L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail

Le partenariat prévoit une transformation progressive des espaces Travel Essentials, avec une nouvelle configuration des boutiques RELAY.



L’accent sera mis sur " une architecture repensée pour fluidifier les parcours ", une " expérience client immersive incarnée notamment par la mascotte HAY ", ainsi que des corners spécialisés sur les essentiels du voyage (snacking, électronique, presse, jeux, livres).



Les nouvelles enseignes proposeront également un espace de vente autonome disponible 24h/24 pour la restauration rapide, une gamme d’accessoires Apple.