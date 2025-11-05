L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes

Construit à la fin du XIXᵉ siècle, l’Hôtel Ambassador à Nice a fait l’objet d’une remise en état complète. Les façades ont été restaurées et les espaces intérieurs entièrement repensés pour améliorer le confort et l’exploitation.
L’hôtel compte 35 chambres, réparties en plusieurs catégories, dont certaines disposent de terrasses avec vue sur le Jardin d’Arménie, la Promenade des Anglais ou la mer.
« Nous sommes fiers de restituer à Nice ce lieu chargé d’histoire, un hôtel qui raconte la poésie de la Belle Époque, tout en offrant le confort et les services d’aujourd’hui », indique Jean-Luc Bartoli, directeur général du groupe Hocotel.
L’hôtel compte 35 chambres, réparties en plusieurs catégories, dont certaines disposent de terrasses avec vue sur le Jardin d’Arménie, la Promenade des Anglais ou la mer.
« Nous sommes fiers de restituer à Nice ce lieu chargé d’histoire, un hôtel qui raconte la poésie de la Belle Époque, tout en offrant le confort et les services d’aujourd’hui », indique Jean-Luc Bartoli, directeur général du groupe Hocotel.
Hôtel Ambassador : un établissement engagé dans une démarche environnementale
Autres articles
-
Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants
-
Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest
-
Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice
-
L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates
-
L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail
L’Hôtel Ambassador intègre plusieurs mesures liées au tourisme durable.
L’établissement a mis par exemple en place un service de linge à la demande afin de limiter la consommation d’eau et d’énergie, et collabore avec des fournisseurs locaux, notamment L’Occitane en Provence pour les produits d’accueil.
À lire aussi : Nice : l'offre luxe se renforce de nouveau
L’établissement a mis par exemple en place un service de linge à la demande afin de limiter la consommation d’eau et d’énergie, et collabore avec des fournisseurs locaux, notamment L’Occitane en Provence pour les produits d’accueil.
À lire aussi : Nice : l'offre luxe se renforce de nouveau
Le groupe Hocotel poursuit ses investissements à Nice
Créé par Jean-Luc Bartoli, le groupe Hocotel est implanté à Nice et en Corse. Il exploite aujourd’hui trois hôtels et quatre restaurants dans le centre-ville, ainsi qu’un ensemble de villas touristiques en Corse.
Les étapes principales de son développement :
2002 : acquisition de l’Hôtel Univers à Nice
2010 : rachat de l’Hôtel de Suède
2016 : acquisition de l’Hôtel Ambassador
2022 : réouverture de l’Hôtel Univers après rénovation et passage en 4*
2024 : acquisition du Café de Turin, place Garibaldi
2025 : rénovation complète de l’Hôtel Ambassador et obtention de sa 4e étoile
À lire aussi: Nice : l'offre luxe se renforce de nouveau
Les étapes principales de son développement :
2002 : acquisition de l’Hôtel Univers à Nice
2010 : rachat de l’Hôtel de Suède
2016 : acquisition de l’Hôtel Ambassador
2022 : réouverture de l’Hôtel Univers après rénovation et passage en 4*
2024 : acquisition du Café de Turin, place Garibaldi
2025 : rénovation complète de l’Hôtel Ambassador et obtention de sa 4e étoile
À lire aussi: Nice : l'offre luxe se renforce de nouveau