Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants

La commercialisation de l’édition 2026 du salon Rendez-vous en France à Nice est lancée. Les inscriptions sont ouvertes aux exposants jusqu’au 17 décembre 2025 - DepositPhotos.com, skygonlib
Alors que l'édition 2026 du salon Rendez-vous en France approche, les inscriptions sont ouvertes aux exposants jusqu’au 17 décembre 2025 sur rendezvousenfrance.pro.
Pour rappel, l'événement organisé par Atout France, se tiendra à Nice les 31 mars et 1er avril 2026.
"Durant 2 jours, environ 25 000 rendez-vous d’affaires préprogrammés devraient se tenir au Palais des Expositions de Nice.
Avec près de 800 tour-opérateurs internationaux attendus, venus d’une soixantaine de pays et 650 exposants français, Rendez-vous en France demeure le plus important salon BtoB dédié à la distribution et à la commercialisation internationale de l’offre touristique française", précise Atout France dans un communiqué.
En complément, plus de 60 éductours permettront aux destinations partenaires de valoriser leurs atouts directement auprès des acheteurs internationaux.
Pour rappel, l'événement organisé par Atout France, se tiendra à Nice les 31 mars et 1er avril 2026.
"Durant 2 jours, environ 25 000 rendez-vous d’affaires préprogrammés devraient se tenir au Palais des Expositions de Nice.
Avec près de 800 tour-opérateurs internationaux attendus, venus d’une soixantaine de pays et 650 exposants français, Rendez-vous en France demeure le plus important salon BtoB dédié à la distribution et à la commercialisation internationale de l’offre touristique française", précise Atout France dans un communiqué.
En complément, plus de 60 éductours permettront aux destinations partenaires de valoriser leurs atouts directement auprès des acheteurs internationaux.
Nice et la Côte d'Azur, un art de vivre reconnu dans le monde entier
Autres articles
-
Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest
-
Atout France : une réorganisation interne pour 2026 [ABO]
-
Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice
-
L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates
-
L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail
Quant à Nice, avec son Palais des Expositions situé en plein centre-ville et à 30 minutes en tramway de l’aéroport international, elle offre des conditions d’accueil optimales aux professionnels du tourisme.
Entre Méditerranée et sommets alpins, villages médiévaux et espaces naturels préservés, la ville et ses 50 communes voisines incarnent un art de vivre reconnu dans le monde entier, alliant patrimoine, culture, gastronomie et loisirs.
"Ce cadre exceptionnel fera de l’édition 2026 un moment privilégié de rencontres et de découvertes, à l’image du dynamisme et de l’authenticité de la région, souligne Atout France.
En consolidant la présence de la France dans les réseaux de distribution mondiaux et en valorisant la diversité de son offre touristique, Rendez-vous en France contribue concrètement à l’activité économique du pays et des territoires".
Lire aussi : Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest
Entre Méditerranée et sommets alpins, villages médiévaux et espaces naturels préservés, la ville et ses 50 communes voisines incarnent un art de vivre reconnu dans le monde entier, alliant patrimoine, culture, gastronomie et loisirs.
"Ce cadre exceptionnel fera de l’édition 2026 un moment privilégié de rencontres et de découvertes, à l’image du dynamisme et de l’authenticité de la région, souligne Atout France.
En consolidant la présence de la France dans les réseaux de distribution mondiaux et en valorisant la diversité de son offre touristique, Rendez-vous en France contribue concrètement à l’activité économique du pays et des territoires".
Lire aussi : Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest