis en 2024.
Une offre RELAY modernisée
Autres articles
-
5 adresses incontournables pour un week-end gastronomique à Nice
-
Emirates franchit un nouveau cap à Nice
-
Arrêté anti-croisières à Nice : Christian Estrosi campe sur sa position
-
Twin Jet ouvre une nouvelle ligne Nice-Venise
-
Randonnées à Saint-Jean-Cap-Ferrat : l'hiver méditerranéen dans toute sa splendeur
Le partenariat prévoit une transformation progressive des espaces Travel Essentials, avec une nouvelle configuration des boutiques RELAY.
L’accent sera mis sur "une architecture repensée pour fluidifier les parcours", une "expérience client immersive incarnée notamment par la mascotte HAY", ainsi que des corners spécialisés sur les essentiels du voyage (snacking, électronique, presse, jeux, livres).
Les nouvelles enseignes proposeront également un espace de vente autonome disponible 24h/24 pour la restauration rapide, une gamme d’accessoires Apple.
L’accent sera mis sur "une architecture repensée pour fluidifier les parcours", une "expérience client immersive incarnée notamment par la mascotte HAY", ainsi que des corners spécialisés sur les essentiels du voyage (snacking, électronique, presse, jeux, livres).
Les nouvelles enseignes proposeront également un espace de vente autonome disponible 24h/24 pour la restauration rapide, une gamme d’accessoires Apple.
Aéroport de Nice : un ancrage territorial au cœur du projet
Les futures boutiques intégreront des produits régionaux issus de circuits courts, avec des marques locales telles que Maison Gannac, Nicolas Alziari, Confiserie Florian, ou encore la Brasserie Artisanale de Nice. Le projet prévoit également une mise en avant d’artistes de la région, à l’image d’Eric Garence et Elsa Riviera.
L’univers visuel des boutiques sera inspiré de l’architecture et des couleurs de la Côte d’Azur. Le déploiement de ce programme débutera fin 2025, en coordination avec les phases d’aménagement de l’aéroport.
« Remporter cet appel d’offres confirme la pertinence de notre stratégie Travel Essentials : proposer des boutiques agiles, lisibles, connectées aux attentes des voyageurs, tout en mettant à l’honneur les spécificités locales », souligne Benoît Verdier, Directeur Général Travel Essentials.
A lire aussi : Emirates franchit un nouveau cap à Nice
L’univers visuel des boutiques sera inspiré de l’architecture et des couleurs de la Côte d’Azur. Le déploiement de ce programme débutera fin 2025, en coordination avec les phases d’aménagement de l’aéroport.
« Remporter cet appel d’offres confirme la pertinence de notre stratégie Travel Essentials : proposer des boutiques agiles, lisibles, connectées aux attentes des voyageurs, tout en mettant à l’honneur les spécificités locales », souligne Benoît Verdier, Directeur Général Travel Essentials.
A lire aussi : Emirates franchit un nouveau cap à Nice